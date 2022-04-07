Katlı ve Hacimli: Elsa Hosk'un Saç Modeli için 5 İpucu

Elsa Hosk, doğal ve etkileyici güzellik portreleri konusunda uzman. Katlı kesilmiş, hareketli saç modelleri ise başarılı modelin imza görünümleri arasında.

70'lere selam duran, çabasız ama gösterişli saçlar için Elsa Hosk ilham panomuzun odak noktasına yerleşiyor. Süper modelin bu görünümünü elde edebilmeniz için dikkat etmeniz gereken 5 püf noktasını keşfedin.

Öncelikle, Elsa Hosk'un saç modelindeki hacmi elde edebilmeniz için katlı bir kesime sahip olmalısınız. Düz bir saç modeli bu homojen volümü sağlayamayabilir. 70'lerden ilham alan bol katlı bir shag kesimi denemek için sezon trendlerinden ilham alın.











Saç diplerini biraz daha hacimli göstermek ve saç uçlarına şekil vermek için geniş çaplı bir yuvarlak fırçadan yardım alabilirsiniz. Saç uçlarına içe ve dışa yön vererek hareketli dönem fönü elde edebilirsiniz.





Dönem fönü için bigudiler de oldukça pratik ve etkili bir yardımcı. Kısa yoldan hareketli ve hacimli bir sonuç için elektrikli bigudilerden destek alabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken en önemli nokta ise bigudi çapının oldukça geniş olması.







Doğal Doku

Şekil verdiğiniz saçlarınıza son dokunuşu doku verici bir ürünle yapın. Deniz tuzu spreyleriyle hem gün içinde hacmini koruyan saçlar elde edin, hem de saçlarınıza daha eforsuz bir hava katın.





