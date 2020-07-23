Saçı Doğal Güzelliğine Kavuşturan Curly Girl Method

Son zamanların en popüler konularından biri olan curly girl method’a dair tüm bilmeniz gerekenleri araştırdık. İşte saçlarınıza eski ihtişamını geri kazandıracak kıvırcık kız yöntemi ile ilgili bilmeniz gerekenler

Son zamanlarda adını sık sık duyduğumuz saç bakım yöntemlerinden biri de kıvırcık kız yöntemi, yani curly girl method. Lorraine Massey ile hayatımıza giren bu yöntem, ülkemizde de oldukça popüler. Saçları doğal dalgasına ve kıvırcıklığına döndürmeyi hedefleyen curly girl method, pek çok detaydan ve adımdan oluşuyor. Peki curly girl method tam olarak nedir, ne kadar sürede etkisini gösterir, nasıl uygulanır ve püf noktaları nelerdir? Tüm bu soruların cevabını sizler için araştırdık ve derledik. İşte saçlarınıza eski kıvırcıklığını geri kazandıracak bu yöntemle ilgili tüm bilmeniz gerekenler…

Curly Girl Method nedir?



Curly girl method, Curly Girl: The Handbook isimli kitapta Lorraine Massey tarafından açıklanan bir saç bakım yöntemidir. Saçları doğal yapısına ve şekline döndürmeyi amaçlar.

Çocukken kıvırcık saçlara sahip olduğunu ancak büyüdükçe bu saç yapısını kaybettiğini söyleyen birçok insanla karşılaşabilirsiniz. İnsanların büyük bir çoğunluğu bebeklik ve çocukluk döneminde daha dalgalı ve daha kıvırcık saçlara sahiptir. Ancak ilerleyen yaşla birlikte çeşitli kimyasal saç bakım ürünleri, saç düzleştirici ve maşa gibi saça zarar veren şeyler kullanılır. Hatta okul çağında saçları düzenli olarak toplamak da saçın doğal yapısına zarar verir. Tüm bu işlemler sonucunda saç doğal dengesini kaybeder ve erken yaşlarda sahip olduğu o kıvırcıklığı yitirir. Curly girl method ise bu kıvırcıklığı geri kazandırmayı vadediyor.

Curly Girl Method ne kadar sürede etkisini gösterir?



Bu sorunun cevabını kesin olarak vermek ne yazık ki mümkün değil. Kıvırcık kız yöntemi, kişiden kişiye farklılık gösteren bir yöntem. Kimilerinin saçı birkaç ay içerisinde doğal dengesini bulurken kimilerinin ise bu dengeyi bulması 1-2 yıl sürebiliyor. Curly girl method’u deneyimleyen herkes, en azından 2-3 ay sabretmenizi öneriyor. Tabii ilk etkileri 1-2 hafta içerisinde görmeye başlıyorsunuz

Curly Girl Method’u uygulamak için: Saçlarınızı son kez sülfatlı şampuanla yıkayın



Curly girl method’u uygulamak için saçlarınızı sülfat içeren ancak silikon ve alkol içermeyen bir şampuanla yıkamalısınız. Bu adım kitapta yer almıyor ve kişinin tercihlerine bırakılıyor ancak kıvırcık kız yöntemini deneyimleyen birçok kadın saçları son bir kez sülfatlı şampuanla yıkamanın iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyor. Bu adımda dikkat etmeniz gereken şey kullandığınız şampuanın silikon içermediğine emin olmak. Saçlarınızı son bir kez sülfat içeren bir şampuanla yıkadıktan sonra sülfatlı şampuanınıza veda edebilirsiniz. Bu noktadan sonra içerisinde silikon ve sülfat bulunan tüm saç bakım ürünleriyle vedalaşmanız gerekiyor.

Sülfat ve silikon içermeyen saç bakım ürünlerine yönelin



Sülfat ve silikon içeren saç bakım ürünlerini attığınıza göre sıra saçlarınıza zarar vermeyecek saç bakım ürünleri satın almakta. İlk olarak saçlarınızı saç yapınıza uygun bir saç kremi almalısınız. Birçok insan curly girl method boyunca saçlarınızı saç kremiyle yıkamayı tercih ediyor. Evet doğru duydunuz! Saç kremleri sanılanın aksine saçlarınızı temizler ve dökülmeye yol açmaz. Yani endişelenmenize gerek yok Tabii tercih edeceğiniz saç kremi sülfat ve silikon içermemeli, olabildiğince hafif yapıda olmalı. Saç kremine ek olarak buklelerinizi şekillendirmek için durulanmayan saç kremleri ve bukle belirginleştirici kremler tercih edebilirsiniz. Dilerseniz saçlarınızı şekillendirmek için saç köpüğü de kullanabilirsiniz. Tercih edeceğiniz ürünlerin silikon içermediğine emin olmayı unutmayın!

