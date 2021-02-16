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Ada antrenörleri hakem kursuna katıldı

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Ada antrenörleri hakem kursuna katıldı
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KKTC CimnastikFederasyonu’nun, Türkiye CimnastikFederasyonu’nun katkılarıyla düzenlediği ArtisikCimnastik Kadın Aday Hakemlik kursu, 4 gün boyunca 50 antrenörün katılımıyla gerçekleştirilmişti.
Artistik Cimnastik Kadın Aday Hakemlik Kursuna, Ada Cimnastik İhtisas DerneğiantrenörleriMeliz Deral, Mehmet Baykent ve Ayçin Çörekçioğlu da katıldılar.
Ada Cimnastik İhtisas Derneğinden konu ile ilgili yapılan açıklamada“Antrenörlerimiz Meliz Deral, Mehmet Baykent ve Ayçin Çörekçioğludört gün süren KKTC CimnastikFederasyonu’nundüzenlediği Artistik Cimnastik Kadın Aday Hakemlik Kursunakatıldılar. Online eğitim gören antrenörlerimizi tebrik ederiz.” ifadeleri kullanıldı.
 
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