Davetlerden Romantik Yaz Akşamlarına: Kadınlar İçin En İyi Yaz Parfümleri

Kimi kozmetik ürünlerimizi yaz ve kış olmak üzere ayırır, farklı mevsimlerde farklı ürünler kullanırız. Örneğin nemlendiriciler, güneş koruyucular ya da yüz yıkama jelleri… Parfümler de tıpkı bu kozmetikler gibi yaz ve kış olmak üzere ikiye ayrılır. Kışın daha baharatlı ve şekerli kokular tercih edilirken yaz parfümlerinde esansiyel yağlar, turunçgiller ve baharatlar kullanılır. Eğer siz de yaz aylarında kullanabileceğiniz ferah ve çekici bir parfüm arıyorsanız doğru yerdesiniz!

Kimi kozmetik ürünlerimizi yaz ve kış olmak üzere ayırır, farklı mevsimlerde farklı ürünler kullanırız. Örneğin nemlendiriciler, güneş koruyucular ya da yüz yıkama jelleri… Parfümler de tıpkı bu kozmetikler gibi yaz ve kış olmak üzere ikiye ayrılır. Kışın daha baharatlı ve şekerli kokular tercih edilirken yaz parfümlerinde esansiyel yağlar, turunçgiller ve baharatlar kullanılır. Eğer siz de yaz aylarında kullanabileceğiniz ferah ve çekici bir parfüm arıyorsanız doğru yerdesiniz! Popülerliğini yıllardır koruyan yaz parfümlerini sizler için araştırdık ve seçtik. İşte her kadının denemesi gereken en iyi yaz parfümleri…





Yaz parfümü nasıl seçilir?

