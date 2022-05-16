Perma Saç Hakkında Her Şey!

Perma saç denince akla 80’ler gelse de günümüzde bu saç modelinin “modern perma” başlığı altında tercih edebileceğiniz pek çok versiyonu bulunuyor. İster zahmetsiz kumsal dalgaları ister kuaförden yeni çıkmışçasına kıvırcık saçlara sahip olmak isteyin; perma saç modelleri ile bu hayallerinize ulaşmanız mümkün.

Perma nedir?

Perma saç nedir, perma saça zarar verir mi, perma saç ne kadar kalıcı? Aklınızdaki sorulara yanıt bulmak için bu özel saç tekniği hakkında daha fazlasını keşfedin.

“Permanent hairstyle” yani kalıcı saç modelinin kısaltması olan perma, saçları kimyasal bir solüsyonun yardımıyla kalıcı olarak düzleştirmek, kıvırmak veya dalgalı hale getirmek anlamına geliyor. Özellikle 80’lerde kıvırcık saç şekillendirme konusunda yaygın olarak tercih edilen bu saç stili, artık saçın dokusunu değiştirmenin daha şık bir yolunu sunan bir saç trendi haline geldi. Perma saç, genellikle düz saçları saç ruloları veya çubuklarına sarmak ve üstüne bir solüsyon uygulamakla ilişkili. Sonra gevşek dalgalar ve doğal hacim oluşturmak için sıcaklık kontrollü çubuklar ve kızılötesi ısı kullanan dijital perma denilen şey var. Sonuçta perma, saçınızın doğal moleküler yapısını parçalamak için ısı ile etkinleştirilir, bu da çubukların şeklini yansıtan yeniden yapılandırılmış saçlarla sonuçlanır.

Peki, perma tam olarak nasıl yapılıyor? Öncelikle saç, istenen buklelerin türüne göre çubuklara yerleştiriliyor, ardından bu silindirlerin üzerine bir perma solüsyonu uygulanıyor. Bu, saç yapısını değiştiriyor ve saçı yerleştirildiği silindirin kıvrılma boyutunu alacak şekilde yeniden şekillendiriyor. Bu kulağa hayal gibi gelse de perma, saçı yapısal olarak önemli ölçüde değiştirdiği için kesinlikle hasara neden olabilir. Ama genelde saç rengini açmak kadar sert ve şiddetli bir işlem değil, bu yüzden doğru bakım önerileri ile saç sağlığını yeniden dengelemek mümkün.





Perma saça zarar verir mi?

Perma saç, son yıllarda büyük bir geri dönüş yaptı. Ancak alışık olduğumuzun aksine daha modern bir görünüme sahip. 80’lerde perma sıkı çubuklar üzerinde yuvarlanırken ve sert bir görünümle sonuçlanırken, şimdilerde daha doğal bir şekilde akıyor ve daha yumuşak görünüyor. Haliyle bugün kullanılan çubuklar, eskiyle yeni arasında kayda değer bir fark yaratmakta. Yani artık kalıcı kumsal dalgaları oluşturmak için de perma yaptırabilirsiniz.

Peki perma saçı yıpratır mı? Yukarıda da açıkladığımız gibi perma saçta hasara neden olabilir. Ancak profesyoneller tarafından uygulandığı sürece ve doğru bakım önerileri ile modern perma bu zararı en aza indirecektir.





Perma saç ne kadar kalıcı?

Perma saç konusunda en fazla merak edilenlerden biri de bu. Perma işleminin etkisi altı aya kadar sürebilir ancak boya işleminin aksine perma yıkanmaz ve kimyasal olarak tersine çevrilemez. Permanın saçınızdan tamamen çıkması için uzaması gerekir, neyse ki saçlarınız genellikle doğal görünümlü dalgalar olarak uzar.

Perma saç konusunda anahtar kelime bakımdır. Saçınız doğal olarak kıvırcıksa veya düzse saç bakımınızı normalde olduğu gibi yapın. Eğer saçlarınızı boyayacaksanız permadan sonra en az bir hafta bekleyin. Saç bakım ürünlerinizde saçınıza nem kazandırma özelliğine sahip içerikler arayın. Ayrıca:



Perma yaptırdıktan sonra en az 2 gün saçlarınızı ıslatmaktan ve yıkamaktan kaçının.

Isı ile şekillendirme araçlarının kullanımını sınırlayın.

Nemlendirici bir şampuan veya işlem görmüş saçlar için özel olarak formüle edilmiş bir şampuan kullanın.

Saçları sabitleyerek ve saten bir boneyle uyuyarak elektriklenmeye ve karışmaya karşı koruyun.

Perma saç modelleri herkese uygun mu?

Perma düzden dalgalıya kadar değişen tüm saç tipleri için uygundur. Kuaförünüze danışarak saç tipinize en uygun işlem hakkında bilgi alabilirsiniz. Perma genellikle saça daha fazla hacim ve canlılık kazandırmak için yapıldığından, siz de doğal olarak kıvırcık saçlı insanların benimsediği bakım alışkanlıklarını benimsemelisiniz. Geceleri korumaktan, beslemek için gösterilen çabaya kadar, bukleleriniz ister doğal ister işlem görmüş olsun, neme ihtiyaç duyar. Bunları aklınızda tuttuğunuz ve gerekli özeni gösterdiğiniz sürece hayallerinizdeki saça sahip olacaksınız!





Perma saç nasıl şekillendirilir?

Perma saçı şekillendirmek için kıvırcık saçlılar için bakım sırlarından yararlanın. Perma sayesinde saçlarınızın kazanacağı ekstra hacim, onları şekillendirmeyi çok daha kolay hale getirir. Düşük ısı ayarında bir difüzör ile buklelerinizin görünümünü koruyabilirsiniz. Ya da yatmadan önce nemli saçlarınızı örerek sabahları doğal görünümlü dalgalara sahip olabilirsiniz. Isı ile şekillendirme araçları saçlarınıza hasar verebileceğinden onları nadiren ve düşük ayarda kullanmaya özen gösterin.

