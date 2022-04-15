13-14 yaş grekoromen güreşte Bayraktar Ortaokulu şampiyon

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda dün yapılan müsabakalarda Bayraktar Ortaokulu 8, Oğuz Veli Ortaokulu 3 sıklette birincilik elde etti

Milli Eğitim Bakanlığı ile KKTC Güreş Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Okullararası 13-14 Yaş Grekoromen Birinciliği’nde Bayraktar Ortaokulu şampiyon oldu. 13 Nisan 2020 Çarşamba günü yapılan 13-14 Yaş Serbest Güreş Birinciliği’nde Oğuz Veli Ortaokulu birinciliği kazanmıştı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda 15 Nisan 2022 Cuma günü yapılan müsabakalarda Bayraktar Ortaokulu 8, Oğuz Veli Ortaokulu 3 sıklette birincilik elde etti.

3 okuldan 51 güreşçinin katıldığı müsabakalarda klasman şöyle belirlendi:

1.Bayraktar Ortaokulu: 255 puan.

2.Oğuz Veli Ortaokulu: 180 puan.

3.Hala Sultan İlahiyat Koleji: 159 puan.

Sıkletlerinde dereceye giren güreşçiler:

34-38 kg: 1.Muhsin Soyer (BOO), 2.Resul Güngör (HSİK) 3.Miraçcan Yapıcı (OVO).

41 kg: 1.Barış Sayılır (OVO), 2.Muhammet Eren (BOO), 3.Furkan Çalışkan (OVO).

44 kg: 1. Kamil Sağlam (BOO), 2.Arda Akkılıç (BOO), 3.Mustafa Koçbay (OVO).

48 kg: 1.Mustafa Fındık (BOO), 2.Arda Özbahadır (HSİK), 3.Hasan Damlar (BOO),

52 kg: 1.Mehmet Demir (BOO), 2.Eyüp Köse (HSİK), 3.Yusuf Atalay (HSİK).

57 kg: 1.Ayaz Kadir Bolatçıoğlu (BOO), 2.Ahmet Yıldırım (HSİK). Serdar Durdiyev (BOO).

62 kg: 1.Oğuzhan Işıl (BOO), 2.Ahmet Şah (BOO), 3.Emirhan Şahin (HSİK).

68 kg: 1.Ramazan Muti (OVO), 2.Aziz H.Yaşlı (OVO), 3.Ediz Coşkun (BOO).

75 kg: 1.Mumincan Kaplan (BOO), 2.Cemal Moda (BOO), 3.Eyüp Erdal (HSİK).

85 kg: 1.Enes B.Elkondu (OVO), 2.Arda Akın (OVO), 3.Resul Zengin(HSİK).

85-110 kg. 1.Arda Sönmez (BOO), 2.Ömür SıraçKoruçam (BOO), 3.Yağız Sezgin (OVO).

Sabah 10.00’da başlayıp saat 14.30’da sona eren müsabakaların tamamlanmasından sonra ilk üç dereceye giren okullara kupaları, güreşçilere de madalyaları verildi.

