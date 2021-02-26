Gür ve Sağlıklı Sakallar İçin: Sakal Bakım Önerileri

Son dönemlerde pandemi ile evde geçirilen vaktin artmasıyla birlikte sakal bırakmak, erkekler arasında daha büyük bir popülarite kazandı. Sakal bırakmak erkekler arasında son 10 yılın en fazla artan tercihlerinden biri olurken, daha düzgün, gür, kolay şekillenebilen bir sakala sahip olmak ise beraberinde uyulması gereken bazı püf noktaları getiriyor.

1. Sabırlı olun

Sakal bakım önerileri arasında ilk sırada sabırlı olmak var. Sakal tipi ve sakal yapısı fark etmeksizin daha gür ve bakımlı sakalları için en önemli unsur kişinin iradesidir. Dolayısıyla sakallarınızı gürleştirmek için sabırlı olun. Zamana ihtiyacınız olduğunu unutmayın.

2. Sakal serumu kullanın

Sakal serumu, içerdiği aktif bileşenler sayesinde sakal ve bıyık köklerini besler ve güçlendirir. Sakal Baba sakal serumu ile güçlenen ve beslenen sakal ve bıyık kökleri ise daha güçlü uzar.

3. Sakal geliştirici set kullanın

Sakal geliştirici setler sakal ve bıyık köklerinin daha güçlü, hızlı ve sağlıklı uzamasına yardımcı olur. Örneğin Sakal Baba sakal geliştirici sette yer alan sakal roller’ı (beard roller) ciltte binlerce mikroskobik kanal yaratarak vücudun doğal iyileşme sürecini aktive eder, iyileşme evresine giren hücrelere kan pompalar ve kan dolaşımını artırır. Açılan gözenekler sayesinde ise sakal serum emilimini maksimuma çıkarır.

4. Periyodik bakımı ihmal etmeyin

Sakallara özenle ve sabırla periyodik bakım yapılması ve düzenli olarak taranması kritik önem taşır. Sakal taramak hem sakalın hava almasını sağlar hem de masaj etkisi yaratarak kan dolaşımını hızlandırır. Sakalları düzenli olarak taramak, çıkan sakalların yönünü ve biçimini şekillendirmekte açısından da faydalıdır.

5. Düzenli beslenin

Sağlıklı ve gür sakallara sahip olmak için stresten uzak durulmalı ve düzenli beslenilmelidir. Bu alışkanlık hem cilt sağlığınızı korumakta hem de kıl köklerinin yapısının güçlendirmektedir.

6. Ürün seçimine dikkat edin

Sakal bakımında yapılan en büyük yanlışlardan biri paraben, sülfat, vazelin, tuz vb. kimyasalları içeren ürünleri kullanmaktır. Kullanılan ürünlerin saç ürünü değil, yalnızca sakal ürünü olduğundan emin olunmalıdır.