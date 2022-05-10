GÜZELLİK SIRLARI

Merhabalar sevgili okuyucularımız, sizinle bugünden itibaren haftada bir güzellik konusunda çeşitli bilgiler paylaşarak bilgilendirmeye çalışacağım. Sayfamızın adından da anlaşılacağı gibi ‘Güzellik Sırları’ altında çeşitli bilgilerle kendinizi güzel hissetmeniz için faydalı bilgiler bulacağınız sayfamızda inşallah sizlere faydalı oluruz.

Hazırlayan: GAMZE TÜRK

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Botoks nedir?

Dolgu nedir?

Evde kolay ayak bakımı nasıl yapılır?

Bütün gün ayakkabının içinde olan ayaklarımız gün içerisinde birçok kez darbelere maruz kalıyor. Çeşitli tırnak ve ayak problemlerine neden olan ayaklarımıza bakım yapmak ise artık çok kolay.

Botox, clostridium botulinum bakterileri tarafından üretilen bir grup molekül olan botulinum toksinin kısa adıdır. “Toksin” olarak adlandırılır, çünkü çok yüksek miktarlarda belirli sinir tiplerinin hareketini bloke ederek vücutta “nörotoksin” olarak işlev görebilir.Botoks, enjekte edildiği kaslardaki sinir sinyallerini bloke ederek çalışır. Bu sinir sinyalleri kesildiğinde, etkilenen kas geçici olarak felç olur veya donar. Seçilen bu kasların yüzünden bazı kırışıklıklar yumuşatılabilir, azaltılabilir veya hatta yok edilebilir.Ciltte kas gerginliğini gevşetmek için, yaşla birlikte oluşan cizgilere doğrudan yüz ifadesinin küçük kaslarına enjekte edilebilir; böylelikle çizgileri ve kırışıklıkları gevşetir. Kaldırma efekti vermek için, örneğin boyun kaslarında, yüzü aşağı çeken kasları gevşetmek için de kullanılabilir. Aynı şekilde, ter bezlerini bloke etmek için de kullanılabilir, bu yüzden aşırı terlemenin (hiperhidroz) tedavisi için kullanılabilir. Migren ayrıca, kafa derisinde birkaç noktaya enjekte edilen Botoks ile etkili bir şekilde tedavi edilebilir. ‘Etkisi, bireye bağlı olarak 3-6 ay arasında sürebilir.Dolgu maddeleri, dokulara hacim eklemek için tasarlanmış bir grupmaddeleri (en yaygın tip),(sculptra) gibi farklı dolgu tipleri vardır. Yağ transferi aynı zamanda bir ‘dolgu maddesi’ olarak da kabul edilebilir.İlerleyen yaş, mimikler, güneş ışınları gibi etkenler cildimizde bulunan kollajen, elastin ve Hyaluronik asit miktarlarının azalmasına neden olur. Cildimize genç ve sağlıklı bir görüntü veren bu maddelerin azalması cilt üzerinde çökmelere, çizgilere ve kırışıklıklara neden olur. Hyaluronik asit içerikli dolgu maddeleri bu tip şikayetleri ortadan kaldırarak cilde hacim kazandırır. Etkisi genellikle 18 ay sürer.Kişisel hijyenin en önemlisi olan ayak bakımı, aslında uygulaması hiç göründüğü kadar zor değil. Evde rahatlıkla uygulayabileceğiniz basit teknikler sayesinde, ayaklarınız uzman ellerden çıkmış gibi rahat ve kusursuz görünümlü olabilir.Ayaklarınızı ılık, sabunlu su ile yıkayın. Bu işlemi yaptıktan sonra soğuk su ile durulayıp, havlu ile parmak araları dahil ayağınızın her yerini iyice kurulayın. Daha sonra nemlendirici krem sürebilirsiniz.Ayak tırnaklarınızı düz değil, yuvarlak kesmeye çalışın. Tırnaklarınızın yanında bulunan etleri ise kesinlikle kesmeyin. Bu uygulama tırnaklarınızın daha çok uzamasına neden olur.Ayaklarınıza ponza taşı ile masaj yapın. Ponza taşı, masaj yaparak uygulandığında nasır görünümünü yok eder, ayaklarınızı temizlemede de size yardımcı olur. Ölü derilerin vücudunuzdan atılmasını ve cildinizin rahat nefes almasını sağlar. Bu uygulamalardan sonra ayağınızın bir süre sıcak suda kalması derinizin yumuşak kalmasını sağlar.Ayak bileğinizden başlayarak dize doğru masajlar yapın. Bu masaj kan dolaşımınızı düzenler ve ayaklarda oluşan şişmeleri, ağrıları yok eder.Yatmadan önce ayaklarınıza süreceğiniz nemlendiricilere dikkat etmelisiniz. Parmak aralarına kaçırmamaya özen gösterin çünkü nemli kalan bu bölgelerde mantar oluşumuna neden olmaktadır.Yatmadan önce, ayaklarınıza yoğun bir krem sürün ve üzerine pamuklu bir çorap giyin. Uyandığınızda ayaklarınızın bir pamuk gibi yumuşacık olduğunu göreceksiniz.