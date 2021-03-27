banner583
Birinci: Umutlarımız Eylül’e kaldı
Birinci: Umutlarımız Eylül’e kaldı
98 0
Karanlık yollarda tehlike kol geziyor
Karanlık yollarda tehlike kol geziyor
12 0
 
Basketbol Federasyonu hakem eğitimlerini başlattı
Basketbol Federasyonu hakem eğitimlerini başlattı
32 0
Türkiye’den müthiş başlangıç
Türkiye’den müthiş başlangıç
18 0
Mutlulukla İle İlgili Ufkunuzu Açacak Mucizevi Kitaplar
Mutlulukla İle İlgili Ufkunuzu Açacak Mucizevi Kitaplar
14 0
Vücudunuzun Şekeri Tolere Edemediğini Gösteren 7 İşaret
Vücudunuzun Şekeri Tolere Edemediğini Gösteren 7 İşaret
170 0
Karaca: WRC sahnesinde “Rüzgarın Oğlunu” göstermek isterdim
Karaca: WRC sahnesinde “Rüzgarın Oğlunu” göstermek isterdim
29 0
banner529
banner570

Daha sağlıklı ve bakımlı eller için 8 ipucu

banner476

Kim yumuşacık ellere sahip olmak istemez ki? Daha sağlıklı ve bakımlı ellere sahip olmak için yapmanız gerekenleri araştırdık ve yazdık..

banner624
Daha sağlıklı ve bakımlı eller için 8 ipucu
banner630
Ne kadar uğraşırsak uğraşalım vücudumuzun bazı bölgeleri gerçek yaşımızı ele vermekte ısrarcıdır. Ellerimiz de bu bölgelerden biri! Pandemi döneminde artan hijyen kurallarıyla birlikte birçoğumuz, ellerimize gereken özeni göstermemeye başladık. Sık sık ellerimizi yıkıyor, alkollü dezenfektanlar kullanıyoruz. Haliyle cildimiz kuruyor, tahriş oluyor ve çatlıyor. Eğer siz de daha sağlıklı ve bakımlı ellere sahip olmak istiyorsanız doğru yerdesiniz! Yumuşacık eller için yapmanız gerekenleri araştırdık ve derledik. İşte pandemi döneminde bile bakımlı ellere sahip olmak için yapmanız gereken 8 şey…

1. Daha genç ve sağlıklı ellere sahip olmak istiyorsanız mutlaka güneş kremi kullanın

  

Ellerinizi genç ve sağlıklı tutmanın yolu elbette güneş kremlerinden geçiyor! Lekeleri, hatta kansere dek varabilecek çeşitli sağlık problemlerini önleyen güneş kremleri, el bakımının olmazsa olmazlarından. Evden çıkmadan 30 dakika önce ellerinizin üzerine bol miktarda güneş kremi sürün. Tercih edeceğiniz güneş kreminin en az 50 SPF olması gerekiyor. Tabii gün içerisinde tekrar tekrar uygulamayı da unutmamalısınız!

2. Araba kullanırken ve ev temizlerken eldiven takmaya özen gösterin

 

Eldiven kullanarak ellerinizi lekelerden ve olası yaralanmalardan koruyabilirsiniz. Örneğin araba kullanırken eldiven takmak, cildinizi UVA ve UVB ışınlarından korur. Benzer bir şekilde bulaşık yıkarken, bahçeyle uğraşırken ya da kimyasal temizlik ürünleri kullanırken eldiven takmak, ellerinizin kurumasını ve zarar görmesini önlemek için birebirdir.

3. Ellerinizi yumuşatmak için suda bekletin

 

Kış aylarında ellerinizin kuruması ve çatlaması kadar doğal bir durum yok! Dilerseniz bir kase ılık suyun içerisine bir tatlı kaşığı deniz tuzu atabilir, ellerinizi bir süre bu suyun içerisinde bekletebilirsiniz. Cildinizin rahatlayıp yumuşadığını fark edeceksiniz!

4. Düzenli olarak peeling uygulayın

 

Kullandığınız ürünlerin cildinize nüfuz etmesini istiyorsanız ilk olarak ölü derilerden kurtulmalısınız. Ellerinizi ılık suyla ıslatın ve yumuşak bir sünger ya da fırça yardımıyla ellerinize masaj yapın. Dilerseniz şeker ve zeytinyağı kullanarak kendi peelinginizi hazırlayabilir, ellerinizi ovarak ölü derilerden kurtulabilirsiniz. 

5. En önemlisi ellerinizi düzenli olarak nemlendirin!

 

Bakımlı ellere sahip olmak istiyorsanız yanınızda daima bir nemlendirici bulundurun. Yumuşak ellerin anahtarı olarak kabul edilen nemlendiriciler, el bakımının olmazsa olmaz ürünlerinden biri. Daha etkili bir nemlendirme için hyaluronik asit içeren kremler tercih edebilirsiniz.

6. Ellerinizdeki kahverengi lekelerle mücadele eden ürünler kullanın

 

Elinizdeki koyu lekelerden şikayetçiyseniz C vitamini içeren ürünler kullanarak bu lekelere veda edebilirsiniz! Hiperpigmentasyonu önleyen C vitamini ürünleri, özellikle yaşlanma karşıtı bir bakım için şart.

7. Kütiküllerinize bakım yapın

 

Kurumuş tırnak etleri, ellerinizin en büyük düşmanlarından biridir. Ellerinizin bakımsız ve sağlıksız görünmesine neden olurlar. Ellerinizin görünümünü hızlı bir şekilde değiştirmek istiyorsanız kütiküllerinizi düzenli olarak nemlendirmelisiniz. Bunun için birkaç damla zeytinyağını kütiküllerinize uygulayabilir, masaj yaparak yedirebilirsiniz!

8. Tırnak bakımını da ihmal etmeyin!

 

Genç ve bakımlı ellere sahip olmak istiyorsanız bakterilerden ve mantar gibi cilt enfeksiyonlarından korunmalısınız. Tırnak yeme alışkanlığınızı da geride bırakmanız gerektiğini hatırlatalım!

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.