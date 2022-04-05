Havalar Isındı Trendler Yenilendi: Bu Bahar Makyaj Ustalarının En Sık Kullanacağı Renkleri Açıklıyoruz!

Renkler, modeller ve popüler olan her şey zamanla değişse de modaya olan tutkumuz aynı kalıyor. Modaya yetişebilmek içinse her dönem en yeni trendleri takip etmek gerekiyor. Karların ardından zorluklarla getirdiğimiz baharın trendleri de açan ilk çiçeklerle kendini gösteriyor. Peki, 2022 baharında vurgulayacağımız bölgeler ve kullanacağımız renkler neler olacak? Makyaj tutkunları için defilelerden, moda ikonlarından ve makyaj profesyonellerinden aldığımız ipuçlarıyla son trendleri derledik. Haydi, hep beraber inceleyelim!

Kırmızının en cesur tonlarıyla renklenen dudaklar

Kırmızı rengin modası hiç geçmese de bu sezon onu daha sık göreceğiz. Dolayısıyla size en çok yakışan kırmızı tonunu keşfetmenin tam zamanı! Epey geniş bir yelpazesi olan kırmızı rujları saç modelinize, ten renginize ve makyajınızda kullanacağınız diğer tonlara göre seçebilirsiniz. Size hemen bir tüyo daha verelim: Bu sezon kiraz rengi ve daha ıslak görünümlü dudakların dergi kapaklarında ve moda haftalarında yerini alacağını düşünüyoruz! Siz de bu trendi denemeye hazır mısınız?

Far paletlerinin göz ardı edilmiş renkleriyle patlayan gözler

Parlak ve metalik far paletleri... Genelde cesur bulunan ve çok tercih edilmeyen iddialı far paletleri bu bahar gözdeniz olacak. Canlı renklerin popülerlik kazanacağı bu baharda daha önce kullanmaktan çekindiğiniz metalik farları göz makyajınıza rahatlıkla dahil edebilirsiniz. Yani bu bahar, iddialı renkleri kullanarak göz makyajınızı istediğiniz forma sokmak için beklediğiniz dönem diyebiliriz. Öyleyse makyaj çekmecenizin altını üstünü getirmenin vakti geldi!

İki ters bir düz modellerle çılgın makyajlar

Bildiğimiz makyaj uygulamalarını unutuyoruz ve tam tersine çeviriyoruz! Klasik eyeliner formunu alt kirpiklerden başlatarak 2022 bahar modasını hemen yakalıyoruz. Renkli göz kalemleri ve farlarla alt kirpikleri renklendirip göz altlarını daha görünür hâle getiriyoruz. Yani normalde göz kapağımıza uyguladığımız işlemleri bu sezon göz altlarımıza yapıyoruz. Eh, bu bahar biraz çılgınlığı hak ediyor!

Delici ve kesici sivri kirpikler

Bu baharın kirpikleri, bakışlarınızı çok daha keskin hâle getirecek. Bu sezon klasikleşmiş kirpik makyajı tarihe karışıyor ve kirpikler birer birer ayrılarak kendini gösteriyor. Hem alt hem üst kirpiklerde kullanılan bu yöntem, bakışların keskinliğini vurguluyor ancak kirpiklerinizi bu şekilde ön plana çıkardığınızda göz makyajınızın diğer elementlerini biraz daha hafifletmenizde fayda var. Böylece iddialı kirpikler ve cesur renklerin savaşını engelleyerek baharın tadını çıkarabilirsiniz!

Farklı etkiler için cesur allıklar

Yok gibi ve canlı cilt makyajı

Bu baharın trendleri arasında daha gergin bir cilt görünümü yer alıyor. Allık kullanımı da bu etkiyi yüze taşımak için ilk seçeneklerden biri oluyor. Farklı yöntemlerle kullanılan allıklar, bu sezon şakaklara kadar uzanan bir uygulamayla kendini gösteriyor. Böylece yüzü yukarı doğru çekerek lifting etkisi sağlıyor. Haydi bakalım, denemekten zarar gelmez!

Özellikle günlük makyaj söz konusu olduğunda çoğumuz ağır cilt ürünlerinden uzak duruyoruz. Yeni sezon bu kararımızı destekliyor ve saydam ten makyajlarını daha popüler kılıyor. İşlem yapılmamış, nemli ve ışıl ışıl bir cildin trend olduğu bu baharda hafif fondötenler kullanıyoruz. Cildimizi yormadan minik altın rengi ışıltılarla süslüyor ve taze bir görünüm elde ediyoruz. Bu baharın keyfini de ışıldayan cildimizle çıkaralım bakalım!





Göz pınarlarında çağlayan pırıltılar

Göz makyajlarında çok fazla üzerine düşülmeyen göz pınarları, bu bahar makyaj trendleriyle ön plana çıkıyor. Gözün diğer bölgelerine verdiğimiz önemi bu sezon göz pınarlarımıza yöneltip onları aydınlatıyoruz. Parlak far paletleri, aydınlatıcılar veya yoğun pigmentli makyaj malzemeleri sayesinde elde edebileceğimiz bu görünümle göz pınarlarını pırıl pırıl yapıyoruz. Siz de elinizi korkak alıştırmayın ve ışıltıyı arttırabildiğiniz kadar arttırın!





Çok boyutlu çizgilerle dikkat çeken gözler

Bu baharın en dikkat çekici trendlerinden biri de gözlere uygulanan boyutlu makyajlar olacak! Bu sezonun popüler trendleri, göz makyajınızı çeşitlendirmeniz için size cesaret veriyor. Son dönemlerde hem dizilerde hem modanın kalbi olan mecralarda grafik eyeliner modelleri ön plana çıkıyor. Sınırsız yaratıcılık sunan bu trend, kendi zevk ve sanatınızı gözlerinize yansıtabilmeniz için imkân oluşturuyor. Eğer eyeliner size yeterli gelmiyorsa makyajınızı canlandırmak için göz stickerlarını da kullanabilirsiniz. Görmek için sabırsızlanıyoruz!