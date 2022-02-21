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63. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı’nda 84 sporcu başarılı

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Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 84 sporcu başarılı olarak terfi etti

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63. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı’nda 84 sporcu başarılı
63. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 13 Şubat 2022, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yapıldı. 
2022 Yılı Faaliyet Programında yer alan 63. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 13 Şubat 2022, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yapıldı. Renkli Kuşak Sınavına, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 84 sporcu başarılı olarak terfi etti.
Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibidir;
Sarı Kuşak:
  1. Enis Türk
  2. Beren Alpmut
  3. Sancar Soltanov
  4. Muhammet Ali Demirtaş
  5. Firdevs Demirtaş
  6. Süleyman Kurt
  7. Yağız Telli
  8. Ege Osmanlı
  9. Melisa Yayla
  10. Mustafa Yayla
  11. Aren Toprak
  12. Deran Toprak
  13. Mustafa Erbekçi
  14. Aydın Öztrak
  15. Azim G. Yapıcı
  16. Ertuğ Rüstemoğlu
  17. Laden Doğramacıoğlu
  18. İrem Canpolat
  19. ArdasherZıyoev
  20. ShohrukhHakımov
  21. Umut Albayrak
  22. Emirhan Göktaş
  23. Berra Öztürk
  24. Mertcan Yeşilyurt
  25. Yiğit Egemen Çelik
  26. Murad Amralı
Sarı Yeşil Kuşak:
  1. Sarp Cevdet Akçabel
  2. Nilay çakın
  3. Kerem Killi
  4. LarenÖzuçar
  5. Enes B. Elkondu
  6. Utku Aslantürk
  7. Tekhan Ali Khakparaghi
Yeşil Kuşak:
  1. Hatice Öksüz
  2. Emine Öksüz
  3. Ayaz Sirkeciler
  4. Hatice Yurtcan
  5. Hasan Yurtcan
  6. Sorin Zeybek
  7. Şengül Kırmızı
  8. Taha Erk
  9. Affan Karademir
  10. Eyüp Toprak
  11. Reyyimbayİntizarov
  12. DovletOmurzakov
  13. JeylanDouranova
  14. Efe Zeybek
  15. AlnurKassymbekov
  16. Emir Ünal Aras
  17. Arda Eskidemir
  18. Berke Elmas
  19. İslambekİmamov
  20. MusabekKamilov
  21. Durmuş Adsız
  22. Raşit SidarÜnverdi
  23. Sinan Macit
  24. EkinnurDigil
  25. Elmas Taşar
  26. Ali Taşar
Yeşil Mavi Kuşak:
  1. Kazım Nakuz
  2. ZulfiyaAkarpınar
  3. Duru Fadiş Güher
Mavi Kuşak:
  1. Emir Yeşil
  2. Ebru Yeşil
  3. Ayşegül Seçkin
  4. Cumhur Toprak Turaç
  5. Vedia Dicle Serin
  6. Asya Babuccu
  7. Hüseyin Eren Babuccu
  8. Irmak Özuçar
  9. SümeyraGöğsüaçık
  10. AbdulmemnanGöğsüaçık
  11. Eren Karaman
  12. AlimcanBayramov
  13. Ada Büyüközel
  14. Elifsu Akıncı
Mavi Turuncu Kuşak:
  1. Baybars Özcömert
Turuncu Kuşak:
1. Hasan Ali Çevik
2. Çınar Coşkun
3. Alptuğ Taşçı
Kahverengi Kuşak:
  1. Emrah Şahin
  2. Kemal Karahan
  3. Abdullah Çebi
  4. İbrahim Çebi
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