Yaz Sezonunun Popüler Manikür Trendi

Siyah ve Beyaz
Siyah ve beyazın zamansız uyumu ve karşı konulmaz kontrastı, en sade tırnak süslemesini bile ilginç hale getiriyor.
Dekoratif French
Minimal dokunuşlarla dekore edilen Fransız manikürü, bu klasik görünümün çıtasını bir üst seviyeye çıkarıyor.
Çapraz Sorgu
French manikür bu yaz birçok farklı görünümüyle karşınızda. Aynalanmış diagonal uygulamalar ise bu görünümlerin en yenisi.
3. Boyut
Maniküründe farklı olmayı sevenler, çizgi dışına çıkmak isteyenler ve oyuncu bir tavırdan hoşlananlar 3 boyutlu görünümleri tercih edebilir.
Renkli French
Rengarek French manikürler son birkaç sezonun favorilerinden ve bu görünümün trend listelerinden ayrılmaya henüz niyeti yok.
Alev Alev
Manikürünüzde biraz asi biraz rock'n roll bir tavır için bu gösterişli alevleri ilham panonuza ekleyebilirsiniz.
Papatya Bahçesi
Sıcak iklimin optimist havasını manikürünüze taşımak istiyorsanız sevimli papatyalarla süslü bu tırnaklardan ilham alın.
Etiket Koleksiyonu
Sticker ilhamlı, 90'lara göz kırpan bu genç ve enerjik manikürler yaratıcılığınızın sınırlarını zorlamanız için birebir.
Dalga Kuramı
Renkli ve oyuncu dalgalarla manikürünüze ihtiyacı olan kinetik enerjiyi getirmeniz mümkün!
Göz Alıcı
Floresan renklerin ne dolabınızdaki ne de tırnaklardaki hakimiyeti sona erdi! Yeşilden fuşyaya bu canlı renkler oje koleksiyonunuzun demirbaşları arasında.