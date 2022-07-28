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Isı hasarına dikkat!

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Cildiniz için güneş koruyucularının önemini biliyorsunuz, peki ya saçlarınız için? Güneşin saçlarda neden olduğu problemler neler? Gelin birlikte göz atalım...

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Isı hasarına dikkat!

Saçınızı ve saç derinizi güneş hasarından koruyarak yumuşak ve sağlıklı saçlara kavuşmak için plaj çantanıza koruyucu bir ürün atmayı unutmayın!

NEDEN ÖNEMLİ?

• Güneşin yakıcı ısısından korunmamak; saç dökülmesine, oksidasyona, kurumaya, kırıklara ve saçın protein yapısının bozulmasına neden olabilir.

• Boyalı saçların renk molekülleri daha hassas. Güneşe maruz kalmak saçların oksitlenmesine, bu durum da rengin daha çabuk solmasına neden olur. 

• Güneş, tuz ve klor saç hasarının en önemli nedenleri arasında geliyor. Saçınızı mutlaka durulayın. Ardından UV ışınlarını bloke eden, güneşin kurutma etkilerine karşı koruyan, besleyen ve nemlendiren bir bakım yağı kullanın.

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