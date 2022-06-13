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Yaz Sezonunun Popüler Manikür Trendi

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Bu yaz tırnak süslemeleri klasik görünümlerden uzakta, dikkat çekici ve oldukça oyuncu! Sezonun popüler manikür trendlerini sizin için bir araya getirdik.

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Yaz Sezonunun Popüler Manikür Trendi

Siyah ve Beyaz

Siyah ve beyazın zamansız uyumu ve karşı konulmaz kontrastı, en sade tırnak süslemesini bile ilginç hale getiriyor.



 

Dekoratif French

Minimal dokunuşlarla dekore edilen Fransız manikürü, bu klasik görünümün çıtasını bir üst seviyeye çıkarıyor.



 

Çapraz Sorgu

French manikür bu yaz birçok farklı görünümüyle karşınızda. Aynalanmış diagonal uygulamalar ise bu görünümlerin en yenisi.



 

3. Boyut

Maniküründe farklı olmayı sevenler, çizgi dışına çıkmak isteyenler ve oyuncu bir tavırdan hoşlananlar 3 boyutlu görünümleri tercih edebilir.



 

Renkli French

Rengarek French manikürler son birkaç sezonun favorilerinden ve bu görünümün trend listelerinden ayrılmaya henüz niyeti yok.



 

Alev Alev

Manikürünüzde biraz asi biraz rock'n roll bir tavır için bu gösterişli alevleri ilham panonuza ekleyebilirsiniz.



 

Papatya Bahçesi

Sıcak iklimin optimist havasını manikürünüze taşımak istiyorsanız sevimli papatyalarla süslü bu tırnaklardan ilham alın.



 

Etiket Koleksiyonu

Sticker ilhamlı, 90'lara göz kırpan bu genç ve enerjik manikürler yaratıcılığınızın sınırlarını zorlamanız için birebir.



 

Dalga Kuramı

Renkli ve oyuncu dalgalarla manikürünüze ihtiyacı olan kinetik enerjiyi getirmeniz mümkün!



 

Göz Alıcı

Floresan renklerin ne dolabınızdaki ne de tırnaklardaki hakimiyeti sona erdi! Yeşilden fuşyaya bu canlı renkler oje koleksiyonunuzun demirbaşları arasında.

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