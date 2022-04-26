Sezonun En Trend 5 Saç Kesimi

Yeni mevsimi yeni bir güzellik portresiyle karşılamaya ne dersiniz? Kuaförünüzden randevu almadan önce sezonun favori saç kesimlerini keşfedin.

Bixie

Cesur bir saç kesimi arıyorsanız, kısa saçlara gelen son sürüm güncellemeye göz atın. Bob ve pixie kesimin bir karışımı olan bixie, farklı, kullanışlı ve modern.









Kelebek Etkisi

Kelebekler sadece yaz gardırobunuzda değil, güzellik portrenizde de söz sahibi. Yüzün etrafından dışarıya doğru ve sınır tanımayan katlara sahip kelebek kesimi, kısa yoldan etkileyici bir görünüm arayanların yeni tercihi.









Mikro Perçemler

Perçem kestirmek isteyenler ama fark yaratmayı sevenler için mikro perçemler bu sezon da favorilerimiz arasında.





Ekstra Uzun

Bele kadar uzanan ekstra uzun katlarla bu yaz tüm gözler üzerinizde olabilir. Saçlarınız henüz yeterli uzunlukta değilse, ek tutamlar veya dantel peruklarla da bu görünümü deneyimleyebilirsiniz.









Çok Açılı

Saçlarınızla zaman kaybetmeyi çok sevmiyorsanız ve joker bir saç modeliyle günü kurtarmak önceliğinizse, omuz altına uzanan bir boyda ve her yöne doğru katlara sahip bu kesimi deneyebilirsiniz. Duş sonrası biraz saç köpüğü, dağınık bir kurutma ve voila!



