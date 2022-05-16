Rus Tekniği Dudak Dolgusu Nedir Ve Nasıl Yapılır? "Son zamanlarda ameliyatsız yüz estetiği çok fazla tercih edilmektedir. Teknoloji sağlık ve güzellik alanında sürekli gelişme göstermektedir. Dolgu tüm yüz bölgesinde kullanılmaktadır."





Rus tekniği dudak dolgusu kalıcı dolgu maddesi kullanmadan uygulanan bir dolgu tekniği olmaktadır.



Rus Tekniği Dudak Dolgusu Nedir?



Yaş ile birlikte yüzde ve dudaklarda doku kaybı olmaktadır. Yüze ufak dokunuşlar ile bu kayıpları telafi etmek mümkün olmaktadır.



Çevresel koşullar veya yaş nedeniyle dudaklarda yoğunluk kaybı olabilmektedir. Kişiler bazen dudak şekillerinden memnun olmamaktadır. Bu durumda Rus tekniği dudak dolgusu uygulanabilir. Bu dolgu ile herkesin elde edeceği sonuç farklı olmaktadır. Çünkü herkesin dudak yapısı farklı olmaktadır.



Güzellik sektöründe yaşanan gelişmeler ile kişiler istedikleri görüntülere kısa sürede kavuşmaktadır. Rus tekniği dudak dolgusunda dudak çevresi belirgin olmaz. Doktor tarafından uygulanan bu işlemler doğal ve güzel dudaklar elde edilir. Bu işlem sırasında kalıcı dolgu kullanılmaz. Rus tekniği dolgu ile natürel bir dudak görüntüsü elde edilir.



Rus Tekniği Dudak Dolgusu Nasıl Yapılır?



Dolgu işlemlerinin konusunda uzman doktorlar tarafından yapılması gerekmektedir. İşlem sırasında izlenmesi gereken bazı prosedürler bulunmaktadır. Bu işlem sırasında çok fazla acı hissi yaşanmamaktadır. Kişiler işlem sonrası normal hayatlarına dönmektedir. Muayenehane ortamında yapılması uygun olmaktadır. Kişilere işlem öncesi uyuşturucu bir krem uygulanmaktadır. Bu şekilde kişilerin iğne batmasını duyma hissi en aza indirilmektedir.



Uyuşturma işlemi sonrası dolgu işlemi yapılmaktadır. İşlem sırasında hyalüronik asit bazlı dolgu uygulanmaktadır. İşlem sırasında dolgu kademeli olarak uygulanmaktadır. Dolgu maddesi bir anda verilmemektedir. İşlem sırasında ince kıl iğneler ile işlem yapılmaktadır. Dolgu maddesi bu ince uçlu iğneler ile yapılmaktadır. İşlem yaklaşık 20 dakika içinde tamamlanmaktadır.



Dolgu işlemi sonrası dudak daha hacimli görünmektedir. Dudak görüntüsü doğal olmaktadır. Bu işlem sonrası kişilerin sıcak su ile duş almaması tavsiye edilmektedir. Dolgunun kalıcılığı kişiden kişiye değişmektedir. 1,5 – 2 yıl kalıcı olmaktadır. Kişilerin cilt tipide kalıcılığı etkilemektedir. Rus tekniği dudak dolgusu öncesi doktora fikir danışmak gerekir.



Rus tekniği dudak dolgusu her yüz tipine uygundur. Çünkü bu dolgu tekniği doğal bir duruş ortaya koymaktadır. Kişilerin uygulama öncesi kan sulandırıcı kullanması uygun olmaktadır. İşlemi uzman bir kişinin yapması önemli olmaktadır. Sağlık ile ilgili bir konu olduğu için kişilerin mağduriyet yaşamasının önüne geçilir. İşlemin ciddi yan etkileri olmamaktadır. Geçici yan etkiler kızarıklık, hafif morluk şeklinde olmaktadır.









