Ada Cimnastik 3. yaşını kutladı

KKTC Cimnastik Federasyonu üyesi kulüplerden Ada Cimnastik İhtisas Spor Derneği 3. yaşını kutladı.

Lefkoşa’da Gençlik Gücü Mazhar İkbal Salonunda faaliyetlerini gerçekleştiren Ada Cimnastik İhtisas Spor Derneği Sertu – Ayten Kasap Topal çiftinin idaresinde başarılı faaliyetlerini sürdürüyor.

Ada Cimnastik İhtisas Spor Derneği’nden 3.yaş ile ilgili yapılan açıklamada “Her ne kadar sporcularımızla birlikte kutlayamasak da bu günler geçecek ve yine hep birlikte cimnastik yapıyor olacağız.” ifadeleri kullanıldı.

