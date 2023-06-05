2023 Şampiyon Melekler KKTC Plaj Voleybolu Ligi 4 Temmuzda başlayacak

Voleybol Federasyonu tarafından daha önce 26 Haziran’da başlatılması planlanan 2023 Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi 27 Haziran’da başlayacak olan Kurban Bayramı tatili sebebi ile 4 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak



2023 Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi 3 değişik kategoride oynanacak.

Osman Çetintaş Büyükler Ligi ( Bayan -Erkek )

Şampiyon Öğretmenlerimiz Anısına Kulüpler arası Yıldızlar Ligi ( Kız Erkek )

Şampiyon Velilerimiz Anısına U12 Kız ve U13 Erkek Ligleri düzenlenecektir.

Daha önce 26 Haziran’da başlatılması planlanan 2023 Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi 27 Haziran da başlayacak olan Kurban Bayramı Tatili sebebi ile 4 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak.

Organizasyon için Kategorilere göre kayıt işlemlerini gerçekleştirmek isteyen takımlar 7-14 Haziran tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Şampiyon Öğretmenlerimiz anısına ve Şampiyon Velilerimiz Anısına düzenlenecek olan Kulüpler arası Yıldızlar ve U12 Kız / U13 Erkek kategorilerine katılım gösterecek olan sporcular lisanslı bulundukları kulüpler adına yarışmak zorundadır.

Osman Çetintaş Anısına düzenlenecek olan büyükler liginde sporcular diledikleri isim veya sponsor adı ile takımlarını oluşturabilecekler .

Büyükler Kategorisi ve Yıldızlar kategorisine kayıt yaptıracak takımlar kayıt işlemlerini (

U12 Kız ve U13 Erkek Ligi kayıt işlemleri kulüpler tarafından bizzat Voleybol Federasyonuna yapılacaktır.

Kayıt işlemlerini gerçekleştirecek olan takımlar istenilen belgeleri eksiksiz doldurmaları gerekiyor.

2023 Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi Müsabaka Takvimi kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra( bütün kategoriler için ) Federasyon tarafından açıklanacak.

Kayıt işlemlerini gerçekleştirecek takımlarımız için yapılması gereken işlemler ve istenilen belgeler bu akşam açıklanacak.



Voleybol Federasyonu daha önce almış olduğu kararla 2023 KKTC Plaj Voleybolu Liginin Şampiyon Melekler Ligi adı altında oynanacağını Mart ayında duyurmuştu. Kaybedilen canlarımızın anısını yaşatmak ve onları bir kez daha saygı ile anmak için 2023 KKTC Plaj Voleybolu Ligi, 2023 Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi olarak düzenlenecek.2023 Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi 3 değişik kategoride oynanacak.Osman Çetintaş Büyükler Ligi ( Bayan -Erkek )Şampiyon Öğretmenlerimiz Anısına Kulüpler arası Yıldızlar Ligi ( Kız Erkek )Şampiyon Velilerimiz Anısına U12 Kız ve U13 Erkek Ligleri düzenlenecektir.Daha önce 26 Haziran’da başlatılması planlanan 2023 Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi 27 Haziran da başlayacak olan Kurban Bayramı Tatili sebebi ile 4 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak.Organizasyon için Kategorilere göre kayıt işlemlerini gerçekleştirmek isteyen takımlar 7-14 Haziran tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekler.Şampiyon Öğretmenlerimiz anısına ve Şampiyon Velilerimiz Anısına düzenlenecek olan Kulüpler arası Yıldızlar ve U12 Kız / U13 Erkek kategorilerine katılım gösterecek olan sporcular lisanslı bulundukları kulüpler adına yarışmak zorundadır.Osman Çetintaş Anısına düzenlenecek olan büyükler liginde sporcular diledikleri isim veya sponsor adı ile takımlarını oluşturabilecekler .Büyükler Kategorisi ve Yıldızlar kategorisine kayıt yaptıracak takımlar kayıt işlemlerini ( https://www.kktcvoleybol.org/yildizlar-ligi-basvuru-formu/ ) Federasyonun Resmi Web Sitesinden yapabilecekler.U12 Kız ve U13 Erkek Ligi kayıt işlemleri kulüpler tarafından bizzat Voleybol Federasyonuna yapılacaktır.Kayıt işlemlerini gerçekleştirecek olan takımlar istenilen belgeleri eksiksiz doldurmaları gerekiyor.2023 Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi Müsabaka Takvimi kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra( bütün kategoriler için ) Federasyon tarafından açıklanacak.Kayıt işlemlerini gerçekleştirecek takımlarımız için yapılması gereken işlemler ve istenilen belgeler bu akşam açıklanacak.