Saç Tararken Sık Sık Yaptığımız 7 Hata

Saç taramak, dünyanın en kolay aktivitelerinden biri gibi gözükebilir. Ancak canlı ve yumuşak saçlar istiyorsanız saç tararken bile dikkat etmeniz gereken bazı kurallar var. Dilediğiniz kadar bakım ürünü kullanın eğer saçlarınızı yanlış tarıyorsanız verdiğiniz bu emeklerin hiç bir anlamı kalmıyor! Saç taramanın inceliklerini sizler için araştırdık. Birçoğumuzun sık sık yaptığı bu hataları öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız! İşte daha sağlıklı saçlar için saç tararken kaçınmanız gereken 7 hata…

1. Saçlarımızı yanlış yöne doğru taramak

Tarağı yukarıdan aşağı doğru indirmek, saçınızı folikülden çektiği için hasara ve kırılmalara neden olabilir. Düğümleri çözmenin en iyi yolu, saç uçlarından birkaç cm yukarıdan başlayarak köklere doğru yavaşça taramaktır. En etkili çözüm ise saçlarınızı bölümlere ayırdıktan sonra her bir bölümü ayrı ayrı taramak olacaktır.

2. Yalnızca saçlarımızın uçlarını taramak

Düğümleri uçlardan çözmeye başlamanız gerektiğini söylemiştik. Tabii bu durum saç diplerinizi ihmal edeceğiniz anlamına gelmiyor. Saç derimiz, saçımızın sağlığı için gerekli olan zengin yağlar üretir. Bu yağların saç uçlarımıza kadar dağılması, saçımızın parlak ve canlı gözükmesine yardımcı olur. Ek olarak saç diplerini taramak, saç derimize nazik bir masaj yapacağı için kan akışını hızlandırır ve saç uzamasını da destekler.

3. Saç tipimize uygun tarağı seçmemek

Doğru saç fırçasını kullanmak, saç sağlığımız üzerinde düşündüğünüzden çok daha etkilidir. Saç tipinize uygun bir fırça seçerek, saçlarınızın kırılmasını ve elektriklenmesini önleyebilirsiniz. Eğer dalgalı ya da kıvırcık saçlarınız varsa kürek tarak sizin için ideal bir seçim olacaktır. Eğer saçınız ince telliyse ve hacimli değilse tarak yerine fırçalara yönelmeniz gerektiğini de hatırlatalım!

4. Sık sık saç taramak

Gün içinde saçınızı sık sık taramak, kırılmalara ve yıpranmalara neden olabilir. Dolayısıyla bunu tekrar tekrar yapmak yerine tarağınızı daha kaliteli bir tarakla değiştirmeyi düşünmelisiniz. Daha kaliteli bir tarakla doğru bir tarama işlemi yaparsanız saçlarınızı sık sık taramanıza gerek kalmadığını göreceksiniz! Ek olarak tarağınızı sık sık temizlemeniz gerektiğini de hatırlatalım.

5. Islak saçımıza da kuru saçımıza da aynı tarağı kullanmak

Islak saç, kırılmaya eğilimli olur. Yani ıslak saçta kullanıma uygun olmayan bir fırçayla ıslak saçlarınızı taramak, düşündüğünüzden çok daha kötü sonuçlar doğurabilir. Eğer saçlarınızı ıslakken taramayı tercih ediyorsanız tarak tercihinizi de buna göre yapmanız şart.

6. Buklelerimizi kuruyken taramak

Eğer kıvırcık ya da dalgalı saçlarınız varsa saçlarınızı kuruyken taramaktan kaçınmalısınız. Aksi takdirde saçlarınız kabarabilir ve elektriklenebilir. Peki bunun önüne geçmek için ne yapmanız gerekiyor? Uzmanlar, buklelerinizi taramadan önce tarama spreyi ya da doğal yağ kullanmanızı öneriyor. Tabii ki saçınıza uygun doğru şampuan seçimi de büyük önem taşıyor.

7. Saçımızı yıkamadan önce taramamak

Saçlarınızı yıkamadan önce taramak, dolaşmasını önleyeceği için yıkama esnasında büyük kolaylık sağlar. Ardından saçlarınızı masaj yaparak şampuanlar ve nazikçe kurularsanız duştan sonra tekrar saçlarınızı taramak zorunda kalmassınız.