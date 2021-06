Çarpıcı Bakışlar

Göz odaklı makyaj yaparken gözlerin vurgulanması ve bakışlara çarpıcı bir görünüm kazandırılması için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Yapılan göz makyajının gidilecek yere uyum sağlaması da oldukça önemli. Partiye, konsere ya da toplantıya göre yapılacak göz makyajı değişkenlik gösterir. Biz de katıldığınız davetlerde ya da eğlenceli bir partide size yakışacak göz makyajını birlikte seçelim istedik. En çok tercih edilen göz makyajlarını sizin için listeledik. Çapıcı göz makyajı nasıl yapılır? Göz makyajı malzemeleri nelerdir? Mevcut göz rengine göre hangi tonlarda makyaj tercih edilmelidir? Hepsi detaylarıyla yazımızda.

Önce göz makyajı için temel malzemeleri saymakla başlayalım;

Makyaj fırçaları

Temel far renklerinin bulunduğu far paleti

Göz kalemi

Kapatıcı

Maskara

Kaş şekillendirici

Şimdi tekniklere geçelim;

Sizin için üç farklı ve çarpıcı göz makyajı seçtik. Şimdi tekniklerin detaylarına geçelim.

Gölgeli göz makyajı

Listemizin ilk sırasında gölgeli göz makyajı yer alıyor. Bu makyajı şık bir davete giderken veya günlük yaşantınızda rahatlıkla uygulayıp kullanabilirsiniz. Kullanacağınız birbirinden farklı renklerde farlardan kendi tercihiniz olan rengi ince uçlu bir far fırçası yardımıyla dağıtarak göz kapağınızın üzerine yayın. İki renkte far kullanabilirsiniz. Makyaja başlamadan önce göz kapaklarınızı uygun bir kapatıcı ile nötrlemenizi tavsiye ederiz. Bu adım göz makyajınıza daha sağlıklı ve pürüzsüz bir görünüm kazandıracaktır. Kapatıcı işleminin ardından açık renk far tercih edebilirsiniz. Son olarak göz çevrenize kahverengi bir kalem sürün ve rimelinizi uygulayarak işlemi tamamlayın.

Dumanlı göz makyajı

Listemizin ikinci sırasında dumanlı göz makyajı yer alıyor. Bu makyajı özel günlerde tercih edebilirsiniz. İlk adım olarak kapatıcı ile göz kapaklarınızı nötrleyin. Islak fardan fırçanın ucuyla az miktarda alarak göz kapağınıza uygulayın. Tercihinize bağlı olarak kaş altınıza açık tonlarda bir far da kullanabilirsiniz. Gözlerinizi daha belirgin hale getirmek için göz çevrenize kalem uygulamayı unutmayın. Son dokunuşlar olarak rimel ve göz pınarlarınıza açık tonlarda far sürmek göz makyajınızı daha çarpıcı gösterecektir.

Buğulu göz makyajı

Listemizin son makyaj tekniğine geldiğimize göre ”Buğulu göz makyajı nasıl yapılır?” sorusunu yanıtlayabiliriz. Özel davetlerinizde tercih edebileceğiniz bu göz makyaj tekniği bakışlarınızın daha çarpıcı ve gizemli olmasını sağlayacaktır. İlk adım olarak göz çevrenize kapatıcı uygulayın ve nötr bir far sürün. Gözlerinize kahve tonlarında bir kalem kullanın ve fırça yardımıyla dağıtın. Buğulu göz makyajının kilit noktalarından biri eyeliner kullanmaktır. Eyeliner ve rimel ile makyajınızı tamamlayın. Dilerseniz rimelden önce kirpiklerinizi kıvırarak daha etkili bir sonuç elde edebilirsiniz.

Peki göz rengine göre far nasıl tercih edilmelidir?

Göz makyajından bahsetmişken far konusuna da değinmek isteriz. Arama motorlarında sıklıkla aratılan “Kahverengi gözlere hangi renk far olur?”, “Mavi gözlere hangi far renkleri uyar?”, “Yeşil gözlere hangi renk far yakışır?” sorularını hemen yanıtlayalım. Kahverengi gözler için uygulanacak göz makyajına yakışabilecek belirli far renkleri mevcut. Bunlar; bakır, bronz, toprak tonları ve mavidir. Mavi göz rengine gelecek olursak far tercihi için en uygun renk skalası sıcak tonlu olanlardır. Mavi göz rengine sahipseniz kahverenginin tüm tonları sizin için harika olacaktır. Bunun yanında bakır ve turuncu tonlara da şans verebilirsiniz. Mor renkli farların da göz renginizi ortaya çıkaracağını hatırlatmak isteriz. Son olarak yeşil gözler için tavsiyemiz, griye çalan yeşil tonları ve gümüş rengi olacaktır. Kahve ve nötr tonlar da yeşil gözlere çarpıcı bir görünüm kazandıran far tercihleridir.