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Sezonun Favori 8 Manikür Trendi

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Bu sezon sadece gardırobunuz değil, tırnak görünümleriniz de iddialı ve dikkat çekici olacak. Y2K çıkartmalarından ışıltılı kristallere, sezonun favori 8 manikür trendini keşfedin.

Sezonun Favori 8 Manikür Trendi



Renk Bloğu

Tırnak diplerine uygulanan yarım ay manikürü, farklı renk bloklarını bir araya getirerek çarpıcı görünümler yaratmanıza yardımcı oluyor.







 

Göz Değmesin

Geleneksel nazar boncuğunu ister minimal isterseniz maksimalist bir tavırla ele alarak kötü enerjiye karşı manikürünüzle kalkan olun.





 

Pastel Tonlar

Tırnak tasarımlarınızı sezonun optimist pastellerinden seçerek sade ama göz alıcı bir manikür elde edebilirsiniz.






 

Işıltı Dozu

Kristal taşlar, bu sezon manikürünüze yüksek doz ışıltı katmak için tercih etmeniz gerekenlerden. 





 

Kromatik Manikür

Fuşya, mavi, turuncu gibi sezonun yüksek enerjili renkleri, manikürünüzü de etkisi altına alıyor. Tırnak süslemeleriyle zaman kaybetmek istemiyorsanız, canlı renklerin göz alıcılığı aradığınız kısayol olabilir.





 

Süsleme Sanatı

Y2K trendi tırnaklarda maksimalist bir görünümle hayat buluyor. Renkli, eğlenceli ve gösterişli sticker çizimleriyle tırnaklarınızı süslemeye hazır olun.




 

Renkli French

Klasik Fransız manikürün eğlenceli alternatifi olan renkli uygulamalar, birkaç sezon sonunda bile trend listelerindeki yerinden vazgeçmiyor.





 

Simli & Metalik

Simli ve metalik bitişli ojeler, parti modunu tırnaklarınıza taşımak için birebir. Bu sezon manikürünüz holografik görünümler, kedigözü ışıltısı ve yanardöner tonlarla göz kamaştıracak.





 

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