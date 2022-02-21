63. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı’nda 84 sporcu başarılı

2022 Yılı Faaliyet Programında yer alan 63. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 13 Şubat 2022, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yapıldı. Renkli Kuşak Sınavına, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 84 sporcu başarılı olarak terfi etti.
Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibidir;
Sarı Kuşak:
- Enis Türk
- Beren Alpmut
- Sancar Soltanov
- Muhammet Ali Demirtaş
- Firdevs Demirtaş
- Süleyman Kurt
- Yağız Telli
- Ege Osmanlı
- Melisa Yayla
- Mustafa Yayla
- Aren Toprak
- Deran Toprak
- Mustafa Erbekçi
- Aydın Öztrak
- Azim G. Yapıcı
- Ertuğ Rüstemoğlu
- Laden Doğramacıoğlu
- İrem Canpolat
- ArdasherZıyoev
- ShohrukhHakımov
- Umut Albayrak
- Emirhan Göktaş
- Berra Öztürk
- Mertcan Yeşilyurt
- Yiğit Egemen Çelik
- Murad Amralı
- Sarp Cevdet Akçabel
- Nilay çakın
- Kerem Killi
- LarenÖzuçar
- Enes B. Elkondu
- Utku Aslantürk
- Tekhan Ali Khakparaghi
- Hatice Öksüz
- Emine Öksüz
- Ayaz Sirkeciler
- Hatice Yurtcan
- Hasan Yurtcan
- Sorin Zeybek
- Şengül Kırmızı
- Taha Erk
- Affan Karademir
- Eyüp Toprak
- Reyyimbayİntizarov
- DovletOmurzakov
- JeylanDouranova
- Efe Zeybek
- AlnurKassymbekov
- Emir Ünal Aras
- Arda Eskidemir
- Berke Elmas
- İslambekİmamov
- MusabekKamilov
- Durmuş Adsız
- Raşit SidarÜnverdi
- Sinan Macit
- EkinnurDigil
- Elmas Taşar
- Ali Taşar
- Kazım Nakuz
- ZulfiyaAkarpınar
- Duru Fadiş Güher
- Emir Yeşil
- Ebru Yeşil
- Ayşegül Seçkin
- Cumhur Toprak Turaç
- Vedia Dicle Serin
- Asya Babuccu
- Hüseyin Eren Babuccu
- Irmak Özuçar
- SümeyraGöğsüaçık
- AbdulmemnanGöğsüaçık
- Eren Karaman
- AlimcanBayramov
- Ada Büyüközel
- Elifsu Akıncı
- Baybars Özcömert
1. Hasan Ali Çevik
2. Çınar Coşkun
3. Alptuğ Taşçı
Kahverengi Kuşak:
- Emrah Şahin
- Kemal Karahan
- Abdullah Çebi
- İbrahim Çebi