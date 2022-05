Makyajın Olmazsa Olmazları

Makyaj yapmayı seven her kadının makyaj çantasında mutlaka bulunması gereken ürünler. Günlük hayatınızda makyaj sizin için vazgeçilmez bir rutin ise makyaj çantanızda olması gereken tüm malzemelere sahip olmalısınız. Eğer "En iyi ürünlerin bulunduğu bir makyaj çantası hazırlamak istiyorum." diyorsanız doğru adrestesiniz.





Bebek gibi görünen ve herkesi kendinize hayran bırakacağınız bir makyaj için kaliteli ve kullanışlı malzemeler oldukça önemli. Bu yüzden kurtarıcı ve makyaj rutininizin vazgeçilmezi olacak ürünleri sizler için listeledik. Gelin, vakit kaybetmeden başlayalım.

1. Makyaj için mükemmel zemin:Gözenek Gizleyici Makyaj Bazı

2. Fondöten

3. Kapatıcı Krem ile daha genç ve aydınlık göz altları

4.Pudra ile makyajınızı sabitleyin

5. Allık ile yüz hatlarınız daha belirgin görünecek

6. Işıl ışıl bir makyaj Aydınlatıcı Pudra ile mümkün

7.Far Paleti

8. Göz Kalemi ile dikkat çekici bakışlar

9. Kaşlarınızda kalıcı etki için Kaş Şekillendirici

Maskara ile hacimli kirpikler

Fondöten, kapatıcı, rimel, pudra.... Fazla gibi görünse de aslında hepsi porselen ve profesyonel görünümlü bir makyajın olmazsa olmazlarından. Peki, bu malzemelerden kaçına sahipsiniz ya da makyaj çantanızdaki her ürünü kullanıyor musunuz? Cevabınız hayırsa ihtiyacınız olan tüm malzemelere yer verdiğimiz bu yazıya göz atmadan geçmemelisiniz.Kusursuz bir makyaj, cildin nemlenmesi ve ten malzemelerinizin daha kalıcı olması için makyaj bazı kullanmak oldukça önemli. Özellikle geniş gözeneklere sahipseniz fondötenin yüzünüzdeki duruşundan pek hoşlanmayabilirsiniz. Makyaj Bazı ise cildinizdeki gözenekleri anında kapatan, kadifemsi ve mat bir dokunuş yaratır.Gözeneklerinizi tıkamadan cildinizi bebek gibi yapacak bu ürüne mutlaka makyaj çantanızda yer vermelisiniz.İyi bir fondöten, makyajın olmazsa olmazlarından. Fondöten kategorisinin en popüleri ve bir kere kullananın bir daha vazgeçemeyecek.Hem fırçayla hem süngerle dağıtmaya uygun bu fondöten, cildinizde kalıp gibi duran tüm fondötenlerin yerini alarak elinizden düşürmek istemeyeceğiniz bir makyaj malzemesi olacak.Özellikle leke ve ton eşitsizliklerini kapatmada epey başarılı olan fondöten, makyajında doğallık arayanların ilk tercihi olmaya aday.Makyajın demirbaş ürünlerinden biri olan kapatıcılar; göz altı morlukları, koyu halkalar gibi cildinizde sorun yaratan bölgeleri kapatmak için birebir.Kremsi ve ince yapılı bu kapatıcıyı herhangi bir sünger veya fırçaya ihtiyaç duymadan elinizle bile kolayca dağıtabilirsiniz. Bu kapatıcıyla sadece göz altlarınızı değil, cildinizde renk eşitsizliği olan bölgeleri de kusursuz bir şekilde kapatabilirsiniz.Gün boyu ten ürünlerinizin yerinden kıpırdamadığı ve cildinizdeki yağ ile makyajınızın mücadele etmek zorunda kalmadığı bir görünüm istiyorsanız rutininize mutlaka pudra eklemelisiniz. ildi ağırlaştırmaması gün içinde bol bol tazelemenize de olanak sağlıyor. Böylece hem makyajınızın kalıcılığını artırabilir hem kendinizi ferah hissedebilirsiniz.Günlük makyajlarınızda bronzlaştırıcı allıklara yer vermiyorsanız çok şey kaçırıyorsunuz. Yüz hatlarınızı belirginleştirmek ve makyajınıza bambaşka bir boyut kazandırmak istiyorsanız Allık bunun için mükemmel bir tercih. Bu ürün sizi solgun ve donuk görünümden kurtarmakla kalmıyor, elmacık kemiklerinizi de ortaya çıkarıyor. Boyun, alın ve yanaklarınızı gölgelendirebileceğiniz bronzlaştırıcılar için elbette doğru fırça kullanmak da çok önemli. Aksi durumda beklediğiniz sonucu elde edemeyebilir, yüzünüzün istediğinizden farklı görünmesine neden olabilirsiniz.Aydınlatıcılar elmacık kemikleri, kaş altı, burun ve çene gibi bölgelerinize doğal bir parlaklık vermek için kullanılan makyaj malzemeleri arasında yer alıyor. Az miktarda uygulasanız dahi makyajınızdaki değişimi anında fark edeceğiniz aydınlatıcı pudralar cildinizin daha sağlıklı görünmesi için de vazgeçilmez ürünlerden biri. Tıpkı kontür malzemeleri gibi yüz hatlarınıza boyut kazandırmanıza yardımcı olan aydınlatıcılar ile uygulama yaptığınız bölgeleri daha kalkık ve çekici gösterebilirsiniz.Geldik makyajın en can alıcı kısmına. Eğer makyajınızda dikkat çekici bakışlara da yer vermek istiyorsanız mutlaka Far Paletiniz olmalı.İster eyeliner ister far olarak kullanabileceğiniz göz kalemlerine makyaj çantanızda yer vermelisiniz.Eğer büyük gözlere sahipseniz ve gözlerinizi nasıl küçük göstereceğinizi bilmiyorsanız ya da durum tam tersiyse bu göz kalemiyle istediğiniz görünüme ulaşabilirsiniz. Üstelik gün boyu büyüleyici ve dikkat çekici bakışlarınızla gözlerinizin büyüsünü ortaya çıkarabilirsiniz.Kaş sabunlarının son zamanların en sevilen makyaj malzemelerinden biri olduğunu söylesek yanlış olmaz. Kaşlarınıza kolaylıkla şekil vermenizi ve saatlerce sabit kalmasını sağlayacak.Seyrek kaşlarıyla başı dertte olanlar için de yeni kaş oluşumunu destekleyen ürünü ister tek başına ister öncesinde kaşlarınızı kalem ile doldurarak uygulayabilirsiniz.Kirpiklerinizde takma kirpik etkisi yaratmaya ne dersiniz? Cevabınız "Evet! ise rimel için makyaj çantanızda bir yer mutlaka olmalı.