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Optimist ve Çekici: Sıcak Yazın Favori 5 Parfümü

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Arkanızda keyifli bir yaz günü kadar kusursuz bir imza bırakmak istiyorsanız, sıcak iklimde kullanabileceğiniz favori parfümlerimize mutlaka göz atın.

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Optimist ve Çekici: Sıcak Yazın Favori 5 Parfümü

Lancôme, Oui La Vie Est Belle



Sıcak iklimin enerjik karakteri bu şişenin içinde saklı! Lancôme'un ikonik gülümsemesi, gurme ve floral bir imzaya sahip olan versiyonuyla karşınızda. Karışıma eklenen Şam gülü ve iris çiçeği, ortaya keyifli ve optimist bir koku çıkarıyor.

 

Tom Ford, Soleil Brulant

Soleil parfümünün en yoğun versiyonu olan Soleil Brulant, turunç ve floral notalarla buluşan amber ve siyah bal sayesinde çekici, bağımlılık yapan ve parlak güneşin sıcaklığını cilde hapseden bir kokuya dönüşüyor.

Versace, Dylan Turquoise

Dylan Turquoise genç, taze ve çekici bir parfüm. Mandalina ve limonun enerjik tavrıyla frenk üzümü ve guavanın canlı aromasını birleştiren bu koku ahşap ve misk dokunuşlarıyla derinlik kazanıyor. 
 

Yves Saint Laurent, Black Opium Illicit Green

Armut, yeşil mandalina ve tatlı incir notalarıyla harmanlanan kahve, vanilya ve paçuli, bu parfüme heyecanlı, enerjik ve cesur bir imza katıyor. Adrenalinli ve baharatlı bu karışım, sulu meyvelerin kremsi karakteriyle bütünleşerek cesur bir duruş sergiliyor.

 

Gucci, Bloom

Alessandro Michele'nin ilk parfümü olan Bloom, sümbülteber, yasemin, zambak ve parfüme karakterini kazandıran 'quisqualis indica’ çiçeğinin özel bir karışımından oluşuyor. Bloom, taze ve floral parfümlerden hoşlananların yeni klasiklerinden.

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