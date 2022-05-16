Evde Profesyonel Manikür Nasıl Yapılır?

Evde manikür yapmanın en pratik yollarını bir araya getirdik! Bakımlı ve güzel görünen tırnaklar için manikür yapmak, birçoğumuzun alışkanlığı haline geldi. Peki kuaförlere gitmeden, evde manikür yapmanın ipuçlarını öğrenmeye ne dersin? Uzmanlardan topladığımız bilgileri senin için derledik!







Geriye manikür malzemelerini toplarlamak ve evde kolay manikür yazımızın devamını okumak kaldı. Evde yapılan tırnak şekillerini de öğrenmeyi unutma!



Manikür nedir?

'Manikür ne demek?' diye merak ettiğini biliyoruz! Manikür, tırnak ve el dokusunun iyileştirilmesi ve daha estetik görünmesi için yapılan bir işlemdir. Eller ve tırnakların iyi görünmesinin yanı sıra, manikür yaptırmak elleri rahatlatır ve daha kullanışlı bir hale getirir. Tırnaklar şekillendirilir ve ellerindeki ölü deriler atılır.

Manikür işleminde tırnak şeklinin ortaya çıkması için tırnağın etrafındaki kütiküller itilir veya dikkatli bir şekilde kesilebilir. Manikürde tırnaklar şekillendirilir ve renklendirilir. Ortalama manikür işlemi 15 ila 30 dakika arasında sürebiliyor. El bakımı için manikür yapmayı ihmal etmemelisin.





Manikür nasıl yapılır?

Manikür evde veya güzellik salonlarda yapılabilir. Tabii Spa manikürü daha profesyonel bir sonuç verebilir. Manikür için ilk önce eller ılık bir suda bekletiliyor ve derinin yumuşaması sağlanıyor. Sonra kütikül çubuğu ile tırnak üzerindeki etler itiliyor.

Manikür yaparken nelere dikkat edilmeli?: Eğer ölü derileri kesmek istersen çok derinden kesmemeye ve deriyi kanatmamaya dikkat etmelisin. Tırnak şeklin ortaya çıktıktan sonra törpüyle tırnaklarını şekillendirebilirsin. Metal veya cam törpü kullanarak tırnak uçlarına istediğin şekli ver.

Törpüleme işleminden sonra sırada renklendirme adımı vardır. İstersen French manikür veya renkli oje gibi manikür çeşitlerinden birini sürerek manikürü tamamlayabilirsin.





Evde manikür nasıl yapılır?

1. Adım: Eski ojeleri çıkarma zamanı!

Evde manikür yapmaya başlamadan önce, tırnaklarındaki eski ojelerden kurtulmalısın. Hem ojeleri çıkarmak, hem de aynı zamanda tırnaklarına bakım yapmak için, nemlendirici ve besleyici özellikteki asetonları tercih edebilirsin.

2. Adım: Tırnaklarını şekillendir





Manikür yapımı için öncelikle bir törpüye ihtiyacın olacak. Cam bir törpü ile tırnaklarını şekillendirerek manikürüne başlayabilirsin. Tırnaklarını törpüyle şekillendirerek tırnak yapına da dikkat etmelisin. Tırnak şekline göre manikür stillerine göz atmanı öneriyoruz.









Kare tırnak: Tırnaklarını çok uzatma, orta uzunluk senin için ideal. Tırnaklarını küt törpülemelisin.

Tırnaklarını çok uzatma, orta uzunluk senin için ideal. Tırnaklarını küt törpülemelisin. Oval tırnak: Eğer oval manikür yapmak istiyorsan tırnak uçlarını yuvarlak törpülemelisin. Oval tırnaklara french manikür çok yakışıyor!

Eğer yapmak istiyorsan tırnak uçlarını yuvarlak törpülemelisin. Oval tırnaklara french manikür çok yakışıyor! Badem tırnaklar: Tırnaklarının yapısı uzunsa badem şeklinde törpüleyerek 2018 manikür trendlerine ayak uydurabilirsin.

Tırnaklarının yapısı uzunsa badem şeklinde törpüleyerek 2018 manikür trendlerine ayak uydurabilirsin. Kısa tırnak: Kısa tırnak manikürü en zor manikür stillerinden biri. Kısa yapılı tırnaklarının etlerini biraz geriye iterek tırnaklarını daha uzun gösterebilirsin. Genellikle açık renkli ojeler sürmelisin.

Cam törpün yoksa sünger törpüleri de kullanabilirsin. Güzellik marketlerinde gördüğün renkli ve sünger şeklindeki törpüler oldukça kullanışlıdır. 4 aşamalı, dikdörtgen şeklindeki bu törpüler, tırnak kenarlarını törpülemene, pürüzlerini ortadan kaldırmaya, tırnağının üst düzeyini pürüzsüzleştirmeye ve tırnağını parlatıp cilalamaya yardımcı olur.

3 taraflı sünger tırnak törpünün yumuşak yüzeyi ile tırnaklarının yüzeyini törpüle ve parlatıcı tarafı ile tırnaklarını cilala. Bu adımlar tırnaklarının daha parlak aynı zamanda da pürüzsüz görünmesine yardımcı olur.

