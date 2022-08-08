2. Tarsan Cup Air Badminton Turnuvası 13 Ağustos’ta

KKTC Badminton Federasyonu 2. Tarsan Cup Air Badminton Turnuvasını bu hafta sonu gerçekleştirecek.

Yıldızlar ve Gençler Kategorisinde düzenlenecek olan 2. Tarsan Cup Air Badminton Turnuvası 13 Ağustos saat 18.30’da Atatürk Spor Kompleksi Badminton Federasyonu lokalinde gerçekleşecek.

