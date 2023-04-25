79 Kickbokscu terfi etti

68.KickboksRenkli Kuşak Sınavı, 16 Nisan 2023, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında gerçekleştirildi.
2023 yılı Faaliyet Programında yer alan 68. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 16 Nisan 2023, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarındagerçekleştirildi.
Sınava, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 81sporcu başarılı olarak üst kuşaklara terfi ettiler.
Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibidir;
SARI KUŞAĞA TERFİ EDENLER;
1- Nusret Kayalar
2- Poyraz Kayalar
3- Mete Cevit
4- ArianHaıdarı
5- Yasin Mustafa İbrahim Abdelgadir
6- Gölge Evmez
7- Asya Güzel
8- Yakup Cavgo
9- Gökhan Can Evrenos
10- Ayel Bitirim
11- Şerefcan Gök
12- Kuzey Amcaoğlu
13- Derviş Misan
14- Beren Bıçak
15- Salih Kuzey Arıklı
16- Kemal RamadanBinatlılı
17- Mehmet Meniz
18- Ali Tunççağ
19- Haffe İzci
YEŞİL KUŞAĞA TERFİ EDENLER;
1- AtajanTorayev
2- Enis Çete
3- Mehmet Alp Cevit
4- Mertcan Aydınlı
5- Recep İşkey
6- Nisa Dilber Büyükgenç
7- Ege Cemsal
8- Ekrem Direktör
9- Mert Burkan İşkey
10- Medine Kuday
11- Tankut Rıfkı
12- Rıfat Özoktay
13- Erda Lekesiz
14- Adnan Özcevher
15- Emre Sert
16- Cansu Torun
17- Elay Bitirim
18- Halil Beyaz
19- Dayanç Merdanov
20- Talha Refik Malik
21- Zafer Doruk Eriz
YEŞİL MAVİ KUŞAĞA TERFİ EDENLER;
1- Buğra M. Tümbül
2- Ömer Suiçmez
3- Alihan Şahmuradov
MAVİ KUŞAĞA TERFİ EDENLER;
1- Ender Koç
2- Asiye Yağmur Koç
3- Emirhan Koç
4- Arda Demir
5- Rüya Karakuzu
6- Hüseyin Karaman
7- Çağhan Cevit
8- Bengi Cevit
9- Bulut Süsol
10- Ahmet Topaloğlu
11-Mürsel Çakır
12- Su Demirbüker
13- Mert Efe Bülbüller
14- Ceylin Lefkoşalı
15- LubosiMawaniketmaLewanika
16- Haydar Canşı
17- Ahmet Yasin Öztekin
18- ArturKasymov
19- MostafaAlcehbani
20- Dilara Koçatlı
21- Didem Buğur
MAVİ TURUNCU KUŞAĞA TERFİ EDENLER;
1- Beren Alpmut
2- Mustafa Yayla
TURUNCU KUŞAĞA TERFİ EDENLER;
1- Nefes Evmez
2- Aydın Öztürk
3- Leyla Çaylı
4- Turan Bayraktar
5- Eda Kesmeci
6- Sonercan Karahasan
7- AhmetcanSülünlü
8- Cahit Erkanlı
TURUNCU KAHVE KUŞAĞA TERFİ EDENLER;
1- Ebru Yeşil
2- Kerem Killi
3- Nilay Çakın
4- Tuana Serin
KAHVERENGİ KUŞAĞA TERFİ EDENLER;
1- AlnurKassymbekov
2- Hüseyin Bengisoy
3- Ada Büyüközel
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