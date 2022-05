Güzellik Sırları: Tırnak Eti Bakım Kürleri

Sizler için evde kolayca uygulayabileceğiniz tırnak eti bakımı kürlerini araştırdık. ​

Tırnak Eti Bakım Kürleri 1

Malzemeler

Yapılışı

Tırnak Eti Bakım Kürleri 2



Malzemeler

Yapılışı

Kadınlar ellerinin her zaman bakımlı ve özenli görünmesini istediği için sık sık manikür ve tırnak eti bakımı yaptırır. Bir çoğumuzun tırnak etleri derinden kesildiğinde, çok fazla suya maruz kaldığında ya da sert olması problem çıkarabilir.Son zamanlarda da maalesef pandemiden dolayı ellerimiz çok sık suya, deterjana, kolonyaya ya da dezenfektana maruz kaldı. Bu durumlarla karşılaşmamak için belli aralıklarla tırnak eti bakımı yapılmalıdır.Öncellikle; sıcak suyun içine nemlendirici krem sıkın ve tırnaklarınızı sıcak suyun içinde bekletin. Bu yöntemle tırnak etleriniz yumuşayacağı için kolayca temizleyebilirsiniz.Unutmayın: Tırnak eti bakımı için en doğru zaman duş sonrasıdır. Tırnak eti bakım kalemi ile yumuşayan tırnak etlerinizi ittirebilirsiniz.• 1 tatlı kaşığı zeytinyağı• 1 tatlı kaşığı avokado püresi• 1 çay kaşığı limonTüm malzemeleri bir kabın içerisinde karıştırın ve tırnak etlerinize sürün. 10 dakika kadar tırnak etlerinizin bu karışımı emmesi için bekletin. Ellerinizi yıkayıp, nemlendirici sürün.• 1 yemek kaşığı zeytinyağı• Tatlı badem yağı veya hindistan cevizi yağı• Yarım yemek kaşığı şekerBir kaba tüm malzemeleri koyun. Bu karışımla 10 dakika boyunca ellerinizi, tırnak etlerinizi ve avuç içlerinizi ovalayın. Ellerinizi yıkayın ve nemlendirici sürün.Haftada 2 kere menekşe yağını, tırnak etlerinize ve çevresine uygulayın.Tırnağın ana yapı taşı, keratin adı verilen sertleşmiş bir tür proteinden oluşur. Eğer beslenme düzeninde yeterli derecede protein alınmazsa, tırnaklardaki keratin sentezi azalır. Bu durum da tırnakların yumuşamasına ve kolayca kırılmasına sebep olabilir. B grubu vitaminler keratin yapımında önemli rol oynar. Ancak B grubu vitaminler vücutta depolanmadığından düzenli olarak gıda yoluyla bu ihtiyaç giderilmelidir. Özellikle biotin, folik asit ve B12 vitamini eksikliğine toplumda sıkça rastlanır. Bu gruptaki vitaminlerin yeterli seviyede alınmaması halinde tırnak problemleri yaşanabilir. Et, balık, yumurta, tam tahıllı ürünler, kuru baklagiller ve kuruyemişler iyi birer B vitamini kaynağıdır.Kalsiyum eksikliği de tırnakları güçsüzleştirebilir; bolca dereotu, kereviz, susam, badem ve yeşil yapraklı sebzeler kalsiyum açısından oldukça zengindir. Çinko ve demir eksikliğinde de tırnaklarda lekelenmeler ve kırılmalar görülebilir. Et, deniz ürünleri, süt ürünleri, fındık, baklagiller ve tam tahıllı besinler çok iyi birer çinko kaynağıdır. Demir ise özellikle dalak ve ciğer başta olmak üzere tüm et ürünlerinde, yeşil sebzelerde, tam tahıllılarda, çekirdekli kuru üzüm ve kuru erik gibi meyvelerde bulunur. Et ürünlerindeki demir bitkisel kaynaklardaki demire göre vücut tarafından daha fazla emilir. Bunların dışında A, C, E vitaminleri ve selenyum da sağlıklı tırnak yapımında rol oynayan diğer maddelerdir.Tırnaklar için en büyük tehlikelerden biri de, bilinçsizce yapılan diyetlerdir. Haftada 1 kilodan fazla verdiren ve yeterli seviyede vitamin, mineral ve enerji sağlayan besinlerle takviye edilmeyen diyetlerde, tırnaklar hasar görebilir.