Ada Cimnastik, Kızılbaş Parkı’nda şov yaptı

Lefkoşa Türk Belediyesi ve SOS Çocukköyü Derneği işbirliğindeLefkoşa Kızılbaş Parkı’nda dün bir dizi farklı aktiviteyle çocuk haklarına farkındalık yaratmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Tamamı halka açık ve katılımın ücretsiz olduğu aktivitelere KKTC Cimnastik Federasyonu da destek verdi.KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı Ada Cimnastik Kulübü, Kızılbaş Parkı’ndaki etkinliklere katıldı. Ada Cimnastik Kulübünün gösterisi büyük ilgi görürken, sporcuların yaptığı hareketler büyük alkış aldı.

