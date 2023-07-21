20 Temmuz anısına kırdılar

Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından 20 Temmuz etkinlikleri kapsamında Kırış şampiyonası düzenlendi.

Dün (20 Temmuz 2023 Perşembe) Girne Avrasya Taekwondo Salonu’nda gerçekleştirilen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük kırış şampiyonası kalabalık katılımla gerçekleştirildi.

Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Master Öykü Ergin Başkanlığında Ceyda Uçaner , Şakir Yağızsoy ve federasyon hakem heyeti yönettiler.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.



BAYANLAR SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Havin Yılmaz

2.Kategori: 1. Zehra Naz Ağan

3.Kategori: 1. Zehra Bilge Bayram

4.Katagori: 1. Anna Tüysüz

5.Katagori: 1. Melek Ünver

6.Kategori: 1 Deniz Sevinç

7.Kategori: 1. Zeliha Arpacıoğlu

8.Kategori: 1. Hira Kürekçi

9.Kategori: 1. Zeynep Kürekçi

10.Katagori: 1. Ayşenur Çakır

11.Katagori: 1. Hayriye Yetek

12.Katagori: 1. Dua Rezwan Zaman

13.Katagori: 1. Utku Yeleğen

14.Katagori: 1. Tuvana Yeleğen



ERKEKLER SONUÇLARI

1.Katagori: 1. Serdar Çakır

2.Katagori: 1. Reza Golmuhammadzade

3.Katagori: 1. Şakir Atınç Yağızsoy

4.Katagori: 1. Ali Arpacıoğlu

5.Katagori: 1. Aslan Sevinç

6.Katagori: 1. Doğu Göktürk Yeleğen

7.Katagori: 1. Mustafa Zana Bayram

