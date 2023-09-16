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2023 Kickboks Ligi 3.Ayak Müsabakaları ve 15.Ayda Tilki Kickboks Şampiyonası yapılıyor

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2023 Kickboks Ligi 3.Ayak Müsabakaları ve 15.Ayda Tilki Kickboks Şampiyonası yapılıyor
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2023 Kickboks Ligi 3.Ayak Müsabakaları ve 15.Ayda Tilki Kickboks Şampiyonası, 17 Eylül 2023, Pazar günü, Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda yapılıyor.
2023 Kickboks Ligi 3.Ayak Müsabakaları ile bu yıl 15’incisi düzenlenecek Ayda Tilki Kickboks Şampiyonası ayni gün yapılacak.  Şampiyona Alt Minikler, Minikler, Yıldızlar, Gençler,  Büyükler ve Veteranlar kategorisinde, Müzikli Form, Point Fighting ve Light Contact disiplinlerinde yapılacak müsabakalar saat 10.00’da başlayacak.
 
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