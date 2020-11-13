Kozmetik Ürünü Satın Alırken Dikkat Etmeniz Gereken 7 Şey

Ünlü markaların kozmetik ürünleri genelde taklit ediliyor ve ne yazık ki sahte kozmetik ürünleri satılıyor.

Üst düzey kozmetik markalarının genellikle taklit edildiği bir sır değil. Ancak popüler olan bu ürünlerin sahteleri, cildiniz için son derece zararlı. Bu nedenle kozmetik ürünler alırken dikkat etmeniz gereken bazı durumlar bulunuyor. Biz de sizler için kozmetik ürünü satın alırken, sahte ürünler almamanız için dikkat etmeniz gereken 7 şeyi yazdık.

1. Yalnızca yetkili satıcılardan kozmetik ürünü satın alın



Bu tavsiye saçma görünse de, aslında dikkate almaya değer. Çünkü bazen büyük mağazalar bile taklit ürünler satabiliyor. Hoş olmayan sürprizlerden kaçınmak için, orijinal ürünleri satın alabileceğiniz perakendecilerin listesini kontrol edin. Bunu üreticilerin web sitesini inceleyerek yapabilirsiniz.

Hepimiz ünlü markaların güzellik ürünlerinin oldukça pahalı olduğunu biliyoruz. Neyse ki, bazen resmi perakendeciler kozmetiklerini indirimli fiyatlarla satıyorlar. Bununla birlikte, aşırı yüksek indirimler makyaj malzemelerinin sahte olduğunun işareti olabilir. Organik güzellik ürünleri, yüzde 80 indirimli olarak satılamaz. Ne yazık ki, yüksek bir fiyat her zaman yüksek kalitenin garantisi değildir.

2. Aldığınız ürünün ambalajına dikkat edin



Bazı sahte kozmetik ürünleri kendilerini ambalajından belli ediyor. Nitekim orijinaline birebir benzeyen ambalajla satılan sahte ürünler de var. Bu nedenle bir ürün satın almadan önce, o markanın web sitesinde ürünün ambalajını dikkatlice incelemenizde fayda var.

Yazı tipi, ambalajın rengi veya boyutu veya hatta ürünün ağırlığı gibi en küçük uyumsuzluk bile sahte ürünün işareti olabilir. Kozmetik ürünü elinizde tutarak bile sahte olduğunu fark edebilirsiniz. Öğe tüy kadar hafif geliyorsa, elinizde bir kopya tuttuğunuzdan emin olabilirsiniz.

3. Ürünün barkodu, seri numarası ve üretim bilgilerini kontrol edin



Ürün sahteyse, barkodun ilk 2 veya 3 hanesi, ambalajda veya ürünün kendisinde listelenen menşei ülkeyle eşleşmeyebilir. Ayrıca, seri numarası çoğu zaman eksiktir. Bir şey satın almadan önce, ürünün kendisindeki seri numarasının kutudaki numara ile aynı olduğundan emin olun. Ayrıca, otantik ürünlerin içeriği her zaman üzerlerinde belirtilir. Orijinal üst düzey kozmetik markaları genellikle müşterilerine çeşitli dillerde ek bilgiler sunar. Ambalajda ürün hakkında çok az bilgi varsa, o zaman gerçek değildir.

4. Ürünün rengini kontrol edin



Sahte göz farı, allık, ruj ve pudra genellikle otantik ürünlerde kullanılmayan tonlarda üretilir. Sahte ürün satın almaktan kaçınmak için, makyaj ürününün gerçek renklerini bilmelisiniz. Bunun için markanın web sitesini ziyaret ederek karşılaştırma yapabilirsiniz.

5. Ürünün kokusuna ve kıvamına dikkat edin



Özgün kozmetikler özellikle mat olduğunda, içinde herhangi simli bir doku içermez. Kremsi kozmetikler ise genellikle akışkan olur. Yoğun kıvamlı kozmetikler sahte olabilir. Sahte rujlar tipik olarak daha az çekici görünür ve bazı kusurları bulunur. Gerçek bir tasarımcı maskara her zaman çok hafif hoş bir kokuya sahiptir. Ürünün kötü bir kokusu varsa veya yoğun bir şekilde parfüme sahipse, bu gerçek değildir.

6. Fırça ve süngerlerin şekillerini kontrol edin



Sahte bir ürünün ambalajı gerçeğine çok benzese bile, fırçaları ve süngerleri inceleyerek bir hata olduğunu fark edebilirsiniz. Boyut, şekil veya renk bakımından farklı olabilirler ve genel kalitesi tatmin edici olmayabilir.

7. Ürünü satın almadan önce mutlaka test edin



Mağazalardaki tester kozmetik ürünleri denemekten çekinmeyin. Unutmayın: yüksek kaliteli göz farı ve allıklar gün boyunca dağılmaz. Gerçek bir ruj her zaman pürüzsüz ve eşit şekilde uygulanır. Maskaralar ise topaklanma yapmaz.parçalanmayacaktır.