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3 uluslararası organizasyon tamamlandı

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3 uluslararası organizasyon tamamlandı
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WBMF Renkli Kuşaklar Müsabakaları Şampiyonu KKTC Milli Takımı oldu
 
Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu evsahipliğinde Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen 3 önemli organizasyon dün yapılan WBMF Renkli kuşaklar müsabakaları  ile sona  erdi.
Senior Grand master Eyüp Zafer Gökbilen’in yaptığı kapanış konuşmasından sonra düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere madalyaları Başkan Eyüp Zafer Gökbilen ve Ülke başkanları tarafından verildi.
 
Üç günün sonunda Genel klasmanda
1.            KKTC
2.            Bulgaristan
3.            Türkiye      
4.            İran
5.            Rusya
 
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