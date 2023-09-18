15.Ayda Tilki Kickboks Şampiyonası'nda kupalar sahiplerini buldu

2023 Kickboks Ligi 3.Ayak Müsabakaları ve 15.Ayda Tilki Kickboks Şampiyonası, 17 Eylül 2023, Pazar günü, Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı.

Sporcuların yapılan sağlık kontrolünden sonra, müsabakalara geçildi. Alt Minikler, Minikler, Yıldızlar, Gençler, Büyükler ve Veteranlar kategorilerinde, Müzical Form, Point Fighting ve LightContact disiplinlerinde yapılan ve Federasyona bağlı 6 dernekten 75 sporcunun yarıştığı Şampiyona çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları ve kazanan takımlara kupaları Federasyon yetkilileri, Ayda Tilki’nin ailesi ve Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Amcaoğlu tarafından verildi.

Ödül töreninde, Ayda Tilkinin Eşi Savaş Tilki’ye Şampiyonaya katılımlarından dolayı Federasyon Başkan Yardımcısı Ümit Nusret tarafından, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’na Şampiyonaya katılımlarından ve katkılardan dolayı Federasyon Başkanı Niyazi Demirel tarafından, plaket takdim edildi.

15.Ayda Tilki Kickboks Şampiyonası 1’incilik Kupasının 103 puanla Erdem Akademi Spor Derneği, 2’ncilik Kupasını 94 puanla Gazimağusa İhtisas Spor Derneği ve 3’üncülük Kupasını 78 puanla Şimşek Savunma Sanatları Derneği sahip oldular. 2023 Kickboks Ligi 3 Ayak Müsabakaları sonunda derneklerin takım sıralaması ve puan durumu aşağıdaki gibidir;



2023 KİCKBOKS LİGİ TAKIM SIRALAMASI VE PUAN DURUMU

DERNEKLER 1.AYAK 2.AYAK 3.AYAK 4.AYAK GENEL

1. Erdem Akademi Spor Derneği 115 Puan 116 Puan 103 Puan

2. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği 114 Puan 120 Puan 94 Puan

3. Şimşek Savunma Sanatları Derneği 59 Puan 68 Puan 78 Puan

4. Güzelyurt Bulut Spor Derneği 39 Puan 47 Puan 14 Puan

5. Girne Gençler Bir. Savun. Sanat. Der. 13 Puan 27 Puan 7 Puan

6. CyprusBullAndLion Spor Derneği 12 Puan 14 Puan -10 Puan

7. Lefkoşa Savunma Sanatları Derneği 10 Puan 8 Puan 0 Puan

8. Cengizköy Spor Derneği 24 Puan -10 Puan -10 Puan

9. OttomanFıght Spor Derneği 7 Puan 5 Puan -10 Puan

