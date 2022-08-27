3. Kezban Bürüncük Kolozali Plaj Hentbol Anı Turnuvası yapılıyor

Sezonun 2’inci Plaj Hentbol Turnuvası bugün başlıyor.
27-28 Ağustos tarihlerinde Gönyeli Yükseliş Tesislerindeki Yükseliş Hentbol İhtisas Spor Kulübü ev sahipliği yapacak. Organizasyon, bugün sabah saat 10:00’da başlayacak
Gönyeli Belediyesinin katkıları ile KKTC Hentbol Federasyonu’nun iş birliğinde Yükseliş Hentbol İhtisas Spor Kulübü nün organize ettiği 3.Kezban Bürüncük Kolozali Plaj Hentbol Anı Turnuvası, büyük erkekler, büyük kadınlar ve genç erkekler ile genç kadınlar kategorilerinde 18 takımın katılımı ile oynanacak.
Tüm kategorilerde dereceye girenler kupalar ve Oza Kahvenin hediyeleri ile ödüllendirilecektir.
Organizasyonda minikler gösteri maçları da yer alacak,
GİZEM AKBİL KONSERİ:
27 Ağustos Cumartesi akşamı saat 20.30 da ülkemizin sevilen seslerinden Gizem Akbil ve ekibi ilk günün sonunda Yükseliş H.I.S.Kulübü tesislerinde sahne alacak.
YİYECEK VE İÇECEK STANDANTLARIDA TURNUVADA OLACAK:
İki gün boyunca yiyecek ve içecek standantları da etkinlikte yer alacak. Oza Kahve Mobil Karavanı ve Arden Gıda Tuborg Mobil Karavanı ile yiyecek standı izleyicilere hizmet verecek.
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