Eğer tırnaklarına sürekli oje sürüyorsan tırnağının üzerinde soyulmalar veya sarıya dönük bir renk değişimi görmen çok normal. Sünger törpü sayesinde tırnağındaki bu soyulmalardan kurtulabilir daha kusursuz görünen tırnaklara sahip olabilirsin. Aman dikkat,eğer sünger törpün yoksa bu adımı metal törpüyle yapmamalısın.





3. Adım: Kütikülleri gider

Tırnaklarının çevresindeki ölü derilerden yani kütiküllerden kurtulmak için öncelikle bir manikür suyu hazırlamalısın. Islak manikür için evde manikür suyu hazırlamak çok kolay: Sıcak bir suyun içerisine likit el sabunundan çok az bir miktar koy ve parmaklarını sok ve tırnak etlerin yumuşayana kadar bekle. Kuru manikür için ellerini ıslatmana gerek yok, hızlıca bir sonraki adıma geçebilirsin. Sütlü manikür için ellerini süt banyosu içinde bekletmelisin. Böylece sütün içindeki değerli mineraller ve yağlar ellerinin beslenmesini sağlar. Sütlü manikür kuru eller için tavsiye ediliyor.



Evde manikür suyu hazırlayacak vaktin yoksa duş aldıktan sonra tırnak etlerin hala yumuşakken de manikür yapabilirsin.



Tırnak etlerin yumuşadıktan sonra ellerini kurula ve ahşap kütikül çubuklarıya ile tırnak etlerini geriye doğru it. Eğer bu ahşap çubuklardan yoksa, törpünün sivri kısmını da kullanabilirsin. Burada kullandığın törpünün çok sivri olmamasına ve nazik olmaya dikkat etmelisin.

Bu noktada iki seçeneğin olacak: Ya sadece tırnak etlerini itmekle yetinip üzerlerine bakım yapan bir yağ sürebilirsin, ya da bir manikür pensiyle kütiküllerini kesebilirsin. Kütikülleri pensle kesmek, sürekli bir ihtiyaç haline gelecektir. Sadece itmek ise senin için pratik bir uygulama olabilir, seçenek tamamen sana kalmış!

Tırnak etlerini geriye itmeyi alışkanlık haline getirirsen çok fazla kütikül sorunuyla karşılaşmazsın. Tırnak etlerini sürekli kesmek bu etlerin uzamasına sebep olacak. Manikür yapmaya yeni başlayanlar varsa tırnak etlerini kesmek yerine geri itmelerini öneririz. İleride bize çok teşekkür edeceksin.



Eğer gözüne batan kütiküller çok fazla duruyorsa, kütikül makası ile kesebilirsin. Bu aşamada, kullandığın makasın temiz olmasına önem göstermelisin. Çok derinden değil, sadece fazla olan eti kesmelisin.

Evde tırnak bakımı yapmanın en güzel taraflarından biri hijyenik olması. Kendi manikür makasını kullanmanın rahatlığını kuaförde bulamayabilirsin. Sen yine de hijyeni elden bırakma ve her manikür sonrasında makasını temizle.

Evde manikür seti dahilinde mutlaka kütikül makası, metal törpü, sünger törpü ve tırnak etini geri itecek yumuşak ünlü bir çubuk bulundurmanı öneriyoruz.

Editörün önerisi: Daha pratik bir manikür deneyimi için sauna eldivenlerini denemelisin. Sauna manikür etkisi yaratan bu eldienler ellerine bakım yapar ve tırnaklarının daha pratik temizlenmesine izin verir.





4. Adım: Oje bazı uygula

Manikürünü bitirdikten sonra, el kremi ile ellerini yumuşatabilirsin. Krem emildikten sonra, tırnaklarına besleyici ve güçlendirici oje bazı sürmelisin. Tırnak bazı hem ojenin uzun süre tırnağında kalmasını sağlıyor hem de oje ve tırnağın arasında koruyucu bir bariyer oluşturuyor. Oje sürmesen dahi besleyici baz ojeleri kullanarak tırnaklarının daha parlak görünmesini sağlayabilirsin. Bizim favori oje bazımız Maybelline Super Stay Strength Primer. Tırnağı koruyan ve güçlendiren bu oje bazını sürmeyi ihmal etmiyoruz.

Manikür ne sıklıkla yapılmalı diye sorduğunu duyar gibiyiz. Kusursuz görünen ellere ulaşmak için iki haftada bir manikür yapmanı öneriyoruz. Ayda iki pazar gününün bir saatini ellerine ayırmak senin için çok olmasa gerek, değil mi?





5. Adım: Oje uygula

Şimdi tırnak süsleme ve renklendirme vakti! Günlük olarak tırnaklarında beyaz ve nude oje renklerini tercih edebilirsin. Kırmızı ve bordo ojeler de son derece feminen ve çekici bir etki veriyorlar. Bizim tercihimiz bordo ojelerden yana! En sık kullandığımız renk ise Maybelline Super Stay ojelerden 287 Midnight Red. Tüm cilt tonlarına yakışan bu bordo tonunu mutlaka denemelisin. Üstelik 7 güne kadar kalıcı olan bu oje, bir hafta boyunca tırnaklarında kusursuz bir şekilde bozulmadan kalacak.

6. Adım: Top coat uygula

Geldik evde manikürün son adımına: Topcoat uygulamak! Ojeni sürdükten sonra üzerine uygulayacağın top coat, ojelerinin daha hızlı kurumasını, daha parlak görünmesini ve daha kalıcı olmasını sağlayacak.