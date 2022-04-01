Pratik ve Doğal: Evde Yapabileceğiniz Bakım Maskesi Tarifi

Şu sıralar çokça vakit geçirdiğiniz mutfağınız, cilt şikayetlerinize de çözüm olabilir. Buzdolabınızda bulabileceğiniz malzemelerle daha iyi, sağlıklı ve kusursuz bir görünüm için pratik bakım kürleri hazırlayabilirsiniz. Akne izlerinden yağlı görünüme, her probleme karşı evde yapabileceğiniz bakım maskesi tarifini keşfedin.

1 çorba kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı bal, yarım salatalık püresi ve biraz da yulaf ezmesi karıştırarak hazırlayacağınız bu maske, yenileyici ve canlandırıcı özlere sahip içeriğiyle günlük ışıltı ve enerji dozunuz için birebir.









Avokadonun nemlendirici özelliğini duymayan kaldı mı? Yarım avokadoyla bir avuç yulafı ezin, içine 1 yemek kaşığı da bal ekleyin. İşte karşınızda cildin su depolarını doldurup nem kalkanını yenileyen harika bir maske.









Yumurtanın toparlayıcı gücü bu maskenin odak noktasında. 1 yumurta beyazı, 1 çay kaşığı bal ve biraz daha destek için 1 çorba kaşığı limon suyunu karıştırın, yüzünüze uygulayıp kurumasını bekleyin. Bu maske makyaj öncesi sıkı bir cilt için de birebir.











Cilt yenileyici ve iz/leke giderici olarak zerdeçal tozu mucizevi bir yardımcı. 2 tatlı kaşığı zerdeçal tozunu gevşek bir macun kıvamına gelene kadar aloevera jeli veya biraz sütle karıştırın. Günden güne uygulayacağınız maske cildinizi yenileyecek.

Ufak bir not: Bu maske su ile de yapılabilir, ancak süt veya aloevera gibi kıvam açıcılar zerdeçalın geride bıraktığı geçici sarı tonu en aza indirgiyor.









Cildinizi ölü deriden arındırmaya ve tazelemeye mi ihtiyacınız var? Esmer şekerin eksfoliasyon özelliğini daha nazik hale getirmek için diğer yardımcılardan destek alın. 1 yemek kaşığı esmer şekeri yarım salatalık püresi, 1 çay kaşığı zeytin yağı ve 1 tatlı kaşığı bal ile karıştırın. Cildi yormadan yenilerken bakım yapıp yatıştıran maskeniz karşınızda.









Yağlı ciltler için muz az bilinen güçlü müttefiklerden. Ciltteki sebumu dengeleyip fazla yağı alan ve cildi sıkılaştıran muzla, antiseptik özelliğiyle temizleyici etki gösteren balı macun haline getirin. Parlamadan şikayetçi ciltler için maske formulü işte bu kadar basit.











Kafein, ciltteki kan dolaşımını hızlandırıp ödem attırmadaki ustalığını bu maskede de konuşturuyor. 1-2 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı öğütülmüş kahve ve 1 çay kaşığı zerdeçalla dinlenmiş, toksinlerinden arınmış bir cilde sahip olun.









Akneli ciltler için antiseptik özelliğiyle cildi arındırırken, koruma kalkanı oluşturup cilde bakım yapan bir maske gerekli. Bunun için yıldız içeriğimiz elma sirkesi. Aloevera jelini baz yaparak içine 1 yemek kaşığı elma sirkesi ve 1 tatlı kaşığı bal karıştırın. Daha güçlü bir sonuç için 1-2 damla çay ağacı yağı da kullanabilirsiniz.

Ufak bir not: Çay ağacı yağı çok güçlü olduğundan yaptığınız maske miktarına göre fazla kullanmadığınıza emin olun.