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Cilt Bakım Rutini Nasıl Olmalı?

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Birçoğumuz cilt bakımımıza zaman ayıramıyoruz. Sadece gerektiğinde nemlendirici uygulayarak cilt bakım rutinimizi tamamlıyoruz. Cilt bakımı yaparken ürünleri hangi sırayla uyguladığınız çok önemli! Uzmanlar cilt bakım ürünleri, doğru sırayla uygulandığında ürünlerin etkisinin daha fazla olduğunu söylüyorlar.

Cilt Bakım Rutini Nasıl Olmalı?


 

Peki cilt bakım rutini nasıl ve hangi sırayla olmalı? Bu cilt bakım rutini sayesinde cildinizin ne kadar güzelleştiğine şahit olabilirsiniz. Gelin cilt bakımı ürünlerini hangi sırayla kullanmanız gerekiyormuş birlikte bakalım.

 

Ci̇lt Bakim Ruti̇ni̇ Nasil Olmali
 


Cilt bakım rutinine mutlaka ama mutlaka cildinizi temizleyerek başlamalısınız! Makyaj, kir ve ölü derilerden arınan cildiniz, diğer bakım ürünlerini uygulamaya hazır hale gelecektir. Cilt temizlemenin ne kadar önemli olduğunu ve uygulayacağınız diğer ürünlerin gerçekten işe yaradığını görebilirsiniz. Cildinizi temizlemek için yüz temizleme jellerini ya da micellar sularını kullanmalısınız.
 

Cilt Temizleme - Cilt Bakım Rutini
Cilt Temizleme
 

Tonik

Cilt temizleme ürünlerini desteklemek için tonik kullanmanız gerekiyor. Tonik sayesinde cildinizin nefes almasını sağlarsınız. Eğer yağlı bir cilde sahipsen fazla yağı tonik ile arındırmalısınız.
 

Cilt Bakımı Rutini
Tonik
 

Lokal Bakım

 

Cildinizi temizledikten sonra; eğer cildiniz problemliyse örneğin akne sorununuz varsa sivilce giderici ürünler ya da cilt lekelerinden şikayetçiyseniz leke önleyici kremler uygulamalısınız. Bir sonraki adıma geçmeden kullandığınız ürünün cilt tarafından emilmesini beklemelisiniz.

 

Cilt Bakım Rutini
Lokal Bakım
 

Serum

 

Serumlar ince çizgileri ve kırışık görünümü azaltır. Serumları nemlendiriciden önce uygulamanız lazım. Hızlı bir şekilde emilen serumlar üzerine uygulanan nemlendiricilerin etkisini artırır.
 

Cilt Bakım Rutini
Serum
 

Göz Bakımı

 

Geldik göz bakımına. Aslında göz ve göz çevresi; bakım rutinlerimizde atladığımız adımdır. Göz çevresi yüzde en hassas bölge olup özenli bir bakım ister. Göz çevresindeki ince çizgi, kırışıklıkları ve nem kaybını gidermek için hızlıca nüfuz edilecek kremler kullanmalısınız.
 

Cilt Bakım Rutini
Göz Bakımı
 

Nemlendirici ve Cilt Yağları

 

Eveet son adıma geldik. Serumu sürdükten sonra nemlendirici ya da cilt yağlarından destek alarak cildinizi nemlendirmeniz gerekiyor. Bu yüzden cildinizi gün boyu nemli tutacak nemlendirici veya cilt yağlarını kullanmalısınız. Nemlendiricileri sadece yüzünüze değil boyun bölgesine uygulayın.


 

Cilt Bakım Rutini
Nemlendirici

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