Sezonun Favori 8 Manikür Trendi

Bu sezon sadece gardırobunuz değil, tırnak görünümleriniz de iddialı ve dikkat çekici olacak. Y2K çıkartmalarından ışıltılı kristallere, sezonun favori 8 manikür trendini keşfedin.





Renk Bloğu Tırnak diplerine uygulanan yarım ay manikürü, farklı renk bloklarını bir araya getirerek çarpıcı görünümler yaratmanıza yardımcı oluyor.















Göz Değmesin Geleneksel nazar boncuğunu ister minimal isterseniz maksimalist bir tavırla ele alarak kötü enerjiye karşı manikürünüzle kalkan olun.











Pastel Tonlar Tırnak tasarımlarınızı sezonun optimist pastellerinden seçerek sade ama göz alıcı bir manikür elde edebilirsiniz.













Işıltı Dozu Kristal taşlar, bu sezon manikürünüze yüksek doz ışıltı katmak için tercih etmeniz gerekenlerden.











Kromatik Manikür Fuşya, mavi, turuncu gibi sezonun yüksek enerjili renkleri, manikürünüzü de etkisi altına alıyor. Tırnak süslemeleriyle zaman kaybetmek istemiyorsanız, canlı renklerin göz alıcılığı aradığınız kısayol olabilir.











Süsleme Sanatı Y2K trendi tırnaklarda maksimalist bir görünümle hayat buluyor. Renkli, eğlenceli ve gösterişli sticker çizimleriyle tırnaklarınızı süslemeye hazır olun.









Renkli French Klasik Fransız manikürün eğlenceli alternatifi olan renkli uygulamalar, birkaç sezon sonunda bile trend listelerindeki yerinden vazgeçmiyor.











Simli & Metalik Simli ve metalik bitişli ojeler, parti modunu tırnaklarınıza taşımak için birebir. Bu sezon manikürünüz holografik görünümler, kedigözü ışıltısı ve yanardöner tonlarla göz kamaştıracak.