Kıvırcık kız yöntemi boyunca şampuan kullanmanız gerekmese de şehir hayatı saçlarınızı yorabilir ve yıpranmasına neden olabilir. Kireçli sular ve hava kirliliğinden dolayı saçlarınızı daha etkili bir şekilde temizlemeniz gerekebilir. Böyle zamanlarda ayda 1-2 kez olmak şartıyla silikon içermeyen sülfatsız şampuanlar kullanabilirsiniz.

Saç kremi kullanmaya özen gösterin



Kıvırcık kız yöntemi boyunca saçların saç kremiyle yıkandığını söylemiştik. Saç kremleri de tıpkı şampuanlar gibi saçlarınızı temizler ve dökülmeye neden olmaz. Artık saçlarınızı yıkarken şampuan değil, saç kremi kullanmalısınız. Saç kremini saçlarınıza uygulayın ve parmaklarınızı kullanarak saçlarınızı tarayın. Ardından saçlarınızı soğuk suyla durulayın.

Tercih ettiğiniz saç kreminin hafif yapılı olmasına özen gösterin. Bunun için “yıpranmış saçlar için”, “yoğun bakım kremi” ya da “onarıcı bakım kremi” gibi ifadeler içeriyorsa yoğun yapılı bir saç kremi olabilir. Bu tip kremler yerine günlük kullanıma uygun hafif yapılı saç kremleri tercih etmelisiniz. S

Bukle belirginleştirici ürünler tercih edin



Saçlarınızı saç kremiyle yıkadıktan sonra bukle belirginleştirici ürünlerden ve saç köpüklerinden yardım almalısınız. Eğer saçlarınız çok kıvırcıksa bu ürünleri saçlarınız tamamen ıslakken uygulamanız gerekiyor. Eğer orta ila dalgalı arası bir kıvırcıklığa sahipseniz saçlarınızı yıkadıktan sonra beş dakika kadar bekleyebilirsiniz. Bu ürünleri uygularken saçlarınızı aşağıdan yukarıya doğru avuçlamalı, sıkarak buklelerinizi şekillendirmelisiniz.

Dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise tarak kullanmamak. Konu curly girl method olduğunda en sık önerilen yöntemlerden biri de saçları parmakları kullanarak taramak. Eğer saçlarınızı elinizle taramak istemiyorsanız Tangle Teezer gibi saça zarar vermeyen taraklar tercih edebilirsiniz.

Saçlarınızı kurularken hassas davranmaya özen gösterin



Kıvırcık kız yöntemini uygularken dikkat etmeniz gereken bir başka nokta ise saçlarınızı hassas bir şekilde kurulamak. Sıradan havlular saçın elektriklenmesine ve dolaşmasına neden olur. Bunun yerine saçlarınızı kurulamak için tişört ya da mikrofiber havlu tercih edebilirsiniz. Ek olarak saçlarınızı sıkı bir şekilde sarmamalı, hafifçe sararak nefes almasını sağlamalısınız. Yukarıdaki görselde görebileceğiniz plopping stili, saçlarınızın kıvırcıklığını korumak için tercih edebileceğiniz kurulama yöntemlerinden biri.

Saçlarınızı düzenli olarak kestirin



Konu curly girl method olduğunda dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise saçlarınızı düzenli olarak kestirmek. Saçlarınızın kırıklarını 4-5 ayda bir aldırarak daha canlı ve kıvırcık saçlara sahip olabilirsiniz.

Saç düzleştirici ya da maşa gibi şekillendiricileri kullanmaktan kaçının



Kıvırcık kız yöntemini uygularken etmeniz gereken en önemli noktalardan biriyle devam edelim! Saç düzleştirici ya da maşa gibi ürünlerden mümkün olduğunca uzak durun. Bu ürünler yüksek ısıyla çalışır. Dolayısıyla saçlarınıza zarar verir ve doğal yapısını bozar. Fön çektirmek, maşa yaptırmak ya da saç düzleştirmek, curly girl method boyunca kaçınmanız gereken şeylerin başında geliyor. Birçok kullanıcı bu gibi işlemlerin etkilerinden kurtulmak için neredeyse aylarca uğraştığını söylüyor.

Curly Girl Method’u uygularken yapmanız gerekenler

Saçlarınızı taramak için ellerinizi kullanmaya çalışın. Eğer ellerinizi kullanmak istemiyorsanız Tangle Teezer gibi saça zarar vermeyen taraklar tercih edin.

Saçlarınıza düzenli olarak sülfat ve silikon içermeyen maskeler uygulayın. Kıvırcık saçlar neme ve proteine ihtiyaç duyar. Bunları karşılamanın en iyi yoluysa saç maskeleridir.

Hindistan cevizi yağı ve argan yağı gibi saç bakım yağları kullanmaya özen gösterin.

Saçlarınızı kurutmak istediğinizde vigo tercih edin ve saçlarınızı tamamen kurutmaktan kaçının.

Curly Girl Method’u uygularken yapmamanız gerekenler