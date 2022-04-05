Saçlar bir kadının en büyük hazinesidir derler! Yakın zamanda saç trendleri hakkında da konuştuk, fakat çok önemli bir ipucunu sizlerle paylaşmayı unuttuk… En güzel saç sağlıklı saçtır! Sağlıklı saçın ışıltısını, hacmini başka hiçbir işlem ya da boya veremez.



Hepimizin bildiği şeyler gibi görünen ama gözden kaçan basit tüyoları sizlerle paylaşmak istedik. İşte sağlıklı saçlar için bilinmesi gereken 6 ipucu!

Sıkı Saç Modellerinden Uzak Durun

Sıkı modellere her ne kadar hepimiz bayılsak da, maalesef saçların fazla gerilmesi kökleri zayıflatıyor ve dökülmelere sebebiyet verebiliyor! Özellikle Bella Hadid’in meşhur ettiği sıkı, kedi gözü efekti veren gergin topuzlar hepimizin favorisi evet; fakat maalesef bu modeli kullanma sıklığımızı azaltmalıyız





Bu tarz durumlarda aynı efekti yakalayabilmek için kullanabileceğimiz, saçları derli toplu ve sıkı gösterecek saç spreyleri ve waxlar var. Daha gevşek bir toplu saçı bir spreyle şekillendirmek işinizi kolaylaştıracaktır!









Saçlarınızı Rastgele Taramayın

Sağlıklı Saçlar İçin Bilinmesi Gereken 6 İpucu



Rastgele taramak diye bir şey mi var diye soracak olursanız; evet var! Saçlar, kırıkları ve dökülmeleri minimuma indirebilmek için aşağıdan yukarı doğru taranmalı ve kullandığınız taraklar bu konuda oldukça önem arz ediyor. Uçlara doğru yuvarlaklaşan dişlere sahip taraklar saçları kırmaya daha yatkın olduğu için önerilmiyor. Ucu top olmayan sivri uçlu taraklar bu konuda işinizi rahatca görecektir.



Bol Su İçin

Elbette saçı dıştan beslemek çok önemli fakat içten beslemenin etkisinin yerini hiçbirşey tutmaz. Günlük ihtiyacımız kadar su içmek cildi ve saçı önemli ölçüde nemlendiriyor. Genel olarak bol su içmenin sağlık için ne kadar önemli olduğuna değinmemize zaten gerek yok!



Şampuan ve Saç Kremi Seçimlerinize Özen Gösterin

Şampuan ve saç kremi seçimleri saç kalitesini önemli ölçüde etkiliyor. Kullandığınız ürünler ne kadar doğal, bitkisel içerikli olursa o kadar iyi. Özellikle birkaç kimyasal saç yapısına ciddi anlamda zarar veriyor. Kullandığınız ürünlerin sülfat, paraben, silikon içermemesine dikkat edin!

Bir dipnot daha; genelde doğal içerikli şampuanlar fazla köpürmezler. Köpürmediğinde saçınızı temizlemediğine dair bir yanılgıya kapılmamak gerekir.

Isıdan Uzak Durun

Fazla sıcak, gerek saç kuruturken, gerek yıkarken, saçların yıpranmasına sebep oluyor. Özellikle saça şekil vermek için uygulanan ısılar ve düzleştiriciler malesef saçın yapısını en çok bozan uygulamalardan. Bu tarz durumlarda saçlara ısısız şekil veren yöntemler kullanmak tercih edilebilir, veya çok gerekiyorsa saçları ısıdan koruyan ürünler kullanılabilir.

Toka Tercihlerinize Özen Gösterin

Saçları sıkıca toplamak bir yana, kullandığınız tokaların yapısı da saçlarınız üstünde etkili. Saçların dolaşmasına sebep olan ince lastik tokalardan, çok sıkı tel tokalardan ve saçları fazla büken metal tokalardan uzak durun. Mandal tokalar ve kalın, etrafı kumaşla kaplı lastik tokalar daha kullanışlı seçimler olacaktır.