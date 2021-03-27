Daha sağlıklı ve bakımlı eller için 8 ipucu

1. Daha genç ve sağlıklı ellere sahip olmak istiyorsanız mutlaka güneş kremi kullanın

Ellerinizi genç ve sağlıklı tutmanın yolu elbette güneş kremlerinden geçiyor! Lekeleri, hatta kansere dek varabilecek çeşitli sağlık problemlerini önleyen güneş kremleri, el bakımının olmazsa olmazlarından. Evden çıkmadan 30 dakika önce ellerinizin üzerine bol miktarda güneş kremi sürün. Tercih edeceğiniz güneş kreminin en az 50 SPF olması gerekiyor. Tabii gün içerisinde tekrar tekrar uygulamayı da unutmamalısınız!

2. Araba kullanırken ve ev temizlerken eldiven takmaya özen gösterin

Eldiven kullanarak ellerinizi lekelerden ve olası yaralanmalardan koruyabilirsiniz. Örneğin araba kullanırken eldiven takmak, cildinizi UVA ve UVB ışınlarından korur. Benzer bir şekilde bulaşık yıkarken, bahçeyle uğraşırken ya da kimyasal temizlik ürünleri kullanırken eldiven takmak, ellerinizin kurumasını ve zarar görmesini önlemek için birebirdir.

3. Ellerinizi yumuşatmak için suda bekletin

Kış aylarında ellerinizin kuruması ve çatlaması kadar doğal bir durum yok! Dilerseniz bir kase ılık suyun içerisine bir tatlı kaşığı deniz tuzu atabilir, ellerinizi bir süre bu suyun içerisinde bekletebilirsiniz. Cildinizin rahatlayıp yumuşadığını fark edeceksiniz!

4. Düzenli olarak peeling uygulayın

Kullandığınız ürünlerin cildinize nüfuz etmesini istiyorsanız ilk olarak ölü derilerden kurtulmalısınız. Ellerinizi ılık suyla ıslatın ve yumuşak bir sünger ya da fırça yardımıyla ellerinize masaj yapın. Dilerseniz şeker ve zeytinyağı kullanarak kendi peelinginizi hazırlayabilir, ellerinizi ovarak ölü derilerden kurtulabilirsiniz.

5. En önemlisi ellerinizi düzenli olarak nemlendirin!

Bakımlı ellere sahip olmak istiyorsanız yanınızda daima bir nemlendirici bulundurun. Yumuşak ellerin anahtarı olarak kabul edilen nemlendiriciler, el bakımının olmazsa olmaz ürünlerinden biri. Daha etkili bir nemlendirme için hyaluronik asit içeren kremler tercih edebilirsiniz.

6. Ellerinizdeki kahverengi lekelerle mücadele eden ürünler kullanın

Elinizdeki koyu lekelerden şikayetçiyseniz C vitamini içeren ürünler kullanarak bu lekelere veda edebilirsiniz! Hiperpigmentasyonu önleyen C vitamini ürünleri, özellikle yaşlanma karşıtı bir bakım için şart.

7. Kütiküllerinize bakım yapın

Kurumuş tırnak etleri, ellerinizin en büyük düşmanlarından biridir. Ellerinizin bakımsız ve sağlıksız görünmesine neden olurlar. Ellerinizin görünümünü hızlı bir şekilde değiştirmek istiyorsanız kütiküllerinizi düzenli olarak nemlendirmelisiniz. Bunun için birkaç damla zeytinyağını kütiküllerinize uygulayabilir, masaj yaparak yedirebilirsiniz!

8. Tırnak bakımını da ihmal etmeyin!

Genç ve bakımlı ellere sahip olmak istiyorsanız bakterilerden ve mantar gibi cilt enfeksiyonlarından korunmalısınız. Tırnak yeme alışkanlığınızı da geride bırakmanız gerektiğini hatırlatalım!