Dudak dolgusu özellikle kadınlar arasında tercih edilen dolgu çeşitleri olmaktadır. Dudak dolgularında çeşitli isimler verilmektedir. Rus tekniği dudak dolgusu dudak dolgusu tekniğine verilen isimdir. İşte, merak edilen tüm detayları derledik.Rus tekniği dudak dolgusu kalıcı dolgu maddesi kullanmadan uygulanan bir dolgu tekniği olmaktadır.Yaş ile birlikte yüzde ve dudaklarda doku kaybı olmaktadır. Yüze ufak dokunuşlar ile bu kayıpları telafi etmek mümkün olmaktadır. Güzellik alanında yaşanan gelişmeler ile güzellik sektörü de ilerlemektedir. Ameliyatsız yöntemler kişilerin acı çekmeden güzelleşmesini sağlamaktadır. Ayrıca kişiler bu yöntemler ile sosyal hayata hemen dönmektedir.Çevresel koşullar veya yaş nedeniyle dudaklarda yoğunluk kaybı olabilmektedir. Kişiler bazen dudak şekillerinden memnun olmamaktadır. Bu durumda Rus tekniği dudak dolgusu uygulanabilir. Bu dolgu ile herkesin elde edeceği sonuç farklı olmaktadır. Çünkü herkesin dudak yapısı farklı olmaktadır.Güzellik sektöründe yaşanan gelişmeler ile kişiler istedikleri görüntülere kısa sürede kavuşmaktadır. Rus tekniği dudak dolgusunda dudak çevresi belirgin olmaz. Doktor tarafından uygulanan bu işlemler doğal ve güzel dudaklar elde edilir. Bu işlem sırasında kalıcı dolgu kullanılmaz. Rus tekniği dolgu ile natürel bir dudak görüntüsü elde edilir.Dolgu işlemlerinin konusunda uzman doktorlar tarafından yapılması gerekmektedir. İşlem sırasında izlenmesi gereken bazı prosedürler bulunmaktadır. Bu işlem sırasında çok fazla acı hissi yaşanmamaktadır. Kişiler işlem sonrası normal hayatlarına dönmektedir. Muayenehane ortamında yapılması uygun olmaktadır. Kişilere işlem öncesi uyuşturucu bir krem uygulanmaktadır. Bu şekilde kişilerin iğne batmasını duyma hissi en aza indirilmektedir.Uyuşturma işlemi sonrası dolgu işlemi yapılmaktadır. İşlem sırasında hyalüronik asit bazlı dolgu uygulanmaktadır. İşlem sırasında dolgu kademeli olarak uygulanmaktadır. Dolgu maddesi bir anda verilmemektedir. İşlem sırasında ince kıl iğneler ile işlem yapılmaktadır. Dolgu maddesi bu ince uçlu iğneler ile yapılmaktadır. İşlem yaklaşık 20 dakika içinde tamamlanmaktadır.Dolgu işlemi sonrası dudak daha hacimli görünmektedir. Dudak görüntüsü doğal olmaktadır. Bu işlem sonrası kişilerin sıcak su ile duş almaması tavsiye edilmektedir. Dolgunun kalıcılığı kişiden kişiye değişmektedir. 1,5 – 2 yıl kalıcı olmaktadır. Kişilerin cilt tipide kalıcılığı etkilemektedir. Rus tekniği dudak dolgusu öncesi doktora fikir danışmak gerekir.Rus tekniği dudak dolgusu her yüz tipine uygundur. Çünkü bu dolgu tekniği doğal bir duruş ortaya koymaktadır. Kişilerin uygulama öncesi kan sulandırıcı kullanması uygun olmaktadır. İşlemi uzman bir kişinin yapması önemli olmaktadır. Sağlık ile ilgili bir konu olduğu için kişilerin mağduriyet yaşamasının önüne geçilir. İşlemin ciddi yan etkileri olmamaktadır. Geçici yan etkiler kızarıklık, hafif morluk şeklinde olmaktadır.