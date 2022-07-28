Pirinç maskesinin faydaları neler? Pirinç maskesi tarifi Kore güzellik rutinin her zaman vazgeçilmez bir parçası olan pirinç maskesinin etkileri ve uygulama kolaylığı birçok kişinin bu maskeye olan ilgisinin artmasına neden oldu

Pirinç maskesi nasıl yapılır?

Pirinç maskesi, evde yapabileceğiniz ve doğru bir şekilde uygulamanız durumunda çok güzel sonuçlar elde edebileceğiniz bir bakım şekli. Özellikle yaş ilerledikçe yüzde ortaya çıkan kırışıklıklar yüz görüntüsü bozuyor. Asya ülkelerinde yaygın bir şekilde cilt bakım ürünlerinin yapımında kullanılan pirinç, evde çeşitli malzemeler ile birlikte kullandığında bu söz konusu kırışıklıklar için harika bir çözüm yolu oluyor. Cildinizi 10 yaş gençleştirecek pirinç maskesinin yapımı ise şu şekilde belirtilebilir;

Malzemeler

3 çay kaşığı kadar pirinç

1 yemek kaşığı kadar bal

1 yemek kaşığı kadar süt

Yapılışı

Pirinç maskesi yapımı için öncelikli olarak bir tencereye ihtiyacınız var. Soğuk suyun içine pirinci attıktan sonra yumuşayana kadar pişirmeniz gerekiyor.

Pirinçler piştikten sonra suyunu süzmeniz gerekli ancak bu suyu atmayın.

Süzülen pirinçleri soğuk su ile birlikte yıkayın.

Elinizdeki sütü oda sıcaklığına gelene kadar ısıtın.

Süt hazır hale geldiğinde süzdüğünüz pirinçleri sütün içerisine ekleyin.

Süt ve pirinç iyice birbirine karıştıktan sonra üzerine bal eklemesi yapın.

Maskenizi hazırladıktan sonra yüzünüzü temizleme ürünleri ile yıkadıktan ve nemlendirdikten sonra maskeyi küçük daireler çizerek ve yumuşak bir şekilde ovarak uygulayabilirsiniz. Maske yüzünden 15 dakika durduktan sonra yüzünüzü kenara ayırmış olduğunuz pirinç suyu ile yıkayın. Bakım kürünü tamamladıktan bir süre sonra yüzünüzü su ile yıkayabilirsiniz.

Pirinç maskesi ne sıklıkla kullanılır?

Cildi gençleştirmeye yarayan ve parlak bir görünüm sağlayan pirinç maskesi çok sık kullanılması durumda cilde zarar verir. Bu sebeple pirinç maskesinin haftada 1 kez olacak şekilde kullanmak tavsiye edilir. Düzenli bir şekilde uygulanması halinde 2 ay içinde yüzünüz pürüzsüz ve parlak bir görünüme kavuşturmanıza yardımcı olur.

Bu kürde pirinç içerisinde bulunan bazı etken maddeler nedeni ile cildiniz tahriş olabilir. Bu nedenle pirinç maskesini cildinize uygulamadan önce bir doktora başvurabilir ve maskenin size uygun olup olmadığını danışabilirsiniz. Pirinç içinde bulunan kimyasallara alerjiniz var ise pirinç maskesi kullanmanızı tavsiye etmiyoruz.

Pirinç maskesinin faydaları nelerdir?

Cildinizi doğal ve genç bir görünüme kavuşturan pirinç maskesini kullanmanın faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz.

Pirinç suyu, yüzündeki gözeneklerin kirden arınmasını sağlar ve çok daha yumuşak bir cilt ortaya çıkarır.

Pirinç maskesinin cildi beyazlatma ve kahverengi lekelerin rengini açma etkisi vardır.

Cildinizi ölü derilerden arındırarak peeling işlevi görür.

Kırışıklıkların azalmasını sağlar ve yüzünüze ışıltılı bir görüntü verir.

Pirinç suyu cildinizi sıkılaştırır ve sağlıklı bir görünüm elde etmenizi sağlar.

Siyah nokta ve sivilcelerin oluşumunu engelleyerek pürüzsüz bir yüz elde etmenize yardımcı olur.

Pirinç maskesi dışında, çeşitli yüz bakım ürünleri ve kürleri ile bir cilt bakım rutini oluşturmanız halinde kısa sürede istediğiniz sağlıklı, bakımlı, temiz ve canlı bir yüz elde edebilirsiniz. Cilt türüne uygun içeriklere sahip ürünler kullanarak cildinizi daha genç göstermeniz ve sosyal çevrede dikkat çekmeniz mümkün. Pirinç maskesi düzenli bir şekilde kullanıldığında hayalini kurduğunuz cildi elde etmenize yardımcı olur.