220 Sporcu kulaç attı, 10 yeni KKTC Rekoru kırıldı!

Tüm kategorilerde toplam 220 sporcunun madalya için yarıştığı yarışlarda 10 yeni KKTC rekoru kırıld

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen “13+ Yaş Bireysel Yüzme Şampiyonası”, Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirildi.

Tüm kategorilerde toplam 220 sporcunun madalya için yarıştığı yarışlarda 10 yeni KKTC rekoru kırıldı. 3 gün boyunca Kuzey Kıbrıs Web TV ekranlarından da canlı yayınlanan yarışlar, geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak yaşanan heyecanı evlere de taşıdı.

10 YENİ KKTC KISA KULVAR REKORU

Şampiyonanın en dikkat çekici anları, genç yüzücülerin kırdığı rekorlar oldu. 10 sporcu, kendi yaş kategorilerinde yeni KKTC kısa kulvar rekorlarına imza attı. Uzun yıllardır kırılamayan rekorların yeni sahipleri ise

● Boran Bora (15 yaş) - 400m Serbest: 4:16.00 (15-16 ve 17-18 yaş rekoru)

● Boran Bora (15 yaş) - 1500m Serbest: 17:04.98 (15-16 yaş rekoru)

● Demir Kıralp (15 yaş) - 200m Bireysel Karışık: 2:21.74 (15-16 yaş rekoru)

● Bartu Kaşif (17 yaş) - 400m Bireysel Karışık: 5:07.96 (17-18 ve 19+ yaş rekoru)

● Özgül Çetin (17 yaş) - 100m Serbest: 1:00.73 (17-18 ve 19+ yaş rekoru)

● Özgül Çetin (17 yaş) - 800m Serbest: 9:23.46 (17-18 ve 19+ yaş rekoru)

● Özgül Çetin (17 yaş) - 50m Kelebek: 30.35 (17-18 yaş rekoru ve 19+ yaş rekoru)

● Özgül Çetin (17 yaş) - 100m Kelebek: 1:06.72 (17-18 yaş rekoru ve 19+ yaş rekoru)

● Nermin Ulaç (21 Yaş) - 400m Bireysel Karışık: 5:36:24 (19+ yaş rekoru)

● Fatma Süngü (14 yaş) - 400m Bireysel Karışık: 5:50:75 (14, 15-16 ve 17-18 yaş rekoru)

KULÜPLERDEN KIRAN KIRANA MADALYA REKABETİ!

Sporcuların yetişmesinde ve yarışlara hazırlanmasında büyük emeği olan Kulüpler arasında ise büyük bir rekabetin yaşandığı Şampiyonada, Kulüplerin madalya dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti.

1. Bluefin Swimming Club: Toplam 41 madalya (20 altın, 9 gümüş, 12 bronz)

2. Fast Frogs: Toplam 45 madalya (25 altın, 11 gümüş, 9 bronz)

3. Yakın Doğu Üniversitesi: Toplam 38 madalya (22 altın, 13 gümüş, 3 bronz)

4. Tüfekçi Spor Kulübü: Toplam 19 madalya (12 altın, 5 gümüş, 2 bronz)

5. Levent Spor Yüzme Kulübü: Toplam 54 madalya (21 altın, 15 gümüş, 18 bronz)

6. Karabetça Spor Kulübü: Toplam 8 madalya (6 gümüş, 2 bronz)

7. Galatasaray Spor Kulübü: Toplam 9 madalya (1 altın, 4 gümüş, 4 bronz)

8. Larnaka Gençler Birliği: Toplam 21 madalya (12 altın, 7 gümüş, 2 bronz)

9. Lesas: Toplam 12 madalya (1 altın, 6 gümüş, 5 bronz)

10. Ted Spor Derneği: Toplam 15 madalya (4 altın, 6 gümüş, 5 bronz)

11. Ferdi: Toplam 15 madalya (9 altın, 5 gümüş, 1 bronz)

12. Marlin S.C.: Toplam 8 madalya (4 altın, 3 gümüş, 1 bronz)

13. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi: Toplam 19 madalya (5 altın, 8 gümüş, 6 bronz)

14. Güçver Su Sporları Kulübü: Toplam 16 madalya (6 altın, 3 gümüş, 7 bronz)

BAYRAK YARIŞLARI NEFES KESTİ…

Yarışların ikinci gününde gerçekleştirilen 4*50m Serbest ve üçüncü gününde gerçekleştirilen4*50m Karışık Bayrak yarışları nefes kesti. İzleyenlerin büyük coşkusuna ve takımların büyükçekişmesine sahne olan yarışlarda alınan sonuçlar şu şekilde oluştu.

4*50m Serbest Erkekler Bayrak Yarışı:

1. Fast Frogs 1,45,94

2. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 1,46,41

3. Levent Spor Yüzme Kulübü 1,46,97

4*50m Serbest Kadınlar Bayrak Yarışı:

1.Fast Frogs 2,08,36

2.Yakın Doğu Üniversitesi 2,10,06

3.Levent Spor Yüzme Kulübü 2,18,19

4*50m Karışık Erkekler Bayrak Yarışı:

1. Yakın Doğu Üniversitesi 1,55,99

2. Fast Frogs 1,58,82

3. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 2,02,53

4*50m Karışık Kadınlar Bayrak Yarışı:

1. Fast Frogs 2,21,58

2. Yakın Doğu Üniversitesi 2,27,52

3. Levent Spor Yüzme Kulübü 2,33,87

BÜYÜK BİR COŞKU VE BAŞARI İLE TAMAMLANDI…

KKTC Su Sporları Federasyonu da yaptığı açıklama ile 3 gün süren 13+ Yaş Bireysel Yüzme Şampiyonasının büyük bir coşku ve katılımla gerçekleştirildiğini belirterek, yarışlara katılan tüm sporcu ve kulüplere teşekkür etti. Yapılan açıklamada, Merkez Hakem Kurulu ile hakemlerin gösterdiği üstün başarı sonucunda, yarışların sorunsuz bir şekilde tamamlandığı ve çok başarılı

bir Şampiyona geçirildiği vurgulandı.

Şampiyonanın, Kuzey Kıbrıs Web TV’den canlı olarak yayınlanması ile birlikte geniş izleyici kitlesine ulaştığının da altını çizen KKTC Su Su Sporları Federasyonu, Kuzey Kıbrıs Web TV yetkilileri ve çalışanları ile internet sponsoru olan Nethouse şirketine de ayrıca teşekkür etti.

Yapılan açıklamada, yüzme sporunun daha da ileriye gitmesini sağlayacak yeni organizasyonlar gerçekleştirmek ve Federasyon’un kuramsal altyapısını güçlendirmek için yoğun çalışmalaradevam edildiği vurgulandı. Ayrıca, kısa sürede düzenlenecek ulusal ve uluslararası yenietkinliklerle daha fazla sporcuya ulaşılmasının hedeflendiği belirtildi.

