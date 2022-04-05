Cilt Bakım Rutini Nasıl Olmalı?

Birçoğumuz cilt bakımımıza zaman ayıramıyoruz. Sadece gerektiğinde nemlendirici uygulayarak cilt bakım rutinimizi tamamlıyoruz. Cilt bakımı yaparken ürünleri hangi sırayla uyguladığınız çok önemli! Uzmanlar cilt bakım ürünleri, doğru sırayla uygulandığında ürünlerin etkisinin daha fazla olduğunu söylüyorlar.





Peki cilt bakım rutini nasıl ve hangi sırayla olmalı? Bu cilt bakım rutini sayesinde cildinizin ne kadar güzelleştiğine şahit olabilirsiniz. Gelin cilt bakımı ürünlerini hangi sırayla kullanmanız gerekiyormuş birlikte bakalım.







Cilt bakım rutinine mutlaka ama mutlaka cildinizi temizleyerek başlamalısınız! Makyaj, kir ve ölü derilerden arınan cildiniz, diğer bakım ürünlerini uygulamaya hazır hale gelecektir. Cilt temizlemenin ne kadar önemli olduğunu ve uygulayacağınız diğer ürünlerin gerçekten işe yaradığını görebilirsiniz. Cildinizi temizlemek için yüz temizleme jellerini ya da micellar sularını kullanmalısınız.



Tonik

Cilt Temizleme

Cilt temizleme ürünlerini desteklemek için tonik kullanmanız gerekiyor. Tonik sayesinde cildinizin nefes almasını sağlarsınız. Eğer yağlı bir cilde sahipsen fazla yağı tonik ile arındırmalısınız.



Lokal Bakım

Tonik

Cildinizi temizledikten sonra; eğer cildiniz problemliyse örneğin akne sorununuz varsa sivilce giderici ürünler ya da cilt lekelerinden şikayetçiyseniz leke önleyici kremler uygulamalısınız. Bir sonraki adıma geçmeden kullandığınız ürünün cilt tarafından emilmesini beklemelisiniz.





Serum

Lokal Bakım

Serumlar ince çizgileri ve kırışık görünümü azaltır. Serumları nemlendiriciden önce uygulamanız lazım. Hızlı bir şekilde emilen serumlar üzerine uygulanan nemlendiricilerin etkisini artırır.



Göz Bakımı

Serum

Geldik göz bakımına. Aslında göz ve göz çevresi; bakım rutinlerimizde atladığımız adımdır. Göz çevresi yüzde en hassas bölge olup özenli bir bakım ister. Göz çevresindeki ince çizgi, kırışıklıkları ve nem kaybını gidermek için hızlıca nüfuz edilecek kremler kullanmalısınız.



Nemlendirici ve Cilt Yağları

Göz Bakımı

Eveet son adıma geldik. Serumu sürdükten sonra nemlendirici ya da cilt yağlarından destek alarak cildinizi nemlendirmeniz gerekiyor. Bu yüzden cildinizi gün boyu nemli tutacak nemlendirici veya cilt yağlarını kullanmalısınız. Nemlendiricileri sadece yüzünüze değil boyun bölgesine uygulayın.





Nemlendirici