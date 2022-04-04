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Yıpranmış Saçlar İçin Ev Yapımı Maske Tarifleri

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Sizler için saçlarınızı eski canlı ve parlak hallerine geri getirmek için maske tariflerini araştırdık. İşte evde yapabileceğiniz yıpranmış saçlar için maske tarifleri.

Yıpranmış Saçlar İçin Ev Yapımı Maske Tarifleri

Hindistan Cevizi ve Badem Yağı Maskesi



Doğal yağlar her zaman saç köklerini güçlendirirken saç tellerinin kalınlaşmasına yardımcı olur. Hindistan cevizi yağını, badem yağını ya da zeytinyağını saçınıza uyguladığınızda azalan doğal saç yağını dengelediğini görebilirsiniz. Yıpranmış saçlar için hızlıca çözüm diyebiliriz!




Malzemeler;

  • 2 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı
  • 2 çorba kaşığı Badem yağı
  • 2 çorba kaşığı Zeytin yağı




Yapılışı;

Bir kasenin içerisine tüm yağları ekleyin ve karıştırın. Bir fırça yardımıyla saç diplerinizden başlayarak 10 dakika boyunca masaj yaparak yedirin. Sonra streç filmi ile kafanızı sarın ve 1 saat kadar bekletin. Daha sonra şampuanınızla saçlarınızı yıkayın. Haftada 2 kere bu maskeyi uygulayabilirsiniz.

Hindistan Cevizi Yağı - Yıpranmış Saçlar
Hindistan Cevizi Yağı







Yumurta Maskesi
 

Yumurta, protein ve E vitamini içerir. E vitamini saç hücrelerini yeniler ve onarır. Yumurta maskesini haftada 1 kere uygulayarak kısa sürede saç uçlarınızın kırıklarından kurtulabilirsiniz.


 

Malzemeler;

  • 1adet yumurta
  • 1 tatlı kaşığı bal
  • 1 çay kaşığı sirke




Yapılışı;

Bir kase içerisine yumurtayı ekleyin ve çırpın. Daha sonra içerisine bal ve sirkeyi ekleyerek karıştırmaya devam edin. Karışımı saç diplerinden başlayarak saç uçlarınıza kadar yedirin. 20 dakika beklettikten sonra şampuanınızla yıkayın.


Yumurta Maskesi - Yıpranmış Saçlar
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