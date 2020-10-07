Sonbahar bakım rutininizde yapmanız gereken 6 değişiklik

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Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
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Sonbahar bakım rutininizde yapmanız gereken 6 değişiklik

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Sıcak havalar cildinize zarar verdi değil mi? Güneş ışınları, plajda maruz kalınan tuzlu su, toz ve kum, sıcak havalarla kaçınılmaz olan ter ve yağlanma derken cildiniz meşakkatli bir yolculuk geçirdi.

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Sonbahar bakım rutininizde yapmanız gereken 6 değişiklik

 

  

Yorulan cildinizi sonbaharda tamir edebilirsiniz. İşte sonbaharda cilt bakım rutininizde yapmanız gereken 6 değişiklik…"

1. Güneş koruyucu kullanmaya devam edin

Güneş bulutların arkasına saklanmış olabilir, ama bu sizin güneş koruyucudan vazgeçeceğiniz anlamına gelmez. Cildinizi güneşin zararlı ışınlarına karşı korumak için dört mevsimde de güneş koruyucu kullanmanız gerekiyor. Hafif bir ürünle cildinizi UV ışınlarına karşı korumaya devam edin.

Güneş ve güneş kremleri hakkında bilmeniz gerekenler - Kıbrıs Haberci | Kıbrıs Haberci

2. Daha kısa duş alın

Uzun süre sıcak suyun altında kalmak size iyi gelse de özellikle sonbahar ayında duş sırasındaki yüksek sıcaklık cildinizi kurutabilir. Bu nedenle duşunuzda ılık su tercih etmeniz ve duşunuzu beş ile on dakikan uzun tutmamanız gerekir.

 Her gün ılık suyla duş alın

3. Nemlendirici rutinlerini artırın

Nem, soğuyan havalarda cilt bakımının kilit kelimesidir. Sonbaharda yaza oranla daha yoğun kıvamlı bir nemlendiriciye geçmelisiniz. Soğuğun cilde vereceği kurutucu etkiye karşı cildin susuzluğunu anında gideren güçlü formüllerle, cildinizin daha dolgun olmasını sağlayabilirsiniz. Unutmayın nemli cilt güçlü cilt demektir ve cildinizi ne kadar nemli tutarsanız, fazla yağlardan arınmasına o kadar yardımcı olursunuz.

Nemlendirici Krem Kullanmanız İçin 5 Neden

4. Dudaklarınızı nemlendirin

Sonbaharda en çok dikkat etmeniz gereken bölgelerden biri de dudaklarınızdır. Çünkü hava soğudukça dudaklarınızda çatlamalar meydana gelecektir. Bu durumdan korunmak için kokusuz, parabensiz bir nemlendirici alın. Sonbaharda da bunu sürekli dudaklarınıza uygulayın.
Sonbaharda Bakım Rutininizde Yapmanız Gereken 6 Değişiklik

5. Nem maskeleri uygulayın

Özellikle sonbaharda nem maskelerini cilt bakım rutininize eklemeniz gerekiyor. İster gece ister gündüz cildinize uygulamış olduğunuz yoğun nem her zaman işinize yarayacaktır.

 www.vipbakim.com | Bakıma Dair Herşey

6. Saçlarınıza vakit ayırın

Saçlar da tıpkı cilt gibi değişen hava koşullarından etkilenir. Sonbaharın kuru havası saçlara zarar vererek daha kuru ve cansız görünmesine yol açar. Bu nedenle saç bakım rutininizden klasik elektriklenme önleyici spreyleri çıkarın. Onun yerine de hafif bakım yağları koyun. Bununla birlikte iki haftada bir saçınıza nem maskesi uygulamayı ihmal etmeyin.
Sonbaharda Bakım Rutininizde Yapmanız Gereken 6 Değişiklik

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