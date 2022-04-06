Güneş ışığında UV-A ve UV-B adı verilen radyasyonlar bulunmaktadır. Bu nedenle güneş ışığına fazla maruz kalmak ciltte lekelenmelere ve kırışıklıklara neden olur. Cildi UV ışınlarına karşı koruyan birçok güneş kremi çeşidi bulunuyor. Bu kremler genelde yaz aylarında sürülse de yılın dört mevsimi kullanılabilir. Güneş kremi sürmenin faydaları nelerdir? Her mevsim güneş kremi kullanmak cildi gençleştirir mi? İşte, tüm detaylar.



Hassas bir cilde sahip olanlar için yüksek koruma faktörlü güneş kremleri mevcut. Bunun dışında her mevsim kullanılabilecek diğer krem çeşitleri şu şekilde sıralanabilir: Bronzlaştırıcı jel kremler, leke karşıtı güneş kremleri, suya dayanıklı güneş koruyucular ve yağsız bitkisel güneş kremi. Bebekler ve çocuklar için özel üretilmiş krem ve losyonlar da mevcut seçenekler arasında yer almaktadır.











Güneş Kremi Sürmenin Faydaları Nelerdir?





1- UV-A ve UV-B ışınlarına karşı korur:



Yaz mevsiminde ve öğle saatlerinde güneşin ışınları dik bir açıyla dünyaya gelir. Mor ötesi adıyla da bilinen bu ışınlar radyasyon içerir. Sürülen güneş kremleri ise ciltte koruyucu bir tabaka oluşturur. Bu da ışınların zararlı etkilerini en aza indirir.



2- Foto yaşlanmayı durdurur:



Güneş ışınlarının ciltte geçici ve kalıcı olarak verdiği hasara foto yaşlanma denir. Periyodik aralıklarla kullanılan güneş kremleri ise foto yaşlanmanın önüne geçer. Cildi beslediği için kırışıklıkları giderir ve cildin sarkmasını önler.



3- Yanıkları önler:



Doğrudan güneş ışınlarına maruz kalan kişilerde 1. ve 2. dereceden güneş yanığı oluşabilir. Bu yanıklar iltihaplanmaya yol açtığı için son derece tehlikelidir. Güneş yanığı riskini en aza düşürmek için de koruyucu kremler kullanılmalıdır. Uzmanlara göre güneşlenirken değil güneşlenmeden önce bu tür kremlerin kullanılması çok daha faydalıdır.





4- Güneş lekelerine iyi gelir:



Güneş kremleri hem lekeleri geçirir hem de lekelenme karşıtıdır. Bunun için leke karşıtı kremlerden biri temin edilmeli ve lekeli yerlere günde bir ya da iki kez uygulanmalıdır.



5- Cilt kanseri riskini azaltır:



UV-A ve UV-B ışınlarındaki radyasyon, cilt hücrelerinin DNA'sını değiştirecek kadar güçlüdür. Güneş kremleri ise cilt yapısını onarır ve cilt kanseri riskini azaltır.







Her Mevsim Güneş Kremi Kullanmak Cildi Gençleştirir mi?





Güneş kremleri her mevsim kullanılabilir. Cildin yaşlanma sürecini yavaşlatan kremlerin güneşe çıkmadan önce sürülmesi gerekiyor. Özellikle bitki özlü ve yağsız kremler ciltteki hücrelerin kendilerini çok daha hızlı bir şekilde yenilemesini sağlıyor. Aynı zamanda cildin çok daha parlak görünmesini sağlayan kremler, düzenli aralıklarla kullanılmalıdır.



