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20 Temmuz anısına kırdılar

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20 Temmuz anısına kırdılar
Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından 20 Temmuz etkinlikleri kapsamında Kırış şampiyonası düzenlendi.
Dün (20 Temmuz 2023 Perşembe) Girne Avrasya Taekwondo Salonu’nda gerçekleştirilen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük kırış şampiyonası kalabalık katılımla gerçekleştirildi.
Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Master Öykü Ergin Başkanlığında  Ceyda Uçaner , Şakir Yağızsoy  ve federasyon hakem heyeti yönettiler.
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.
 
BAYANLAR SONUÇLARI
1.Kategori:      1. Havin Yılmaz
2.Kategori:      1. Zehra Naz Ağan
3.Kategori:      1. Zehra Bilge Bayram
4.Katagori:      1. Anna Tüysüz
5.Katagori:      1. Melek Ünver
6.Kategori:      1 Deniz Sevinç          
7.Kategori:      1. Zeliha Arpacıoğlu  
8.Kategori:      1. Hira Kürekçi
9.Kategori:      1. Zeynep Kürekçi
10.Katagori:    1. Ayşenur Çakır
11.Katagori:    1. Hayriye Yetek
12.Katagori:    1. Dua Rezwan Zaman
13.Katagori:    1. Utku Yeleğen
14.Katagori:    1. Tuvana Yeleğen
  
ERKEKLER  SONUÇLARI
1.Katagori:      1. Serdar Çakır
2.Katagori:      1. Reza Golmuhammadzade 
3.Katagori:      1. Şakir Atınç Yağızsoy
4.Katagori:      1. Ali Arpacıoğlu
5.Katagori:      1. Aslan Sevinç
6.Katagori:      1. Doğu Göktürk Yeleğen
7.Katagori:      1. Mustafa Zana Bayram
 
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