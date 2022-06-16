Yaz Makyajınızın Uzun Süre Bozulmaması İçin Püf Noktaları

Gencinden yaşlısına birçok kadının hayatında makyaj yapmak büyük bir yer tutuyor. Makyajın yapıldığı hâliyle uzun süre kalması ise her zaman önemliyken özel günlerde, koşuşturmalı zamanlarda, toplantılarda ve bu gibi durumlarda daha da önemli hâle geliyor. Birtakım makyaj püf noktası uygulayarak makyajınızın kalıcılığını zahmetsiz bir şekilde arttırmanız mümkün. Peki, makyajınızı çok daha dayanıklı kılan bu adımlardan hangilerini biliyor ve uyguluyorsunuz?



Kalıcı bir makyajın şüphesiz ilk şartı: temiz bir cilt. Makyajınızın yüzünüze iyi şekilde oturmasını ve pürüzsüz durmasını istiyorsanız makyaja başlamadan önce yüzünüzü detaylı şekilde temizlemelisiniz. Yapacağınız bu temizliği önce yüzünüze peeling yaparak, sonra sırasıyla yüz temizleme jeli ve tonik kullanarak tamamlayabilirsiniz. Cildinizi temizledikten sonra önce nemlendirici krem ve ardından güneş kremini yüzünüze uygulayıp makyajınıza başlayabilirsiniz. Yüzünüze kremleri sürdükten sonra birkaç dakika beklemeyi unutmayın.

Makyaj bazı sürün.

Yağlı fondötenlerden uzak durun.

Makyaj bazı kullanarak fondötenin cildinize daha iyi tutunmasını ve gün boyu akmamasını sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra makyaj bazı kullanarak cildinizi matlaştırabilir ve daha az gözenek görünümü elde edebilirsiniz. Makyaj bazı kullandığınızda yüzünüzdeki makyajın çok daha kalıcı ve uzun ömürlü olmasını garantileyebilirsiniz. Eğer makyaj öncesi güneş kremi kullanımını tercih etmiyorsanız güneş koruyuculuğu olan bir makyaj bazı kullanabilirsiniz

Yoğun yağ içerikli fondötenler ne kadar özenle uygulanırsa uygulansın gün içinde cildinizi yağlandırır ve yüzünüzden akmaya başlar. Makyajınızda yağsız formüle sahip fondötenleri tercih ederseniz daha mat görünüm elde edebilir, makyajınızı da kalıcı ve sabit hâle getirebilirsiniz. Kuru yapıda bir cildiniz varsa ve yağsız içerikli fondötenlerin yüzünüze oturmayacağını düşünüyorsanız endişelenmeyin. Yağ içerikli yerine nemlendirici içeren fondötenleri seçebilirsiniz.



Suya dayanıklı makyaj malzemeleri tercih edin.





Makyajınızı gün boyu kalıcı hâle getirmenin bir diğer adımı da suya dayanıklı makyaj malzemelerini tercih etmek. Suya dayanıklı makyaj malzemelerini gün sonunda temizlemek diğer malzemelere oranla daha uğraştırıcı olsa da koşuşturmalı bir günde sıcak hava ve terlemeye karşı bu malzemelerin dayanıklı olması büyük bir avantaj. Makyajınızda kullanabileceğiniz suya dayanıklı bazı ürünler; eyelinerlar, maskaralar, göz farları, göz kalemleri ve fondötenler olabilir. Yoğun günlerinizde bu tip makyaj malzemelerinden oluşan bir makyaj yaparak gün boyu kalıcı ve bozulmayan makyaja sahip olabilirsiniz.



Rujdan önce dudak kalemini unutmayın.





Dudak makyajınızda dudak kalemi kullanarak rujunuzun etrafa bulaşmasını ve silinmesini engelleyebilirsiniz. Bu sayede dudak makyajınızı gün boyu kalıcı hâle getirebilirsiniz. Kalıcı dudak makyajı için ilk olarak dudaklarınızın çevresini rujunuzla aynı renk olan bir dudak kalemiyle çizin. Sonrasında dudaklarınızın içini kalemle boyayın ve üzerine kullanmak istediğiniz ruju sürün.





