39 bisikletçi yarıştı

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından Lefkoşa-Güzelyurt-Kalkanlı-Çamlıbel-Yılmazköy-Metehan Çevre Yolu güzergahında Bisiklet yarışı gerçekleşti.
“Bisiklet Yarışı; Lefkoşa Atatürk Spor kompleksi içerisinde bulunan Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu lokali önünden başlayıp Lefkoşa-Güzelyurt-Kalkanlı-Çamlıbel-Yılmazköy-Metehan Çevre Yolu güzergahını takip ederek Sevgi Çemberi’ndeki bitiş noktasına ulaşıldı.
Toplam 39 sporcunun katılımıyla birlikte çekişmeli geçen yarışta dereceye giren sporcular gruplarına göre şöyle sıralanmıştır;
GENÇ ERKEK
1.Kerem Kıcım-Green Pedal Cycling Club 2:11:25.549
2.Enes Tekkanat-Green Pedal Cycling Club 2:16:50.296
BÜYÜK ERKEK
1.Mehmet Özboran - Islanders Bisiklet Takımı 2:11:00.452
2.Soner Akbaş - Islanders Bisiklet Takımı 2:12:19.771
3.Hüseyin İlker Ercen - Ferdi 2:12:19.847
MASTER 1 ERKEK
1.Eral Aşina - Sistemal Velo Cypri 2:06:59.672
2.Hüseyin Esengin - Sistemal Velo Cypri 2:12:18.241
3.Ersan Serinyürek - Green Pedal Cycling Club 2:12:18.723
MASTER 2 ERKEK
1.Salih Kopça - Green Pedal Cycling Club 2:13:01.449
2.Ersan Karayeğen - NHG 2:15:52.799
3.Kazım Beyoğlu - Islanders Bisiklet Takımı 2:16:52.284
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