Tüm yıl boyunca aynı parfümü kullandıysanız, neden eşsiz bir yaz parfümüyle ortalığı sallamayasınız? Tüm yıl boyunca aynı kokuyu kullanmakta yanlış bir şey olmasa da hava durumuyla ilgili değişiklikler yapmak, rutininize hoş bir çeşitlilik katabilir. Ve koku, hafıza ve duygu ile yakından bağlantılı olduğundan yaza uygun bir koku seçmek sizi yaz eğlencesi havasına sokabilir. Peki ama yaz için uygun bir parfüm nasıl seçilir? Öncelikle parfüm kullandığınızda, vücudunuzun ısısı kokunun havaya salınmasına yardımcı olur. Bu da yaz sıcağının genellikle parfüm kokusunu daha güçlü hale getirdiği anlamına gelir. Kış aylarında kullanması keyifli olan yoğun ve ağır kokular, yaz aylarında olduğundan daha da baskın bir hale gelebilir. O yüzden yaz aylarında kullanımı ideal olan kokular, daha hafif ve daha taze notalara sahip olma eğilimindedir. Ayrıca meyvelerin bol ve çeşitli olduğu yaz aylarında taze meyvelerle harmanlanmış parfümler de oldukça ilgi çekici seçeneklerdendir. Farklı notalara sahip karmaşık kokular da yaz aylarında baskın bir hale gelebilir. Daha az notaların kullanıldığı ve yalın formülasyonlu parfümler yaz aylarında kullanmayı tercih edebileceğiniz kokulardandır. Bütün bunların dışında eau de toilette (EDT) parfümler, eau de parfum ( EDP)’lerle kıyaslandığında daha düşük konsantrasyonda olduğundan yaz aylarında kullanmak için almayı düşündüğünüz parfümlerin EDT olmasına özen gösterebilirsiniz.1.Sıcak ve derin bir parfüm olan Her Blossom, kırmızı meyvelerin ferahlığını taşıyor. Parfümün üst notaları ahududu, çilek, vişne, böğürtlen ve yaban mersininden oluşurken orta notaları ise menekşe ve yaseminden oluşuyor. Alt notalarda ise meşe ağacı, amber, misk ve odunsu akorlar yer alıyor.2.Adı üzerinde “Bronze Goddess” Yaz aylarının vazgeçilmezi olan bu parfüm, bronz bir cildin üzerinde kalan o ferah deniz kokusunu hatırlatıyor. Parfümün üst notaları bergamot, mandalina ve limondan oluşurken orta notaları ise Hindistan cevizi, tiare çiçeği, manolya, lavanta ve yaseminden oluşuyor3.En iyi kadın parfümleri arasında yer alan Flowerbomb, en iyi yaz parfümleri listelerinde de kendine yer ediniyor. Turunçgillerden beslenen parfüm, çiçek kokularının da eklenmesiyle adeta bir yaz rüyası yaşatıyor. Parfümün üst notaları portakal, mandalina, pembe biberden oluşurken orta notaları ise osmanthus, yasemin, frezya ve gülden oluşuyor.4.Sıcak güneş ışığı, çıplak ayaklarınızın altındaki kum, çimenlerin üzerine uzanıp çiçek açmış ağaçlara bakmak, kendinizi denizin serin sularına bırakmak ya da elinizdeki soğuk içeceğinizin keyfini çıkarmak gibi hisleri anımsacak Byredo’nun Sundazed parfümü. Mandalina ve Kaliforniya limonun parlak üst notaları, neroli ve Arap yaseminin güçlü orta notası ve beyaz misk ve pamuk şekerden oluşan taban notası birleşerek yaz aylarının büyülü anını tekrar tekrar hatırlamanızı sağlayacak.5.Kenzo’nun gelmiş geçmiş en popüler parfümlerinden biri olan Kenzo World ile devam edelim! Meyve kokularını çiçek kokularıyla harmanlayan bu parfüm, adeta yaz bahçelerinde gezintiye çıkmış gibi hissetmenizi sağlıyor Parfümün üst notaları kırmızı meyvelerden oluşurken orta notaları ise yasemin ve şakayıktan oluşuyor. Alt notalarda ise ambroxan ve gri amber yer alıyor.6.En iyi yaz parfümleri arasında gösterilen Un Jardin sur la Lagune, aslında uniseks bir koku. 2019’un mart ayında piyasaya sürülen bu koku, aslında oldukça yeni. Ancak buna yok satıyor! Manolya ve lilyumların çiçeksi notalarını taşıyan parfüm, deniz ve ahşap kokularıyla birleştirilmiş. Adeta deniz kıyısında bir bahçe gibi7.Turunçgillerin ferah dokunuşuyla başlayan parfüm, daha sonra şekerli tonlamalar yaparak şekerli parfüm severlerin yüzünü güldürüyor. Sıcak ve derin bir koku olan Dior Joy, listemizin en dikkat çeken parfümlerinden biri. Parfümün üst notaları bergamot ve mandalinadan oluşurken orta notaları ise gül, yasemin, Çin tarçını ve şeftaliden oluşuyor. Alt notalarda ise sandal ağacı, sedir ağacı, misk, paçuli ve benzoin yer alıyor8.Usta isimler tarafından tasarlanan Givenchy L’Interdit, çiçeksi kokuların topraksı kokularla uyumunu bir kere daha gözler önüne seriyor. Parfümün üst notaları beyaz çiçek buketi ve portakal çiçeğinden oluşurken orta notaları ise yasemin ve sümbülteber oluşuyor. Alt notalarda ise vetiver ve paçuli yer alıyor.9.Tüm dünyadaki en kadınsı parfüm koleksiyonlarına sahip olan Chloé kokularıyla hiçbir şey kötüye gidemez. Özellikle ferahlatıcı bir vuruş için kremsi gül suyu ve gevrek manolya ile eşleştirilmiş klasik bir çiçek kokusu olduğunda. Üst notalarında gül, greyfurt ve Litchi olan L’eau parfümün alt notalarında ise meşe, sedir, misk ve amber yer almaktadır. Oldukça hafif bir koku olan Chloé L’eau parfümü yaz aylarının sıcak günlerinde rahatça kullanabilirsiniz.10.Harika bir yaz kokusu olan Mon Paris Intensément, yaz meyvelerinden ve çiçek esanslarından oluşuyor. Parfümün üst notaları çilek, ahududu, bergamot ve armuttan oluşurken orta notaları ise şakayıki portakal çiçeği, yasemin ve daturadan oluşuyor. Alt notalarda ise paçuli, beyaz misk, sedir ağacı ve kristan yosun yer alıyor.11.Gucci’nin en iyi yaz parfümleri arasında gösterilen Gucci Bloom, çeşit çeşit çiçeklerle dolu bir yaz bahçesini hatırlatıyor. Parfümün üst notaları yeşil notalardan ve portakaldan oluşurken orta notaları ise hanımeli, yasemin ve sümbülteberden oluşuyor. Alt notalarda ise vanilya, sandal ağacı ve orris kökü yer alıyor.12.Şekerli kokular sevenlerin yüzünü güldürecek Prada Candy Night, son zamanların en popüler yaz parfümlerinden biri. Tatlı, şekerli, pudramsı ve sıcak bir kokuya sahip olan Candy Night, romantik yaz akşamlarınızın vazgeçilmezi olacak. Parfümün üst notaları neroli, iris ve acı portakaldan oluşurken orta notaları ise tonka fasulyesi, kakao ve karamelden oluşuyor. Alt notalarda ise vanilya, beyaz misk, çikolata ve paçuli yer alıyor13.En iyi yaz parfümleri arasında gösterilen Black Opium ile listemizi sonlandıralım! Her popüler yaz parfümü gibi turunçgil esintileri taşıyan Black Opium, çiçek esansları ve meyve kokularından oluşuyor. Parfümün üst notaları narenciyelerden oluşurken orta notaları ise frezya, zambak ve hanımelinden oluşuyor. Alt notalarda ise beyaz huş ağacı ve kremsi amber yer alıyor.14.Adeta kaşmir etkisi yaratan bir parfümle karşınızdayız: Cashmere Mist! Yaz akşamları için tercih edebileceğiniz bu odunsu ve sıcak koku, farklı bir parfüm arayanlar için harika. Parfümün üst notaları bergamottan oluşurken orta notaları ise yasemin zambak ve süetten oluşuyor.15.2010 yılında piyasaya sürülen Jo Malone London English Pear & Freesia, mükemmel olgunluk evresindeki armut ile balın hafif tatlılığını andıran ayva ile birleşmiştir. Çiçeksi ve meyvemsi aromaların hakim olduğu English Pear & Freesia Cologne, orta notalarda beyaz frezya ve yaban gül ile alt notalarda misk, amber, paçuli ile harmanlanmıştır. Odunsu bir kokuya sahip olan paçuli, bu romantik parfüme dünyevi ama narin ve kuru bir hava verir.