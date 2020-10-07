Sonbahar bakım rutininizde yapmanız gereken 6 değişiklik

Sıcak havalar cildinize zarar verdi değil mi? Güneş ışınları, plajda maruz kalınan tuzlu su, toz ve kum, sıcak havalarla kaçınılmaz olan ter ve yağlanma derken cildiniz meşakkatli bir yolculuk geçirdi.

Yorulan cildinizi sonbaharda tamir edebilirsiniz. İşte sonbaharda cilt bakım rutininizde yapmanız gereken 6 değişiklik…"

1. Güneş koruyucu kullanmaya devam edin

Güneş bulutların arkasına saklanmış olabilir, ama bu sizin güneş koruyucudan vazgeçeceğiniz anlamına gelmez. Cildinizi güneşin zararlı ışınlarına karşı korumak için dört mevsimde de güneş koruyucu kullanmanız gerekiyor. Hafif bir ürünle cildinizi UV ışınlarına karşı korumaya devam edin.





2. Daha kısa duş alın

Uzun süre sıcak suyun altında kalmak size iyi gelse de özellikle sonbahar ayında duş sırasındaki yüksek sıcaklık cildinizi kurutabilir. Bu nedenle duşunuzda ılık su tercih etmeniz ve duşunuzu beş ile on dakikan uzun tutmamanız gerekir.

3. Nemlendirici rutinlerini artırın

Nem, soğuyan havalarda cilt bakımının kilit kelimesidir. Sonbaharda yaza oranla daha yoğun kıvamlı bir nemlendiriciye geçmelisiniz. Soğuğun cilde vereceği kurutucu etkiye karşı cildin susuzluğunu anında gideren güçlü formüllerle, cildinizin daha dolgun olmasını sağlayabilirsiniz. Unutmayın nemli cilt güçlü cilt demektir ve cildinizi ne kadar nemli tutarsanız, fazla yağlardan arınmasına o kadar yardımcı olursunuz.





4. Dudaklarınızı nemlendirin

Sonbaharda en çok dikkat etmeniz gereken bölgelerden biri de dudaklarınızdır. Çünkü hava soğudukça dudaklarınızda çatlamalar meydana gelecektir. Bu durumdan korunmak için kokusuz, parabensiz bir nemlendirici alın. Sonbaharda da bunu sürekli dudaklarınıza uygulayın.



5. Nem maskeleri uygulayın

Özellikle sonbaharda nem maskelerini cilt bakım rutininize eklemeniz gerekiyor. İster gece ister gündüz cildinize uygulamış olduğunuz yoğun nem her zaman işinize yarayacaktır.

6. Saçlarınıza vakit ayırın

Saçlar da tıpkı cilt gibi değişen hava koşullarından etkilenir. Sonbaharın kuru havası saçlara zarar vererek daha kuru ve cansız görünmesine yol açar. Bu nedenle saç bakım rutininizden klasik elektriklenme önleyici spreyleri çıkarın. Onun yerine de hafif bakım yağları koyun. Bununla birlikte iki haftada bir saçınıza nem maskesi uygulamayı ihmal etmeyin.

