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7.MMA Level Sınavı’nda başarılı olanlar açıklandı

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7.MMA Level Sınavı’nda başarılı olanlar açıklandı
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7.MMA (Mixed MartialArts) Level Sınavı, 24 Aralık 2023, Pazar günü, Lefkoşa’da Federasyon Antrenman Salonu’nda, 12.00-14.00 saatleri arasınd ayapıldı. 
Level Sınavına, çalışma sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin 10 puan, sözlü 20 puan ve uygulamalı 70 puan ( %20 Ayakta Mücadele Teknikleri, %30 Yerde Mücadele Teknikleri , %20 Fiziksel Yeterlilik ) olmak üzere değerlendirilen sınav sonunda 100 puan üzerinden 60 ve üzeri puan alan 18 sporcu başarılı olarak bir üst Level derecesine terfi ettiler.
Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri Level dereceleri aşağıdaki gibidir;
1. Level Terfi Eden Sporcular:
1- Deniz UĞURLUAY
2- Derin M. BURGUL
3- Emre GÖKALP
4- Arda KUNT
5- Roniy ERDOĞAN
6- Mehmet Kaan HAVAZ
7- Eralp ÇOBANOĞLU
8- Kandemir ASLANSES
9- Algan SESLİ
2. Level Terfi Eden Sporcular:
1- Berke ELMAS
2- Reşat HARMANDAĞLI
3- Toprak ŞANVERDİ
3. Level Terfi Eden Sporcular:
1- Asım KARADERİ
5. Level Terfi Eden Sporcular:
1- Atamyrat BALLYYEV
2- Kardelen DOMRUL
3- Arda DOMRUL
6. Level Terfi Eden Sporcular:
1- Yusuf E. YETİMOĞLU
2- Fevzi FASLIGİL
 
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