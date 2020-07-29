Günümüz koşullarında kadın ya da erkek fark etmeden pek çok kişi, çantasında dudak nemlediricilerle geziyor. Geçmeyen dudak yarığı, hamilelikte dudak çatlamasının nedeni sadece sıcak hava olmayabilir.

Dudak çatlaması geçmiyor diyor, dudak çatlamasını geçirme yollarını arıyorsanız belki de önce dudak çatlaması neden olur bunu öğrenmeniz gerekiyordur. Peki dudak çatlaması neden olur?Özellikle ucuz diş macunlarının içerisinde vücut ve ağız sağlığını riske edecek birçok kimyasal bileşen bulunmaktadır. Bu da belli başlı dönemlerde dudak çatlamasına doğrudan doğuya neden olabilir.Haftanın her günü spor yapmak ve ya da günde bir saati aşacak şekilde egzersiz yapmak vücudun direncini düşürür. Protein ve su kaybı ile birlikte çeşitli belirtiler sağlığın bozulduğuna işaret eder. Bu işaretlerden biri de dudak çatlamasıdır. Haftada maksimum beş gün spor yapılmalı ve bağışıklık sistemini güçlü kılmak için beslenmeye özen gösterilmelidir.Dudak derisi, bazı ürünlerdeki bileşenlere tepki verebilir. Diş macunu, diş ipi, dudak kremi, ruj ve diğer makyaj malzemeleri, nemlendiriciler ve diş telleri alerjiyi tetikleyici unsurlar arasında sayılabilir. Yeni bir dudak ürününü ya da sayılan diğer ürünlerden birini kullandıktan sonra dudaklarda iltihaplanma, kuruluk veya kızarıklık gibi semptomlar fark ettiğinizde ilgili ürünü kullanmayı bırakmanız gerekir.Piyasa içerisinde ucuz olduğu için tercih edilen ruj ve nemlendiriciler birçok zarar ihtiva etmektedir. Bu zararların başında dudakların yapısını bozmak ve çatlamalarına neden olmak geliyor. Bu tür ucuz ve kalitesiz ürünlerin kullanımına son verilmelidir.B vitamini eksikliği olan kişilerde dudaklarda çatlama gibi problemlerle sık bir şekilde karşılaşılır. B vitamini ise kendi içerisinde 7 farklı vitamin grubuna ayrılır. B vitamini eksikliği olan kişilerin mutlaka dışardan takviye almaları gerekmekte olup, vücutta oluşan eksikliğin ciddi problemlere neden olacağı bilinmektedir. B2 vitamini bakımından zengin olan gıdalar; dana eti, yumurta, balık yağı, susam, ıspanak ve peynirdir. B3 vitamini açısından zengin olan gıdalar; tavuk eti, karaciğer,avokado, dana eti, bezelye, balık ve yer fıstığıdır. B6 vitamini tarafından zengin gıdalar ise; ayçekirdeği, antep fıstığı, tavuk eti, muz, kuru meyveler ve ıspanaktır. Tüm bu besinlerden bolca tüketerek B vitamini eksikliğinden kurtulmak mümkündür. Ayrıca A vitamini eksikliği de dudak çatlamasına neden olmaktadır.Dudakların çatlamasına neden olan bazı alışkanlık durumları da bulunmaktadır. Bunların içerisinde ise dudakları emme, ısırma ve yalama gibi alışkanlıklardan bahsedebiliriz. Dudak kuruluğu için dudağı yalayarak ıslatmak saniyelik bir çözümdür. Tükürüğün buharlaşması uzun sürmediği için dudaklar daha fazla nem kaybeder ve hızla kurur. Bu durumun sürekli olarak tekrar edilmesi dudak çatlaklarına neden olabileceği gibi kanamasına da yol açar.Sigara kullanmak vücudun birçok dokusuna zarar vermektedir. Aynı şekilde sigara kullanımı dudaklara da zarar verir. Sigaranın içerisinde bulunan zararlı kimyasallar dudaklarda çatlamaya neden olur. Sigaranın dumanı ise dudakların nemini kaybetmesine yol açar ve sonucunda dudaklarda kuruma meydana gelir. Ayrıca sigara ağız ve diş sağlığını da olumsuz etkilemektedir. Sigara dişlerin sararmasına neden olur ve ağızda bulunan tat alma reseptörlerine de zarar verir. Ağızda da kötü kokular oluşturur.Ağızdan nefes almak dudakların havayla daha fazla temasına ve dolayısıyla kuruyup çatlamasına zemin hazırlar. Burun septum eğriliği, saman nezlesi, soğuk algınlığı gibi etkenler ağızdan nefes almanın nedenleri arasında sayılabilir.Vücut cildi nemli tutmak için su kullanır. Vücutta ihtiyaçları karşılamak için yeterli sıvı bulunmaması dehidrasyon olarak adlandırılır. Kişinin vücudunda yeteri kadar sıvı yoksa, cildinde kuruluk veya çatlama gibi değişiklikler görülmeye başlar. Gün içerisinde düzenli olarak yeterince sıvı içmemesi durumunda dudak çatlaması gibi hafif dehidrasyon belirtileri görülebilir.