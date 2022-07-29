Yaşlanmaktan Korkma!

Yaşla birlikte ciltte oluşan deformasyonların birçok sebebi var. Sağlam bir genetik yapı ve sağlıklı bir yaşam tarzı yaşlanmanın etkilerini azaltsa da deri yaşlanmasını geciktirecek ya da cilt kalitesini geri kazandıracak birçok alternatif tedavi seçeneği mümkün.

YAŞLANMAYI TETİKLEYEN BİRÇOK SEBEP VAR

Bedenimiz zamanla yaşa göre değişim gösterir. En değerli giysimiz olan cildimiz de bu süreçten etkilenir. Yerçekimi, stres, çevre kirliliği, sık kilo değişimi, sigara ve alkol kullanımı vb. pek çok nedenle de hücrelerimiz yaşlanır. Bağ dokuda azalma, yağ dokuda sarkma, kemik dokuda erime ve özellikle menopozla birlikte gençlik iksiri olan östrojende azalma yaşlanmanın temel etkileri. Ancak yaşlanmayı geciktirmek ya da bu süreci geri çevirmek aslında bizim elimizde. Dengeli beslenme, uyku düzeni, spor ve kararında su tüketimi tüm bedenimiz gibi cildimiz için de en elzem önlemler. Düzenli güneş koruyucu ve nemlendirici kullanımı da alınabilecek en basit önlemler arasında. Ancak günümüzde ameliyata gerek duyulmadan cildin yenilenmesi amacıyla en sık tercih edilen tedavi yöntemi ise mezoterapi uygulamaları.

GENÇLİK SERUMU: GENÇLEŞTİRME TEDAVİLERİNİN EVRİM GEÇİRMİŞ HALİ

Gençlik Serumu olarak bilinen Amino asit Replasman Terapisi (ART) gençleştirme amacıyla en sık tercih edilen tedavi seçeneği. Gençlik Serumu (ART) mezoterapi sınıfında yer alsa da bilinen mezoterapi uygulamalarından çok daha etkili bir yöntem. Çünkü patentli amino asit içeriği yaşla birlikte azalan kollajeni ve mevcut dokunun kalitesini hızla artırıyor. Uzun soluklu kollajen üretimine imkan sunuyor. Aynı zamanda çapraz bağsız hyaluronik asit (HA) içeriği ile cilde yoğun nem ve elastikiyet kazandırıyor. Gençlik Serumu tedavisinde, cilde çok iyi tanıdığı ancak zamanla üretimi azalan amino asitler ve HA molekülü veriliyor. Dolayısıyla yan etkisi yok.

İLK UYGULAMADA CANLILIK VE LIFTING ETKİSİ MÜMKÜN

Gençlik Serumu avantaj çokluğu sebebiyle yaşlanma, nemsizlik, matlık ve sarkma tedavisi amacıyla tüm bölgelere uygulanıyor. Genel olarak yüz, boyun, dekolte ve eller en sık uygulama yapılan bölgeler. Yaşlanma bulgularının yoğunluğuna göre ortalama 2-3 hafta ara ile 2-4 seans uygulama yapılıyor. İlk uygulama sonrasında aynı hafta içerisinde nem düzeyinde artma, ince kırışıklıklarda azalma, canlılık ve lifting etkisi fark ediliyor. Etkileri özellikle seanslar bittiğinde daha fazla hissediliyor ve elde edilen etki ortalama bir yıl kadar sürüyor. Amino asit Replasman Terapisi plastik cerrahinin uyguladığı cilt gençleştirme ameliyatları, fokuslu ultrason ya da fraksiyonel radyofrekans işlemlerinin beraberinde kombine tercih edilebilir. Çünkü cildin iyileşme sürecini hızlandırıyor ve hedeflenen sonucun verimliliğini de artırıyor. Gençlik Serumu ile sıkılığını koruyan, pürüzsüz ve sağlıklı bir cilt her zaman iyi hissettiriyor.