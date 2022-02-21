63. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı’nda 84 sporcu başarılı

Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 84 sporcu başarılı olarak terfi etti



2022 Yılı Faaliyet Programında yer alan 63. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 13 Şubat 2022, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yapıldı. Renkli Kuşak Sınavına, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 84 sporcu başarılı olarak terfi etti.

Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibidir;

Sarı Kuşak: Enis Türk Beren Alpmut Sancar Soltanov Muhammet Ali Demirtaş Firdevs Demirtaş Süleyman Kurt Yağız Telli Ege Osmanlı Melisa Yayla Mustafa Yayla Aren Toprak Deran Toprak Mustafa Erbekçi Aydın Öztrak Azim G. Yapıcı Ertuğ Rüstemoğlu Laden Doğramacıoğlu İrem Canpolat ArdasherZıyoev ShohrukhHakımov Umut Albayrak Emirhan Göktaş Berra Öztürk Mertcan Yeşilyurt Yiğit Egemen Çelik Murad Amralı Sarı Yeşil Kuşak: Sarp Cevdet Akçabel Nilay çakın Kerem Killi LarenÖzuçar Enes B. Elkondu Utku Aslantürk Tekhan Ali Khakparaghi Yeşil Kuşak: Hatice Öksüz Emine Öksüz Ayaz Sirkeciler Hatice Yurtcan Hasan Yurtcan Sorin Zeybek Şengül Kırmızı Taha Erk Affan Karademir Eyüp Toprak Reyyimbayİntizarov DovletOmurzakov JeylanDouranova Efe Zeybek AlnurKassymbekov Emir Ünal Aras Arda Eskidemir Berke Elmas İslambekİmamov MusabekKamilov Durmuş Adsız Raşit SidarÜnverdi Sinan Macit EkinnurDigil Elmas Taşar Ali Taşar Yeşil Mavi Kuşak: Kazım Nakuz ZulfiyaAkarpınar Duru Fadiş Güher Mavi Kuşak: Emir Yeşil Ebru Yeşil Ayşegül Seçkin Cumhur Toprak Turaç Vedia Dicle Serin Asya Babuccu Hüseyin Eren Babuccu Irmak Özuçar SümeyraGöğsüaçık AbdulmemnanGöğsüaçık Eren Karaman AlimcanBayramov Ada Büyüközel Elifsu Akıncı Mavi Turuncu Kuşak: Baybars Özcömert Turuncu Kuşak:

1. Hasan Ali Çevik

2. Çınar Coşkun

3. Alptuğ Taşçı

Kahverengi Kuşak: Emrah Şahin Kemal Karahan Abdullah Çebi İbrahim Çebi 63. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 13 Şubat 2022, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yapıldı.2022 Yılı Faaliyet Programında yer alan 63. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 13 Şubat 2022, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yapıldı. Renkli Kuşak Sınavına, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alansporcu başarılı olarak terfi etti.Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibidir;1. Hasan Ali Çevik2. Çınar Coşkun3. Alptuğ Taşçı