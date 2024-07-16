26’ncı Naci Talat Halı Saha Futbol Anı Turnuvası Erkekler Kategorisi bu akşam başlıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gönyeli Ocak Örgütü ile Naci Talat Vakfı’nın ortak düzenlediği 26’ncı Naci Talat Halı Saha Futbol Turnuvası, kadınlar kategorisinin ardından, erkekler kategorisiyle bugün devam edecek.

CTP’den verilen bilgiye göre, erkekler kategorisi, bu akşam saat 19.00’da Kaptan Erbay Halı Sahası’nda başlayacak ve açılışta Gönyeli Spor Kulübü Akademi Genç Oyuncularının gösteri maçı yapacak.