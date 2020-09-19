Yüzünüzdeki tüylerden evdeki malzemelerle kurtulun

Yüz bölgesindeki tüyler bazı kişiler için son derece can sıkıcı olabiliyor. Tipik olarak, kadınlarda yüz tüylerinin istemsiz olarak büyümesi vücutta yüksek seviyelerde bulunan androjenlerden kaynaklanır.

Yüz bölgesindeki tüyler sağlık için tehlikeli değil ancak, yine de onlardan kurtulmak isteyebilirsiniz. Lazer epilasyon ve ağda tüylerden kurtulmak için yararlanabileceğiniz seçeneklerden yanızca bir kaçı. Fakat siz bunlar yerine evde kendiniz hazırlayabileceğiniz doğal karışımlarla da yüz bölgesindeki tüylerden kurtulabilirsiniz.

1. Yulaf ezmesi – bal – limon suyu





Malzemeler:

– 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi

– 2 yemek kaşığı bal

– 2 yemek kaşığı limon suyu

Yulaf ezmesi kaşıntı ve tahriş gibi birçok cilt rahatsızlığı için son derece iyidir. Özellikle peeling için kullanılır. Bal ve limon suyu ile karıştırıldığında tüylerin alınmasına da yardımcı olur. Tüm bu malzemeleri karıştırıp bir macun haline getirin. Ardından tüylü bölgeye sürün ve 15 dakika bekletin. Ardından durulayın.

2. Şeker – su – limon suyu





Malzemeler:

– 1 su bardağı şeker

– 1/4 su bardağı limon suyu

– 1/4 su bardağı su

Bu teknik aslında yıllardır ağda olarak kullanılıyor. Özellikle tüyleri azalttığı için de son derece tercih ediliyor. Karışımı bir tencerede kaynatmanız gerek. Tüm malzemeleri koyun ve kısık ateşte yavaş yavaş kaynatın. Karıştırın, karışımın yanmadığından veya tencereye yapışmadığından emin olun. Elde ettiğiniz macun altın rengi olmalı. Kullanmadan önce soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra sorun bölgeye yayın, iyice yapıştığından emin olduktan sonra kuvvetlice çekin.

3. Papaya – süt





Malzemeler:

– Yarım fincan papaya posası

– 1 yemek kaşığı süt

Papaya, tüy köklerini zayıflatan ve tüylerin doğal olarak dökülmesini sağlayan bir enzim olan papain içerir. Ayrıca sütteki laktik asit epiderminizi (cildin dış tabakası) etkileyerek size daha pürüzsüz, daha parlak bir cilt bırakır. Kalın bir macun elde etmek için papayayı sütle karıştırın ve ardından yüzünüze uygulayın. Cildinize masaj yapın, yaklaşık 15 dakika bekletin ve sonra durulayın. İşlemi haftada bir tekrarlayın.



4. Yumurta – şeker – mısır unu







Malzemeler:

– 1 yumurta

– 1 yemek kaşığı şeker

– Yarım yemek kaşığı mısır unu

Bu malzemeleri bir kasede karıştırırsanız, epilasyon için etkili bir soyulma maskesi oluşturabilirsiniz. Yumurta akı cilt tonunuzu iyileştirir. Ayrıca bu karışım peeling etkisi verir.

5. Nane çayı





Malzemeler:

– 1 su bardağı sıcak su

– 1 tatlı kaşığı kuru nane

– 4 veya 5 taze nane yaprağı (isteğe bağlı)

Nane çayının antiandrojenik bir element olarak etkili olduğu kanıtlandı.Bu da, istenmeyen tüylerin giderilmesinde tamamen yardımcı olacağı anlamına geliyor. Günde iki kez içerseniz hormonlarınızı dengeleyebilir ve tüy uzamasını azaltabilirsiniz.

6. Arpa – misket limonu suyu – süt





Malzemeler:

– 3 yemek kaşığı arpa tozu

– 2 yemek kaşığı limon suyu

– 3 yemek kaşığı süt

Limon suyu cildinizin gözeneklerini sıkılaştırırken, arpa da ciltteki tüylerin dökülmesini sağlar. Karışımı yüzünüze ovalarak uygulayın. Karışım aynı zamanda cildinizi yumuşatacak ve tüylerin uzamasını da yavaşlatacak.

7. Portakal ve limon







Malzemeler:

– Kuru portakal kabuğu

– Kuru limon kabuğu

Bu 2 meyveyle kalın bir macun elde ettiğinizde, tüylerinizi beyazlatabilir ve cildinizi kolayca yenileyebilirsiniz. Portakal kabuğu, cildi nemlendiren ve cildinizin ışıldamasına yardımcı olan özelliklere sahiptir – sivilce ve yara izlerini bile giderebilir. Limon , kalan tüyleri sarartmaya yardımcı olur. .

8. Zerdeçal – un – tuz – süt





Malzemeler:

-2 yemek kaşığı zerdeçal tozu

-Yarım fincan un

-Yarım fincan soğuk süt

-1 yemek kaşığı tuz

Hindistan’daki insanlar gereksiz kıllardan kurtulmak için uzun süredir zerdeçal kullanıyorlar. Bu bileşen antiseptik ve antibakteriyel özelliklere sahiptir, bu da cildinizi tüy alma işlemi sırasında koruyabileceği anlamına gelir. Karışıma tuz, süt ve un eklediğinizde hepsini pürüzsüz bir macuna dönüştürebilir ve kurtulmak istediğiniz tüylü bölgeye uygulayabilirsiniz. 5 dakika nazikçe ovalayın, kurumasını bekleyin ve 10 dakika sonra durulayın. Haftalık olarak tekrarlayın.

9. Ham papaya – zerdeçal – un – aloe vera



– Malzemeler:

-2 yemek kaşığı çiğ papaya ezmesi

-2 yemek kaşığı aloe vera jeli

-1 tatlı kaşığı zerdeçal tozu

-2 yemek kaşığı gram un

Aloevera cildinizi UV ve gama radyasyonunun cildinize verdiği zararlardan koruyabilir. Aloevera jeli de tüy alma sürecinde size yardımcı olabilecek nemlendirici ve yaşlanmayı geciktirici özelliklere sahiptir. Bu bitkinin jelini tüm bu diğer bileşenlerle (daha önce kapladığımız önem taşıyan) karıştırdığınızda, yüzünüz için mükemmel macuna sahip olursunuz. Uygulayın ve yıkamadan önce 20 dakika bekletin. Haftada 3 ila 4 kez kullanın.