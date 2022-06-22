Kalıcı Bronzluğun 7 Altın Kuralı

Koruyucular, bronzlaştırıcılar ve ekstra bakım rutinleriyle elde ettiğiniz kusursuz bronzluğunuzun tatil dönüşünde de tazeliğini korumasını mı istiyorsunuz? Yaz mevsiminin keyifli hatırasını yaşatacak uzun süreli bronzluğun 7 altın kuralını sizin için bir araya getridik.

Kalıcı bir bronzluğun öncelikli kuralı: Nem. Güneş'ten yıpranan cildin soyulmaması ve canlılığını koruması için her gün vücudunuza nemlendirici ürünler uygulamalısınız.



Klasik vücut nemlendiricilerinizin yanında bronzluğunuzu destekleyecek, ekstra bakım yapan self-tanner ya da tan-enhancer özellikli ürünlerden de yardım alabilirsiniz. Böylece bronzluğunuzun solmasına izin vermeyerek bir taşla iki kuş vuracaksınız.





Bronzluğunuzun uzun süre devam etmesini istiyorsanız cildinizi kurutacak duş jellerinden kaçının. Pürüzsüz bir bronzluk için nemli bir cilt olmazsa olmazlardan. Vücut temizleme yağları ve soğuk su ile banyo rutininizi bronzluk dostu bir hale getirin.





Şaşıracaksınız ama, ilk günkü gibi taze ve eşit bir bronzluğa sahip olmak için peeling şart. Kurutan ve ekstrem sonuçlar veren ürünler yerine cildinize daha nazik davranacak ve geride enerjik, pürüzsüz bir bronzluk bırakacak AHA-BHA içerikli ürünleri ve kuru fırçalama tekniğini deneyebilirsiniz.





Yüzünüz vücudunuzun ilk dikkat çeken bölgesi. Yüzünüzün güneşle buluşan bölgelerine harmanlayacağınız bir bronzlaştırıcıyla yaz ışıltınızın etkisini makyajınıza taşıyarak tatilden yeni dönmüşsünüz izlenimini uzun süre canlı tutabilirsiniz.







Su cildin en büyük besin kaynaklarından. Nemli ve sağlıklı bir cildinse bronzluğunuzu korumaktaki en önemli nokta olduğunu söylemiştik. Bol su içerek içten bakım yapıp nemlendirdiğiniz teninizle yazın altın etkisini cildinize hapsedin.







Biraz ışıltı ve altın bir dokunuş bronzluğunuzu vurgulayacak. Vücut bakım rutininize ekleyeceğiniz ışıltılı vücut yağları hem cildinizi nemlendiriyor hem de ten renginizin altını çizerek ona ekstra parlaklık ve canlılık veriyor.



