Sezonun Favori 8 Manikür Trendi

Renk Bloğu
Tırnak diplerine uygulanan yarım ay manikürü, farklı renk bloklarını bir araya getirerek çarpıcı görünümler yaratmanıza yardımcı oluyor.
Göz Değmesin
Geleneksel nazar boncuğunu ister minimal isterseniz maksimalist bir tavırla ele alarak kötü enerjiye karşı manikürünüzle kalkan olun.
Pastel Tonlar
Tırnak tasarımlarınızı sezonun optimist pastellerinden seçerek sade ama göz alıcı bir manikür elde edebilirsiniz.
Işıltı Dozu
Kristal taşlar, bu sezon manikürünüze yüksek doz ışıltı katmak için tercih etmeniz gerekenlerden.
Kromatik Manikür
Fuşya, mavi, turuncu gibi sezonun yüksek enerjili renkleri, manikürünüzü de etkisi altına alıyor. Tırnak süslemeleriyle zaman kaybetmek istemiyorsanız, canlı renklerin göz alıcılığı aradığınız kısayol olabilir.
Süsleme Sanatı
Y2K trendi tırnaklarda maksimalist bir görünümle hayat buluyor. Renkli, eğlenceli ve gösterişli sticker çizimleriyle tırnaklarınızı süslemeye hazır olun.
Renkli French
Klasik Fransız manikürün eğlenceli alternatifi olan renkli uygulamalar, birkaç sezon sonunda bile trend listelerindeki yerinden vazgeçmiyor.
Simli & Metalik
Simli ve metalik bitişli ojeler, parti modunu tırnaklarınıza taşımak için birebir. Bu sezon manikürünüz holografik görünümler, kedigözü ışıltısı ve yanardöner tonlarla göz kamaştıracak.