Bu makalede burun yağlanması neden olur? sorusunun yanıtlarına bakıyoruz. Çünkü, kimi insanlar hem sabah kalktıklarında hem de gün içinde çok yağlı bir buruna sahip olduklarını söylüyor. Burnum neden yağlanıyor diyorsanız olası sebeplerine birlikte bakalım...

Yüzünüz, özellikle burnunuzu çevreleyen bölge, yüksek konsantrasyonda yağ bezlerine ev sahipliği yapar. Bu bezler, cildinizin doğal yağı olan sebumun salgılanmasından sorumludur. Bu, burnun ter birikmesi için en önemli alan olmasıyla birlikte, onu yağlı olmayan bir yüzde bile yağ için sıcak bir nokta haline getirir. Ancak sebum, su kaybını ve kuruluğu önlemek, bakteri üremesini sınırlamak ve cildi yağlamak için gereklidir. Hormonlarınız ve hatta kullandığınız temizleyici gibi bir dizi dış ve iç faktör, ne kadar sebum ürettiğinizi belirler.

Sağlık sitesi healthline ise bu konuda şu yorumları yapıyor: Yağlı bir burun yaygın bir sorundur. Fazla yağlı burun sorunu, burnunuzdaki yağ bezleri çok fazla sebum ürettiğinde ortaya çıkar. Bu, cildinizi koruyan bir yağdır. Yağlı bir cildiniz varsa, gözenekleriniz doğal olarak yüzdeki diğer gözeneklerden daha büyük olduğundan burnunuz çok daha fazla yağ üretebilir. Gözenek boyutu çoğunlukla genetik tarafından belirlenir. Ancak gözeneklerinizin yapısını kontrol edemeseniz de burnunuzun ürettiği sebum miktarını azaltmak için adımlar atabilirsiniz.



BURUN NEDEN YAĞLANIR? 13 OLASI SEBEP



1. Cinsiyet

Çoğu zaman, erkekler kadınlardan daha yağlı bir cilde sahiptir. Erkekler kadınlardan daha yüksek testosteron seviyelerine sahiptir ve daha yağlı bir cilde sahip olma eğilimindedir. Bazı kadınlar ise yumurtlama dönemleri ve yakın tarihlerde sebumda artış yaşayabilir.



2. Burun Gözenekleri

Büyük gözenekler ağırlıklı olarak burunda görülür. Genel olarak yüzün T bölgesi (çene, burun, yanaklar ve alın) büyük gözenekler nedeniyle daha fazla yağ üretir.

3. Karma Cilt

Cilt tipiniz 'karma' ise alın, çene ve burnunuz yağlı iken yanaklarınızda normal veya kuru cilt var demektir. Karma bir cilde , genişlemiş gözeneklere veya dalgalanan hormonlara sahipseniz , yağ üretimindeki artış en çok burnunuzda görülebilir.

4. Hormonlar

Hormonlarınızdaki dalgalanmalar, yağ bezinin aktivitesini artırarak aşırı yağa neden olabilir.

5-Genler

6-Nem artışı ve Güneşe maruz kalma

Sıcak, nemli hava bazı insanlar için tetikleyici faktördür. Cilt bu koşullarda daha fazla sebum üretebilir.

7-Kötü beslenme alışkanlıkları

9- Alkol, fazla kafein tüketimi

10- Cilt yapısı

11-Kötü cilt bakım alışkanlıkları

12-Kuru cilt

Cildinizi yeterince nemlendirmezseniz, cildiniz susuz kalır bu da burnunuzun daha fazla yağ üretmesine sebep olabilir.

13- Yüzünüzü aşırı sıcak suyla yıkamak

Aşırı cilt temizliği de burun da yağlanmaya neden olabilir. Çünkü bu durum yüzünüzdeki doğal yağları yok edebilir.